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快把握！ 海芋、繡球花繽紛綻放 「陽明山花季」週邊美食、交通指南必看

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲陽明山花季-花谷海芋園。（圖／攝影者：nikkikiwang620授權提供, Instagram）
▲陽明山花季-花谷海芋園。（圖／攝影者：nikkikiwang620授權提供, Instagram）

陽明山花季來了！3~6月登場的是—含羞待放的海芋，以及奼紫嫣紅的繡球花。帶著你的戀人來陽明山竹子湖，欣賞象徵愛戀的海芋和繡球花吧！心動了嗎？讓小編推薦給你花季的景點和美食，拍好拍滿發IG！

▲陽明山花季-海芋繡球花景點圖。（圖／竹子湖海芋季與繡球花季網站）
▲陽明山花季-海芋繡球花景點圖。（圖／竹子湖海芋季與繡球花季網站）

陽明山花季：交通指南

Q1陽明山海芋、繡球花季是什麼時候？

花季在3/27~6/21舉辦，期間有竹子湖旅行郵局、竹子湖心創市集、農園小型音樂會等......活動，陽明山花季活動詳情請洽官方網站

Q2陽明山竹子湖搭大中運輸可以抵達嗎？

直達公車：捷運石牌站上車：小 8、128／捷運北投站上車：129、小 9

轉乘公車：

自臺北車站搭乘260至陽明山公車總站，

自捷運劍潭站搭乘260、紅5 至陽明山公車總站或休閒公車111至陽明山第二停車場，

自捷運劍南路站搭乘681至陽明山第二停車場，

自捷運萬芳社區站搭乘休閒公車109路至陽明山第二停車場，

再轉乘 108、128、129、小 8、小 9、124、131路線至頂湖，在「頂湖入口（竹子湖）」站下車。

Q3去竹子湖賞花有交通管制嗎？

海芋季期間（3/27至6/21），逢假日（含週休二日），仰德大道實施例假日管制；竹子湖地區湖田橋西經海芋大道方向實施順時針單向行駛交通輸導措施，海芋大道單行管制至往中正山叉路口止；另湖田橋往東湖路段採雙向通行，頂湖段採單向通行且禁止迴轉，疏導由新闢石板路往陽金公路離開。竹子湖地區交通管制實施時段為例假日自上午９時至下午６時，視實際車流量彈性調整。

*資訊來源：竹子湖海芋季 & 繡球花季

陽明山花季景點：海芋

陽明山花季景點＃1

名陽匍休閒農莊

▲陽明山花季-名陽匍休閒農莊。（圖／攝影者：wow_c_ee授權提供, Instagram）
▲陽明山花季-名陽匍休閒農莊。（圖／攝影者：wow_c_ee授權提供, Instagram）

名陽匍休閒農莊主打冰清玉潔的海芋，在這片美麗的海芋田中最適合拍照打卡的，就是這個網美鞦韆了！讓你在海芋田裡拍照，就像墜落凡間的天使一樣美麗。這個農莊除了海芋還有繡球花及紫藤花，讓你一次獲得繽紛的三種享受，其入園費還可以折抵採海芋體驗，不想買花的朋友入場券也可以用來折抵飲品，價位約落在100~200元左右喔！

營業時間：平日→12：00~17：00/ 假日→9：00~17：00

交通方式：公車→竹子湖頂湖站下車

收費：入園費100元(可抵消費)

類型：乾地型海芋田/ 提供下午茶

陽明山花季景點＃2

財福海芋田

▲陽明山花季-財福海芋田。（圖／攝影者：yulissa_hsieh授權提供, Instagram）
▲陽明山花季-財福海芋田。（圖／攝影者：yulissa_hsieh授權提供, Instagram）

這間海芋田是攝影者非常喜歡的取景點，不僅可以拍到海芋及繡球花，還可以搭配後景的七星山小油坑一併納入美照中。在海芋田旁的「3口四方咖啡館」，也是由同一個老闆經營，該咖啡館提供咖啡、奶茶、厚片等輕食，價位非常友善約落在50~150元左右。但在咖啡館的朋友僅能看到花田，並不能下去拍照，要下去拍照的話需另付參觀費喔！

營業時間：11：00~19：00

交通方式：公車→竹子湖頂湖站下車

收費：採海芋100元/DIY繡球花筆150元/下午茶低消50元

類型：濕地型海芋(須著蛙裝)/提供下午茶

陽明山花季景點＃3

頂湖海芋步道

▲陽明山花季-海芋季。（圖／Pixabay）
▲陽明山花季-海芋季。（圖／Pixabay）

若只是想來個週末輕旅行，不是特別想拍照或採海芋的朋友，其實可以選擇走走頂湖步道即可。平緩的步道非常好走，是適合親子的路線。下午還可以安排去離陽明山竹子湖非常近的北投，來場溫泉放鬆與美食之旅，小編特別推薦北投的「滿來溫泉拉麵」給熱愛美食的你喔！

