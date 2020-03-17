安排行程先看這！受新冠肺炎影響 「國內延期、停辦活動」懶人包

面對來勢洶洶的新冠肺炎，今年國內許多大型活動都紛紛宣布延期或取消，以避免群聚感染造成疫情擴大，雖然很可惜機票、車票都買好了卻不能如期參加各項活動，但非常時期還是以防疫優先，小編整理了各大宣布延期的活動，讓大家可以儘早重新安排行程，降低損失！

各項活動延期、取消資訊整理

各項活動延期、取消資訊整理。 圖／FunTime

澎湖國際花火節

澎湖國際花火節。 圖／Flickr

澎湖縣每年最盛大的活動非國際花火節莫屬，2020原定於4/20登場，每週一、四晚上於馬公市施放煙火，以及5/9、5/30、6/13離島加場，考量疫情延後至7月開始舉辦。今年的花火節主打煙火競賽，屆時會有來自各國的頂尖團隊和無人機燈光秀，值得期待！

原定日期：2020/4/20～6/29

延後日期：2020/7/6～9/3

泳渡澎湖灣

泳渡澎湖灣是澎湖的老字號體育賽事，也是亞洲最長海泳賽事之一，與在內水的泳渡賽事不同的是，需要考量海浪和水底的海流，具有更高的挑戰性。今年面對來勢洶洶的新冠病毒，澎湖縣致力維持防疫零感染，因此像泳渡澎湖灣這類的大型賽事也都宣布停辦，待2021再與大家見面！

原定日期：2020/6/6

延後日期：停辦

台東熱氣球嘉年華

台東熱氣球嘉年華。 圖／Flickr

台東熱氣球嘉年華自開辦以來，一直是國內夏季的年度盛事，2020更逢熱氣球嘉年華十週年，原定於6月底登場，但台東縣政府考量2020因疫情寒假延後開學、暑假延後放假，調整活動時間延後兩週開始，一樣持續舉行51天，以讓晚放假的學生、家長們有更充裕的時間選擇，暑假玩好玩滿！

原定日期：2020/6/27～8/16

延後日期：2020/7/11～8/30

新北市萬金石馬拉松

新北市的萬金石馬拉松是以路線由萬里太平洋翡翠灣為起點，經金山至石門國中前折返而得名，是一項國際級體育賽事，每年都有上萬國內外好手報名參加，2020遇上新冠肺炎疫情，雖然賽事在戶外空間舉行，但經過市府整體評估，仍然有一定風險，為了民眾健康安全，決定停辦今年的賽事，所有選手的參賽資格將會保留到2021年。

原定日期：2020/3/15

延後日期：停辦

台北國際書展

台北國際書展。 圖／Wikimedia

每年吸引60萬人次參與的台北國際書展是大型國際室內商展活動，除了人群接觸機會高，也有許多國外單位與會，受新冠肺炎疫情影響，民眾參與意願降低，加上外國單位取消來台，文化部基於維持書展參與度及品質，與台北書展基金會研議將書展延後至五月，這段等待的期間也推動「書展延期，閱讀不停息！」的活動，鼓勵民眾保持閱讀習慣。

原定日期：2020/2/4～2/9

延後日期：2020/5/7～5/12

大甲媽祖繞境

大甲媽祖繞境。 圖／Wikimedia

台灣的宗教大型活動每年都吸引大批信徒參與，尤其擁有百年歷史的媽祖繞境更是聲勢浩大，然而今年因爆發的疫情未受控制，各大宮廟紛紛宣布活動暫緩，其中話題延燒多日的媽祖繞境龍頭大甲鎮瀾宮，為配合政府防疫，近日已經確定延期，待疫情穩定後再擇日舉行。

原定日期：2020/3/19起駕

延後日期：待公布

白沙屯媽祖進香

白沙屯媽祖進香。 圖／Wikimedia

往年大甲媽祖遶境後，白沙屯媽祖進香就會接續舉行，一路從白沙屯徒步往北港朝天宮進香，這項全國矚目的宗教盛典，今年在2/19開放報名後人數已超過3萬，但是為因應疫情，目前拱天宮也宣布暫緩相關活動，待疫情穩定後再擇期舉行。

原定日期：2020/3/24起駕

延後日期：待公布

以上資訊給大家做行程規劃的參考，不過這波疫情目前情況不穩定，各項活動仍有變動的可能，還是要提醒大家出發前要再留意官方公告，也希望疫情早日獲得控制，大家可以安心出去玩！

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