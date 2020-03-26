全台最美市集又來了！ 「綠美丘Ⅲ」全新型態進駐台北東區

圖文/地表最潮・第三次創業股份有限公司

「全台最美市集」綠美丘即將登入東區

「綠美丘市集」於2019年7月在台中七期初次登場，並邀請藝術家一同合作打造結合藝廊概念的快閃文創市集，甫開幕就獲多家媒體報導稱「2019最高顏值藝術市集」；同年八月「綠美丘Ⅱ」受邀移師台北內湖進駐「日日文心」市區，延續先前的經驗打造夢幻般的垂幕空間設計，除了邀請日本與泰國藝術家與知名文創品牌進駐外，也將台中多間知名攤商品牌引領前往台北，再度引爆話題成功掀起風潮。

「 綠美丘Ⅲ」2020首場將於228連假始進駐台北東區，並規劃持續一整年帶狀市集。此次市集藝術整體概念由地表最潮・第三次創業執行長吳宗穎先生規劃與執行，並邀請「 立體植栽藝術家 」凌宗湧參與創作、燈光藝術家孫啟能聯手打造市集主視覺，並邀請多位街頭藝人輪番上陣，用更豐富的藝術型態打造全新風格的東區街頭，讓民眾遊逛市集。

綠美丘Ⅲ 打造全新市集型態

曾以紅點文旅溜滑梯裝置造成全台文創旅店的風潮、紅遍全球，現經營台中最火紅的園區「 審計新村 」與「 暮暮市集 」，並被媒體喻為「 文創界鬼才 」的地表最潮（ 第三次創業 ）股份有限公司執行長 吳宗穎（ Steven Wu ）將續引領「 綠美丘藝術市集 Midori ArtMarket 」進入台北東區。主打以藝術策展方式企劃，將逛市集昇華成宛如逛欣賞藝術作品一般的體驗。風格走親民、親和路線與藝術融入，讓市集中人與人對應的溫度及笑容被保留下來。部分攤位則保留邀請制，邀請國內外知名文創品牌進駐，打造出超高品質的全新形態藝術市集。

「綠美丘Ⅲ」台北東區

繼「 混東區封街市集 」後，台北東區發展協會與地表最潮・第三次創業再度聯手，將堪稱最美市集「 綠美丘 Midori ArtMarket Ⅲ 」引進東區。從228連假開始的每週五、六、日下午兩點至晚間九點營業。在頂好廣場設置吸睛燈光裝置藝術，點亮城市走廊。市集將定期於六、日安排三小時的街頭藝人表演，在街頭迎著觀眾的注目禮，享受最直接的鎂光燈，為東區商圈打造不同以往的好食、好樂、好藝術、好久不見的藝術主題市集。

▲台北東區 【綠廊・壹參伍】【瑠公公園】【頂好廣場】位置示意圖

｜綠美丘藝術市集Ⅲ Midori ArtMarket Ⅲ @東區｜

主辦單位：台北東區發展協會

承辦單位：地表最潮（第三次創業）股份有限公司

活動時間：2020/02/28 – 2020/12/31期間每週五六日 14:00 – 21:00

(目前因疾管局建議市集配合台灣封關防疫14天重要時刻，暫停3.27(五)、3.28(六)、3.29(日)這三天綠美丘III市集，從03/23-04/02持續進行場地的防疫管理、維護與清潔。)

活動地點：台北東區 【綠廊・壹參伍】【瑠公公園】【頂好廣場】

Facebook粉專：綠美丘

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