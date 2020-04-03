戶外森呼吸大受歡迎！「谷關七雄登山趣」活動延長至4月底

爬山可鍛鍊強健體魄，增加免疫力，歡迎民眾感受台中森林美景。台中觀旅局指出「谷關七雄」分布於大甲溪南兩側，分別是八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山及唐麻丹山共7座山岳，是許多登山客爭相朝聖的中級山系。

即日起至109年4月30日前完成攀登，並提送相關證明文件，可於5月10日前兌換登山用品業者提供的精美完登禮品，完登三雄者將可獲得「完登胸章」，數量也由原來300份增加至500份。

完登七雄者除了可獲得「完登胸章」外，台中市府更將在5月16日頒發「完登證書」及「制霸徽章」，象徵完登七雄的榮耀，數量從原來300份增加為400份，活動期間並搭配民宿業者提供「2820超值登山優惠住宿方案」，呼籲大家走出戶外森呼吸，暢遊台中山城。

同時提醒山友們攀登前務必衡量身體及天候狀況，由於谷關七雄攀登難易程度不一，切勿勉強攀登。





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