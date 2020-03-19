花蓮福容飯店「買一送一」！ 每人千元出頭入住、超狂吃到飽，加碼下午2點才退房

慶祝蘇花改通車！福容大飯店花蓮店祭出超狂優惠，即日起到4月30日，推出「住房加碼買一送一」，只要有台北到花蓮的單程客運車票，兩人入住市景客房4,999元起，就能住一晚送一晚的五折優惠，折算每人每晚最低1,250元起就能入住。除此外，飯店餐廳還有超狂吃到飽563元好康優惠，快揪團訂房訂餐衝一波！

位在花蓮民生路的福容大飯店，擁有超美海景房，能賞析壯闊的湛藍海景或早起的太平洋日出，為了能回饋給旅客，福容大飯店花蓮店特此延長此波優惠，指定專案還能有平日免費體驗美海景房，且加碼延後下午兩點退房，不過好康終究限量，每日僅3組優惠，續住享每房1,500元等優惠。

田園咖啡廳的自助Buffet。 圖／福容大飯店花蓮店提供

飯店餐廳也同步祭出「服務業餐飲優惠」4人同行晚餐吃到飽即享1人免費優惠，折算平均每人只要563元起（原價揪團吃到飽晚餐要價750元加10%）！若有用餐的民眾，盡請把握機會，活動只到3月底。若非服務業的民眾也別擔心，凡Buffet晚餐單次用餐人數滿10位，即贈「市景客房住宿憑證」乙張(價值 NT$8,580)，揪人越多送越多，活動到4月底喔。

你以為就這樣結束了嗎？回饋各大服務業，福容還提供「服務業專屬一泊二食」專案，只要民眾出示服務業（飯店旅遊、百貨、醫護、觀光旅遊與交通民航等）工作證件，雙人入住只要2999元，並免費提供一名兒童入住、指定SPA療程買一送一等好康優惠，一樣限量每日6間喔～以上這麼多超狂優惠，大家快衝一波囉！

歡慶蘇花改通車的超好康住宿優惠。 圖／福容大飯店花蓮店提供

福容大飯店花蓮店

地址：花蓮縣花蓮市民生路51號

電話：（03）823－9988

網址：https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/

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