清明連假去哪兒玩？　健行、露營、小旅行 私房景點×美食懶人包

2020年清明連假有四天，一路從4/2放到4/5。四天這個說長不長說短不短的假期，安排國內旅遊最適合不過！小編一次整理台灣各地的旅遊景點，和必吃私房美食給熱愛旅行的你。無論是戶外健行、露營、還是玩水，各式活動通通有！ARE YOU READY？LET'S GO！

清明連假景點推薦

清明連假景點＃1

北部-坪林茶博館&螢火蟲秘境

▲清明連假景點-賞螢火蟲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

台灣的精緻茶農業，以「北包種、南凍頂」概略分出不同區域的茶品種。而以包種茶聞名的坪林，其所出產的文山包種茶曾在國際茶葉博覽會上奪下冠軍寶座！來到此地可以先走訪全台灣第一座的「茶葉歷史典藏博物館」，了解茶的知識和歷史，這個博物館不僅介紹台灣茶也有介紹世界茶。

下午參觀完茶博館，可以接著去賞螢火蟲。每年四五月份，山林間便閃爍著螢火蟲的點點光芒，像是帶著小燈泡在林野間穿梭一般，形成坪林夜間螢火蟲光海。這裡的好氣候、好環境，不僅適合種茶，還有機會看到水鳥、樹蛙等可愛的夜間小訪客！

清明連假景點＃2

北部-雪霸國家公園&櫻花下午茶

▲清明連假景點-雪霸觀霧雲海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

雪霸八景分別是：迷霧、雲海、晚霞、日出、森林、巨木、星空、聖稜線。利用清明連假在此住上一晚，用最慢活的步調在樹林裡吸收芬多精；用最放鬆的心情在仙境裡自在旅行。除了以上八景，雪霸還有春之百花齊放、秋之明月皎潔、夏之涼爽舒適，以及冬之白雪靄靄，是四季皆適合度假的地方。

清明時節是茶花季的尾聲，以及牡丹和牡丹櫻盛開的時候。好好把握清明連假，去雪霸欣賞濃豔的牡丹櫻吧！

清明連假景點＃3

北部-宜蘭太平山翠峰湖

▲清明連假景點-翠峰湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

位在宜蘭的翠峰湖是台灣最大的高山湖泊，四周群峰環繞，山嵐迷濛，晨昏景緻千變萬化。其成因至今仍是一個謎，但有一說是很久以前美軍以為翠峰湖是日軍蓋的水庫而誤炸所形成的。這些不確定的因素，加上朦朧的景致，翠風湖素有「薄霧中的少女」這樣的美名。在高山中健行讓你的清明連假，不必在城市裡吸髒空氣！

清明連假景點＃4

中部-苗栗免裝備露營

▲清明連假景點-柚香露露免裝備露營區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

其實旅行很多時候只是想簡單點，甚至是什麼都不想。不希望有太多的聲音、資訊，打攪休息的時光。現代人的生活很快，只希望能靜靜的在自然裡看著時間流淌，那很療癒又或著說慢步調治癒了現代人現代人的「快毛病」吧！免裝備露營，省去你思考要如何準備旅行用品的煩惱，在連假時更能自在的在鄉野間做自己。

清明連假景點＃5

中部-草屯九九峰

九九峰，又稱「九九尖山」或「火炎山」，與六龜十八羅漢山、三義火炎山並稱為「台灣三大火炎山地形」，是特殊地質環境下產生的惡地形。來到此地可以走走健行步道，隨著稜線蜿蜒而上，天氣好的話在山頂可遠眺霧峰、草屯、雙冬、等地。這峰峰相連的壯麗景致，有著令人屏息的震撼，誠摯推薦你親自來走訪。

清明連假景點＃6

中部-南投武界部落

▲清明連假景點-武界部落雲瀑。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

「當你越接近食物的來源，越懂得感恩大地；當你越靠近自然的生態，越知道生命的可貴。」很久以前部落是沒有文字的，在部落也沒有制式化的學習，而是拜長老為師，由他們口傳心授。那些傳統技藝、技術、美食、歌舞，都是圍繞著祭典和節氣而起，放下塵世在部落馳放靈魂，那才是人類生命最自然也最自在的方式。武界部落乾淨清澈的水源，豐美的大地有罪後一片秘境的美稱，未被過度開發的美好，分享給想暫時盾離生活的你。

清明連假景點＃7

中部-日月潭SUP立槳體驗

▲清明連假景點-日月潭SUP立槳。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

我緩緩滑向前，船槳劃過水面，等待黎明的到來，靜謐的日月潭湖水青黛。

而後太陽從地平線緩緩升起，陽光灑落 此刻日月潭如披上了金沙 波光淋漓

是清晨 是陽光乍現的浪漫時分。

SUP是stand up paddle的縮寫，源於夏威夷是從衝浪板改良過來的水上運動。一人一板於潭水上自在滑行，在教練的指導下輕鬆好上手。推薦你和家人、好友利用連假，好好享受日月潭的湖光山色。結束水上活動後可前往伊達邵大啖邵族美食，或著前往向山遊客中心喝杯惠蓀咖啡，在依山傍水的環境裡度過慢活假期。

