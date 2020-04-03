快訊

捐口罩對台灣有幫助嗎？ 網友提這關鍵：重點不在外交

梅根重返演藝圈首作品被譙做作 逼哈利快點找工作？

戶外森呼吸大受歡迎！「谷關七雄登山趣」活動延長至4月底

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

爬山可鍛鍊強健體魄，增加免疫力，歡迎民眾感受台中森林美景。台中觀旅局指出「谷關七雄」分布於大甲溪南兩側，分別是八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山及唐麻丹山共7座山岳，是許多登山客爭相朝聖的中級山系。

即日起至109年4月30日前完成攀登，並提送相關證明文件，可於5月10日前兌換登山用品業者提供的精美完登禮品，完登三雄者將可獲得「完登胸章」，數量也由原來300份增加至500份。

完登七雄者除了可獲得「完登胸章」外，台中市府更將在5月16日頒發「完登證書」及「制霸徽章」，象徵完登七雄的榮耀，數量從原來300份增加為400份，活動期間並搭配民宿業者提供「2820超值登山優惠住宿方案」，呼籲大家走出戶外森呼吸，暢遊台中山城。

同時提醒山友們攀登前務必衡量身體及天候狀況，由於谷關七雄攀登難易程度不一，切勿勉強攀登。


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

登山 谷關 美景

延伸閱讀

居家運動防疫 Garmin籲科學化自主健康管理

影／攀登太加縱走迷航失聯 英勇所長摸黑帶隊人山救人

登山健行預防高山症 這些事情別忘記

50+登山客要注意！ 登山前、中、後都有「保健守則」

相關新聞

卡娜赫拉雞蛋糕、粉紅鳥居 台中草悟道櫻花主題好療癒

疫情期間，做好防護措施外出走走適度的放鬆也是必要的。現在民眾更傾向從事戶外活動放鬆心情，台中草悟廣場即日起至5/10在一...

劍湖山世界入園只要1元 超動心！遊客暴增兩成

12歲以下兒童入園只要1元！歡慶兒童節，雲林縣劍湖山遊樂世界帶給所有兒童最大禮物，入園1元等同免費招待，讓所有孩童在清明...

刺激消費！政院拍板 酷碰券每人每月上限1000元

因應新冠肺炎疫情紓困，政府將推動酷碰券刺激消費。經濟部長沈榮津今天表示，這次提出「你消費我來折扣回饋」，將透過平台協助，老人的部分也會用敬老卡來協助，每人每月上限新台幣1000元，待疫情紓緩時推動。

愚人節警世文！北市動物園「巨大動物」教你怎防疫

今天是愚人節，台北市立動物園結合防疫，推出「巨大動物」警世文。動物園新任「無園長」無尾熊呼籲人類勿過度搶購物資，避免加重...

不出國也能朝聖！ 新竹縣8大「國外景點」出遊盤點 輕鬆體驗異國風

新冠肺炎疫情全球延燒，為防疫民眾紛紛取消出國遊玩計畫，日前苗栗有飯店業者將苗栗的景點與國外景點照片做對比，在網路上爆紅，...

愚人節快閃！ 星級飯店優惠「係真耶」 住一晚送兩晚打1折

愚人節快樂！飯店、旅行社趁著愚人節大打優惠，降幅讓人看花了眼，但這些優惠是真的，不僅4月連假「住一晚送二晚」，星級飯店還...

直擊大眾運輸全面搭口罩 第一天上路就破功

交通部長林佳龍昨宣布今起搭乘台鐵、高鐵等大眾交通工具都要量體溫、戴口罩，台北車站今天上路第一天狀況大致良好，99%旅客進...

台灣確診數破300！新案例「4成共同點」 讓網友氣炸

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球確診病例已近80萬人，據中央流行疫情指揮中心今（31）日公布，台灣確診人數也有322例，且多數是境外移入，昨日連台北市長柯文哲都喊話「不要一直放入進來」。網友綜觀近日數據，發現29日公布的確診病例中，高達4成都有一個共同點，讓網友氣炸怒批「腦袋裝什麼？」

最新！KLOOK：4月30日前的預定行程 皆可退訂或改期

新冠肺炎疫情蔓延，KLOOK今日公布最新退改政策，已預訂2020年4月30日前行程的用戶，無須出示任何證明或文件即可退訂...

獨／超萌「拉拉熊茶屋」台北店4/30落幕　粉絲不捨

主打「拉拉熊」可愛元素的「拉拉熊茶屋台北店」，3月31日於官方臉書宣佈，由於租約到期，因此將於4月30日節營業，店內也會...

防疫升級！ 交通部：所有場站、郵局提前4月1日全面量體溫

為因應清明連假交通人潮可能的防疫風險，交通部原已規劃主要交通場站、郵局營業處所自4月1日起量測體溫，5月1日起全面實施。...

台灣跟進「為醫護鼓掌」！天母人發起今晚8時串聯活動，鼓掌致謝前線人員

因應新冠肺炎疫情在全球蔓延，近來英國發起「為醫護鼓掌」（Clap for Carers）活動，以感謝站在前線奮鬥的防疫人員。全世界許多國家都紛紛響應，包含英國皇室、美國華府等，而名人大衛貝克漢一家也都

熱門新聞

刺激消費！政院拍板 酷碰券每人每月上限1000元

搭乘大眾運輸返鄉人潮減少 新北賣場周邊車流反而較多

劍湖山世界入園只要1元 超動心！遊客暴增兩成

疫情天氣雙重打擊！北市動物園人潮冷清

卡娜赫拉雞蛋糕、粉紅鳥居 台中草悟道櫻花主題好療癒

兒童清明連假到來　南投泰雅渡假村下午1時前免費入園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。