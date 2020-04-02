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求救成功！ 羅斯福號航母3000官兵將下船隔離

台中知名溫泉飯店聯手推「99元泡湯優惠」　限時限額出發GO

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

面對新冠肺炎疫情，想強身健體，不妨多多從事戶外旅遊，走進大自然活動紓壓，這時前往溫泉地區旅遊泡湯，吸收芬多精享受溫泉，放鬆身心，也可提升免疫力。

台中溫泉業者用心推出的優惠活動，包含活動期間到溫泉飯店購買泡湯券、湯屋券或住宿券等達限定金額，即贈送台中市好禮協會精選伴手禮！神木谷假期大飯店、台中日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館...等飯店再推出99元泡湯優惠，每家限量50名。

另外台中市府響應加碼贈「台中溫泉漫畫手冊」，由知名漫畫家謝東霖老師，以及漫畫比賽得獎者度緯、籠包、Ms.David老師首次為谷關溫泉區量身訂做，遊客到溫泉店家消費就可取得1本，限量1,000本。

谷關、大坑、烏日、東勢溫泉四大名湯，泉質遠近馳名，各具獨特美景與在地特色，例如谷關地區有谷關七雄壯麗山景、千年五葉松及鱘龍魚等在地特產，「台中後花園」美名的大坑風景區，有12條親山步道、粉紅情人橋、新都生態公園、廍子公園，烏日有知高圳步道、筏子溪河濱公園步道、禾豐橋、大肚山夜景等特色景點，東勢林場更堪稱是台灣中部最美森林花園，有「中部陽明山」之美譽，歡迎大家來台中戶外旅遊，享受台中好湯。


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溫泉 谷關 步道

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