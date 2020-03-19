誠品行旅免費住！ 超狂「誠品發票變現金」，買書就能0元住宿

誠品歡慶5週年！祭出「誠品發票變現金」超驚人好康回饋活動！即日起到4月30日在全台誠品書店、誠品生活或誠品網路書店等任意門市，憑消費實體發票，即可享有「住宿最高全額折抵」與「用餐最高半價折抵」優惠，誠品力邀民眾一起參與並祝賀誠品5週年！

號稱全台最大飯店書牆。 圖／誠品行旅臉書粉專

位於台北松菸文創的誠品行旅，一直以來主打文青書香風，號稱擁有全台最大的飯店書牆，讓你可以享受舒適的住宿環境外，還能擁有美輪美奐的文創氣息，陽台還能眺望台北101與信義區美麗市容景觀。好康的是，在任一誠品相關店面跨店累積消費最低滿6,000元，即可免費享有如奢華般的頂級住宿與健身房等設施（單間單晚最多以折抵三張同日發票為限），除此外，每房皆附有早餐與下午茶美食，趕快開始消費並收集發票去折抵住宿吧！

另外，若只到誠品行旅用餐，也同樣可憑誠品發票折抵指定餐廳費用，每人最高折抵4,000元（單次最多以折抵三張同日發票為限，可跨店累計）。因此，不論是買書、買包包、買衣服或買伴手禮等，都能直接折抵，要提醒的是，發票開立後60天以內都可使用，心動了嗎？趕緊邀約另一半或親朋好友一起來參加！

頂級住宿環境，還能眺望101、松菸園區和整個信義區市景。 圖／誠品行旅臉書粉專

誠品行旅

活動日期：2020/03/18(三) - 2020/04/30(四)

適用對象：持有台灣誠品人會員卡及累計卡之卡友

地址：台北市信義區菸廠路98號

電話：（02）6626－2880

網址：https://www.eslitehotel.com/

延伸閱讀：

．春水堂「紅豆餅」新上市！ 芋泥 抹茶＋麻糬必吃 2門市限定快衝

．快去鬆一下！台北首家「睡眠咖啡館」買一送一到3月底，喝咖啡+按摩太享受