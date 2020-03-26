跟著夯劇《想見你》玩台南！ 飯店推出限時優惠 讓你輕鬆打卡省荷包

近來最夯的科幻愛情偶像劇《想見你》，大多數的重要場景都在台南拍攝，像是「32唱片行（中西區小半樓）」、「莫奶奶冰店（麻豆區龍泉冰店）」、「鳳南小分隊鍋燒意麵（南區閒情茗品屋）」、「鳳南高中（柳營區鳳和高中）」，還有三人跨年看日出的「左鎮二寮觀日亭」，以及黃雨萱告訴李子維她是從未來穿越到現在的取景地，就是在安平漁光里活動中心鞦韆上。

《想見你》32唱片行（中西區小半樓）劇照。（圖片提供／台南市政府觀光旅遊局） 搭上這波神劇熱潮，台南市長黃偉哲更拍攝影片，帶大家走訪劇中人氣場景，還不忘模仿男女主角在漁光島鞦韆訴說穿越的情節，自創「我在台南漁光島、樹下鞦韆上想見你」。此外，台南各大飯店與高鐵假期，都推出限時的住房優惠專案，不僅可以輕鬆追劇打卡，同時還可以省荷包，快來安排一趟《想見你》朝聖之旅吧！

台南旅宿超值優惠方案

「和逸飯店－台南西門館」即日起至5月31日止，每人只要888元起的「超值輕鬆遊專案」，同步享有會員現折100元及館內餐食消費7折的雙重優惠。「台南趣淘漫旅」3月～5月兩人入住贈飯店早餐，只要1,738元！第3、4位女性免費入住，加碼挑戰「一起3比8」，再贈兩人免費早餐！3月再獨享4人續住第二晚只要999元！

和逸飯店－台南西門館。（圖片提供／台南市政府觀光旅遊局）

「台南晶英酒店」即日起至3月底前，入住台南晶英16坪小西門房型，即享「買6,000、送6,000」的超殺優惠券。「大億麗緻酒店」即日起至4月底前，雅緻雙人房最低2,999元起，高鐵聯票8折加購，加購成人早餐享買一送一，加價300元升等行政樓層，每日限量推出，售完即止。

香格里拉台南遠東國際大飯店。（圖片提供／台南市政府觀光旅遊局）

「香格里拉台南遠東國際大飯店」推出搭高鐵輕鬆省，提早14日預訂房型並憑當日高鐵票，再享當日最佳優惠房價再87折。「尖山埤江南渡假村」則推平日住宿江南會館，雙人房只要2,400元。「台南大員皇冠假日酒店」推「三月愛旅行」1泊2食住房專案，超值優惠價每人只要2,020元起。「麗新大酒店」至年底每月份推LuckyDay限量8間2,020元。

尖山埤江南渡假村。（圖片提供／台南市政府觀光旅遊局）

高鐵遊台南住宿優惠好康

除了各飯店的住房專案之外，台灣高鐵也結合台南的大億麗緻酒店、台南大飯店、台糖長榮酒店（台南）、台南老爺行旅、夏都城旅安平館、台南桂田酒店、台南晶英酒店、台南趣淘漫旅、臺邦商旅、和逸飯店 台南西門館、U.I.J HOTEL & HOSTEL友愛街旅館等11家飯店，推出「高鐵聯票住房優惠專案」。高鐵車票享7折、住房最低28折起，飯店各自再加碼贈好禮，如臺邦商旅加贈Gogoro 24小時免費騎乘。

台糖長榮酒店（台南）。（圖片提供／台南市政府觀光旅遊局）

高鐵假期網站至5月底前，也推出「搭高鐵送住宿專案」。兩人同行，每人只要高鐵標準車廂來回票價2,700元，即可入住飯店一晚，等同免費入住，數量有限。可任選台南福華大飯店、台糖長榮酒店（台南）、和逸飯店－台南西門館、U.I.J HOTEL & HOSTEL友愛街旅館、台南長悅旅棧等5家飯店。

台南大員皇冠假日酒店。（圖片提供／台南市政府觀光旅遊局）

徠歸仁飯店。（圖片提供／台南市政府觀光旅遊局） 此外，台南還有許多可辦戶外婚禮的飯店與景點。即日起只要規劃於今年底前至台南各配合的飯店或景點舉行戶外婚禮，即可依活動辦法向觀光旅遊局提出申請：前10對報名成功者，即可於婚禮當日獲市長黃偉哲去年贈予志玲姐姐的12禮；後續在11月30日前提出今年底在台南舉辦戶外婚禮申請的新人，仍可獲其中6禮（柴米油鹽醬醋），快把握機會喔！

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！