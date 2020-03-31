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台灣跟進「為醫護鼓掌」！天母人發起今晚8時串聯活動，鼓掌致謝前線人員

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「天母商圈」
圖／擷取自 FB「天母商圈」

因應新冠肺炎疫情在全球蔓延，近來英國發起「為醫護鼓掌」（Clap for Carers）活動，以感謝站在前線奮鬥的防疫人員。全世界許多國家都紛紛響應，包含英國皇室、美國華府等，而名人大衛貝克漢一家也都有參與拍攝鼓掌影片，為醫護人員打氣。

而今日就有台灣天母民眾發起這項活動，臉書粉專「天母商圈」，協助天母幫版友曝光這項消息，呼籲天母人今晚8點，一起站在窗邊或陽台，透過掌聲為醫護人員加油！

內文提到，自疫情爆發以來，不論是第一線的醫療人員、藥局、藥師，甚至所有生活在台灣的人，都在一起努力對抗這次的疫情。發起的網友也分享，兩個月以來每天走在街頭，都是排隊買口罩的人龍，有感眾人也辛苦了。

網友還表示，幾乎所有人都因疫情，被口罩、酒精、消毒用品等大小問題影響生活，而天母區也有許多前線防疫人員居住，因此號召大家在三月結束的最後一天，晚上8點，一起為醫護人員們鼓掌，感謝他們的辛勞！貼文一出，不少網友標註親朋好友一同響應，也留言表達對防疫工作者的謝意：「感謝第一線人員們！有你們真好！」、「第一線人員辛苦了！」。

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