交通方式：公車→竹子湖頂湖站下車

收費：免費參觀

陽明山花季景點：繡球花

陽明山花季景點＃1

高家繡球花田

▲陽明山花季-高家繡球花田。（圖／攝影者：yellowweily授權提供, Instagram）
▲陽明山花季-高家繡球花田。（圖／攝影者：yellowweily授權提供, Instagram）

繡球花就像白天的煙火一樣色彩繽紛，喜歡攝影的朋友小編激推高家繡球花田給你。在這裡除了一般的拍拍照外，還可以作商攝、婚攝。雖然園區表定是8：00開放，但不想人擠人的朋友可以清晨上山，和店家預約5：00~8：00的時段好好地拍好拍滿。

營業時間：8：00~18：00

交通方式：公車→湖田橋公車站下車

收費：入園費100元，特殊攝影及預約時段收費洽粉絲專業。

類型：可接受參觀、商攝、婚攝

陽明山花季景點＃2

花谷海芋園

花谷海芋園可說是近幾年非常熱門的IG景點，園中的粉色泡泡球浴缸是吸睛的拍照點，夢幻的浴缸後襯著繡球花非常浪漫。此外園區的費用還可折抵下午茶消費，品項包含飲料和鬆餅等美味輕食。花谷海芋園是海芋和繡球花的複合式花園，想採海芋的朋友要穿超萌的蛙裝下去採非常的有趣。

營業時間：09：30~18：00

交通方式：公車→風架口/遊園站下車

收費：入園費100元(可抵消費)

類型：濕地型海芋(須著蛙裝)+繡球花田/提供下午茶

陽明山花季景點＃3

大賞園

▲陽明山花季-大賞園。（圖／攝影者：yuyun1111授權提供, Instagram）
▲陽明山花季-大賞園。（圖／攝影者：yuyun1111授權提供, Instagram）

大賞園也是海芋和繡球花的複合式花園，除了藍紫色的繡球花外，還有白色的繡球花非常有特色。雖說陽明山花季3/27才開跑，但老闆說因為2019暖冬所以許多海芋已經開了，不想人擠人的朋友，快趁現在先出發吧！

營業時間：7：30~18：00

交通方式：公車→風架口下車

收費：入園費100元

類型：海芋+繡球花田

陽明山花季美食推薦

陽明山美食推薦＃1

山上聊

在海芋園及繡球花田附設的咖啡廳，多以輕食為主。想吃更精緻和多元化的餐點的話，小編推薦山上聊咖啡店給你，除了有季節限定的餐點外，時而還有當日限定的美食。此外山上聊還有超可愛的店貓，能吃美食又能看貓，快來邊賞花邊度過優閒的下午吧！

營業時間：平日→12：30~18：00/假日→11：30~19：00(週一、二公休)

交通方式：公車→站下車

類型：下午茶咖啡店

陽明山美食推薦＃2

黑木屋

▲陽明山美食-黑木屋。（圖／黑木屋粉絲專業）
▲陽明山美食-黑木屋。（圖／黑木屋粉絲專業）

想吃正餐的朋友小編推見你可以在黑木屋用餐，這間店的美味和景致可是讓很多人一試成主顧。位在竹子湖附近的黑木屋，可以讓你在飽食後去看海芋季和繡球花季，此外入春時節這邊有櫻花可以欣賞。吃完正餐想來點甜點的朋友這裡也提供多種手作甜點，讓你得到味蕾的滿足。

營業時間：平日→11：30~18：00/假日→11：00~19：30

交通方式：公車→湖田區民活動中心下車

類型：提供桌菜/小火鍋/手作甜點

陽明山美食推薦＃3

頂湖小鎮餐廳

▲陽明山花季-頂湖小鎮。（圖／攝影者：3more_hi4授權提供, Instagram）
▲陽明山花季-頂湖小鎮。（圖／攝影者：3more_hi4授權提供, Instagram）

頂湖小鎮從早上十點開始供餐，但十點前開放了，大家可以在此免費拍照。午餐時短能坐在紫藤花下用餐，除了能享用美味的熱炒桌菜，還可以品嚐免費的米粉湯及地瓜湯，但花季時間份量有限，建議大家提早來用餐、拍照，同時可以避開擁擠人潮。

營業時間：10：00~19：00(週二公休)

交通方式：公車→頂湖山/風架口站下車

收費：桌菜每人低消150元

類型：紫藤花/提供桌菜

看完這篇攻略，你心動了嗎？假日帶著你的另一半趁著清明連假去吃甜甜、賞花景度過一個舒適的週末午後。本文為小編精心挑選與整理的攻略，各店家收費和餐點品項，仍以該店家為主喔！假日輕旅行好去處，讓小邊幫你拿主義。

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海芋 陽明山 咖啡

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