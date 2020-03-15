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逛到不想離開的超市！「全台最美全聯」朝聖必去、二樓還有咖啡廳 網：根本是誠品吧

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「我愛全聯-好物老實説」
圖／擷取自 FB「我愛全聯-好物老實説」

防疫的非常時期，雖然會減少出遊，但逛超市囤糧食仍是每週不可或缺行程。近日就有網友分享位於台中的全聯福利中心門市，讓早已被譽為「全台最美全聯」的台中市政旗艦店，再度浮現在眾人眼裡，掀起新一波網友朝聖慾。

圖／擷取自 FB「我愛全聯-好物老實説」
圖／擷取自 FB「我愛全聯-好物老實説」

全聯台中市政旗艦店去年8月剛以嶄新型態開幕，木質色調的裝潢、挑高的設計和更為寬敞的空間，神似百貨公司內的進口超市。近期就有網友在「我愛全聯-好物老實説」臉書社團上發文，感歎台中全聯旗艦店，表示「不像在逛全聯、我只想去參觀，出來籃子已滿」。

圖／擷取自 FB「我愛全聯-好物老實説」
圖／擷取自 FB「我愛全聯-好物老實説」

附圖的貼文一出，引爆網友熱烈迴響，紛紛形容風格與日本超市相似，差點以為身在百貨公司，稱市政店像「全聯貴賓室」。也有人認為乍看之下像書店，直呼「根本是誠品吧」。

圖／擷取自 FB「我愛全聯-好物老實説」
圖／擷取自 FB「我愛全聯-好物老實説」

全聯台中市政店為全台首間結合We SWEET咖啡館的旗艦店，逛累了還可以到二樓咖啡廳及用餐區進食、休息。不少人都留言表示羨慕台中人，「都想專程來去買東西了」、「如果住在旁邊，永遠存不到錢」，還有全聯熟客笑指：「無法想象在這裡聽到『請支援收銀』的廣播……根本網美店」。

圖／擷取自 FB「我愛全聯-好物老實説」
圖／擷取自 FB「我愛全聯-好物老實説」

大部分人都提到裝潢相對高級，好奇價格是否會調高，但已經逛過的人分享價格與一般全聯門市相同，另外加碼東西齊全、庫存較容易有現貨的好處，還有人提及：「逛起來又很舒適，缺點是進得去、出不來」，引起許多主婦附和，「今天下午也有去朝聖，逛到不想出來」、「我是被我老公拉出來的，可惡」。

未來若是無聊或是想不到可以出遊的國內景點時，逛超市的旗艦店也是全新的好選擇啦！

全聯福利中心 台中市政旗艦店

地址：台中市西屯區文心路二段501號

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