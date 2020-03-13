快訊

瘋搶後亂丟？香港「口罩垃圾潮」污染海洋

WHO認了新冠肺炎全球大流行 譚德塞1句話讓網友暴怒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

礁溪旅店免費住！捷絲旅超狂「買一送一」1人免2000元　五星牛排、泡湯全都包

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／捷絲旅
圖／捷絲旅

買一晚送一晚的好康又來了！晶華國際酒店集團旗下風格旅店「捷絲旅三重館」推買一晚送一晚，即日起至4月30日入住3999最高級行政套房，就贈送捷絲旅礁溪館兩天一夜住宿券乙張，還能享有五星牛排，等於一人一晚不用2000元，快趁優惠衝一波。

捷絲旅三重館主打紐約工業風設計，堪稱是新北市最美旅店，這回推出超狂住房優惠專案，入住每房3999元的行政客房即可享有「三重」好康回饋，包括可入住館內最高級的行政套房，還能享用美國肋眼牛排餐2客，再加碼送絲旅礁溪館兩天一夜住宿券乙張！

捷絲旅礁溪館位於火車站10分鐘步行的距離，鄰近熱鬧的礁溪商圈，全館提供碳酸氫鈉溫泉，是礁溪地區設計旅店的全新指標，旅人步行即可至著名觀光景點如五峰旗風景區、湯圍溝溫泉公園等，非常適合休假期間享受的靜謐氛圍。

圖／捷絲旅
圖／捷絲旅

延伸閱讀：

4月啟用確定！全台最長「雙龍七彩吊橋」30樓高　門票100元勇者快挑戰

IG詢問度爆表！台灣版「土耳其棉堡」絕美秘境 泉水傾瀉而下仙氣十足

礁溪 牛排 溫泉 美國 紐約

相關新聞

礁溪旅店免費住！捷絲旅超狂「買一送一」1人免2000元　五星牛排、泡湯全都包

買一晚送一晚的好康又來了！晶華國際酒店集團旗下風格旅店「捷絲旅三重館」推買一晚送一晚，即日起至4月30日入住3999最高級行政套房，就贈送捷絲旅礁溪館兩天一夜住宿券乙張，還能享有五星牛排，等於一人一晚不用2000元，快趁優惠衝一波。

3月13日生效！泰國暫停台灣等19國落地簽

新冠肺炎疫情影響，我駐泰國代表處今晚間接獲泰方口頭告知，泰國將自明天（3月13日）起暫停包括台灣等19個國家和地區的落地...

如何用手機APP 預購口罩？ 實測開箱帶你看

如果你不想去藥局排隊，也沒有讀卡機或自然人憑證，那用手機APP「健保快易通」上網預購口罩是最簡單的方式！以下將一步一步帶你看怎麼做。

創先例！台北文華東方酒店「住一晚送5千」 一泊二食超值4.2折

疫情發燒，星級飯店也打出住宿送消費金的「史上最大優惠」，其中包括台北文華東方酒店，首推「住一晚送5,000」扇粉雙享 及...

「免裝備露營」推薦5選！夢幻懶人露營 一次搞定裝備、玩法、美食

你對露營的印象是什麼呢？是吃不飽、睡不好，還是假日想出遊充電結果累到能量盡失呢？讓小編推薦「免裝備露營」給想來場自然之旅的你。不但不用狼狽地準備，還可以拍美翻天的IG網美照，以及體驗在地職人手做，想知道更多免裝備露營的活動嗎？讓我們一起看下去！

防疫至上！賞櫻勝地「淡水天元宮」：今年不要來賞花

每逢一年一度的櫻花季，淡水無極天元宮就會擠滿大批的賞花觀光客。但今年適逢新冠肺炎疫情，天元宮特別發布公告，呼籲民眾今年不...

口罩實名制2.0預購名額出爐！700萬片口罩夠233萬人買

「口罩實名制2.0」明天上午9點起開放首輪線上預購試營運，中央流行疫情指揮中心宣布，首波預購額度為700萬片口罩，可供2...

口罩實名制2.0預購網址曝光！明天就從這裡買

中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，「口罩實名制2.0」明天上午9點起開放首輪線上預購試營運。中央流行疫情指揮中心醫療...

旅遊警示再增26國！回國該居家檢疫還是自主管理一次看懂

疫情止不住，我國針對各國疫情嚴重程度，分列3級旅遊疫情建議，以及不同程度的入境管制，為幫助國人清楚了解旅遊入境規範及解約規定，聯合新聞網特依疾管署發布之疫情建議整理如下。

4月啟用確定！全台最長「雙龍七彩吊橋」30樓高　門票100元勇者快挑戰

南投信義鄉「雙龍七彩吊橋」原定去年底完工後元旦開放，但礙於周邊設施尚未完工而延遲啟用，如今敲定4月對外開放確定，屆時遊客就能體驗吊橋與雙龍瀑布的壯麗景觀。

史上最優惠！ 台北萬豪酒店祭出「消費5,000送5,000」

台北萬豪酒店祭出開幕以來最優惠方案，即日起至5/31至台北萬豪酒店六間餐廳消費每滿5,000元，即贈送價值5,000元的...

八仙樂園停業5年後空拍照曝光 網淚：還我青春回憶

2015年八仙樂園發生粉塵燃爆意外，造成15死484人輕重傷，八仙樂園因此遭無限期勒令停業，如今5年過去，原本人滿為患的園區，現在已成為一片廢墟，附近商家早已出走，照片在網上曝光，引發許多網友熱議。

熱門新聞

如何用手機APP 預購口罩？ 實測開箱帶你看

北市永春陂濕地公園今開幕 柯文哲：給市民百年公園

行政院：振興抵用券擬綁國旅 發800元可用在4類消費

口罩實名制2.0開賣 下午兩點逾八萬人預購成功

3月13日生效！泰國暫停台灣等19國落地簽

創先例！台北文華東方酒店「住一晚送5千」 一泊二食超值4.2折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。