台中知名溫泉飯店聯手推「99元泡湯優惠」　限時限額出發GO

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球確診病例已近80萬人，據中央流行疫情指揮中心今（31）日公布，台灣確診人數也有322例，且多數是境外移入，昨日連台北市長柯文哲都喊話「不要一直放入進來」。網友綜觀近日數據，發現29日公布的確診病例中，高達4成都有一個共同點，讓網友氣炸怒批「腦袋裝什麼？」

2020-03-31 22:31