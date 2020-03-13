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礁溪旅店免費住！捷絲旅超狂「買一送一」1人免2000元 五星牛排、泡湯全都包
買一晚送一晚的好康又來了！晶華國際酒店集團旗下風格旅店「捷絲旅三重館」推買一晚送一晚，即日起至4月30日入住3999最高級行政套房，就贈送捷絲旅礁溪館兩天一夜住宿券乙張，還能享有五星牛排，等於一人一晚不用2000元，快趁優惠衝一波。
捷絲旅三重館主打紐約工業風設計，堪稱是新北市最美旅店，這回推出超狂住房優惠專案，入住每房3999元的行政客房即可享有「三重」好康回饋，包括可入住館內最高級的行政套房，還能享用美國肋眼牛排餐2客，再加碼送絲旅礁溪館兩天一夜住宿券乙張！
捷絲旅礁溪館位於火車站10分鐘步行的距離，鄰近熱鬧的礁溪商圈，全館提供碳酸氫鈉溫泉，是礁溪地區設計旅店的全新指標，旅人步行即可至著名觀光景點如五峰旗風景區、湯圍溝溫泉公園等，非常適合休假期間享受的靜謐氛圍。
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