清明連假景點＃8

中部-愛智文具房

位在彰化火車站對面的小巷子內的「愛智文具房」，一不小心就會錯過了這個可愛的藝文小空間。從各式鋼筆、橡皮擦等文具用品，到手繪風貼紙、筆記本、明信片等文創商品因有盡有，適合喜歡蒐集小物、和寫手帳的朋友來挖寶。愛治文具房由兩位年輕的姊妹經營，而「愛智」二字是取自她們奶奶的名字，店面風格溫馨可愛。此外在文具房附近還有知名的阿璋肉圓和古月館糯米炸，喜歡美食的朋友一定要去試試看！

清明連假景點＃9

南部-阿里山國家風景區

阿里山的美又被歸類為五奇八景，五奇分別為—日出、雲海、晚霞、森林鐵道；八景則是—塔山奇岩、小笠原山、水山巨木、香林拱橋、28號巨木、慈雲觀景、神怡流瀑，以及神木遺跡。其中最推薦的是森林鐵道和塔山這兩個特殊景致，森林鐵道—是日治時期運送檜木的產業道路，許多遊客喜歡搭火車追日出，除了能一睹破曉時刻，也能讓人憶起日治時期的復古情懷。塔山—是鄒族人心目中的聖山，其山頂為巨大的岩峰，節理層次分明，斷崖絕壁十分險峻讓人有心生敬畏的震撼感。

清明連假景點＃10

南部-台南全美戲院

▲清明連假景點-全美戲院。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

台南是台灣非常早開發的地方，又有「文化古都」的美名。除了全台首學、億載京城、安平老街這些經典景點外，你還可以去台南的「全美戲院」看場二輪電影，順便欣賞手繪電影看板，除此之外這家電影院更是李安導演小時候看電影的地方喔！

台灣早期的電影院看板、海報，是靠人工手繪的，後來因為成本考量和科技進步，改用電子印刷。全美戲院因未保留了手繪的可貴，甚至紅到國外被美聯社採訪。這樣的復古堅持，保留了藝術最簡單的美好，來全美戲院欣賞師傅手繪的精湛技術吧！

清明連假景點＃11

南部-墾丁後灣

▲清明連假景點-獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

後灣水域位在墾丁西岸，鄰近國立海洋生物博物館，可以把這兩個景點排在一起。除了擁有豐富礁岩和潮間帶生物，更是賞夕陽的絕美拍照好去處。利用清明連假天氣微暖之際到海邊玩水吧˙！在後灣還可以嘗試不同的水上活動，像是獨木舟或者SUP划槳，讓你用不一樣的方式來體驗海洋文化。

清明連假必吃美食推薦

清明連假必吃美食＃1

坪林金瓜三號

這家店是由一對年輕情侶，結合農村美學下的結晶。為預約式的無菜單料理，想品嚐的朋友需特別注意以免向隅。金瓜三號的位置鄰近茶園，以茶香調味，用乾燥花等文青裝飾來做布置。是一間將藝術理念，與美好餐食結合的小餐館，推薦給連假想吃私房菜的你。

＊營業時間：10：00~21：00(週三公休)

清明連假必吃美食＃2

草屯-米香哥蝦仁飯

▲清明連假景點-米香哥蝦仁飯。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

米香哥蝦仁飯有著飽滿鮮美的蝦子之外，還撒上貴桑桑的松子，但這樣的豪邁用料一碗只要100元。米飯的部分選用的是泰國香米，在大火快炒下米飯吸附炒鍋的香氣口感粒粒分明，搭配與微微炸過的蝦子和濃郁的醬汁，口感強烈新奇而不會有衝突。這家生意超好的小店，小編建議一開賣就去買，以免連假排隊人潮洶湧就吃不到了！

＊營業時間： 11：30~14：00, 17：00~20：00(週一公休)

清明連假必吃美食＃3

埔里-李小姐臻好味手工蛋餅

▲清明連假景點-李小姐臻好味。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

這家是小編含淚分享的口袋美食，此店主打蛋餅其特色在於Q彈有勁的手工外皮，不過小編想介紹的是圖片中這款椒麻雞乳酪三明治。裡面包著小黃瓜、煎蛋以及微辣多汁的雞肉，搭配外面香酥可口的乳酪皮，一個只要35元如此平價的餐車美食，是去埔里一定不能錯過的！

清明連假必吃美食＃4

嘉義市西區-舊時光新鮮事

老房子的浪漫，大概是在於它承載了歲月，又充滿了故事吧！這一間餐廳是一棟有70年歷史的日式檜木老建築，讓你在品嚐美食中，伴隨著檜木的香氣。這家店主打的餐點是咖哩飯，用的食材大多源自為在地小農，給你最簡單、最自然的味蕾饗宴。

＊營業時間：平日→11：00~14：00,17：00~20：00/ 假日→11：00~20：00

清明連假必吃美食＃5

台南中西區-裕成水果店

▲清明連假景點-裕成水果店。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

在台南水果店可不是只賣水果而已，水果剉冰、水果冰沙、水果牛奶等...產品常常也一併販賣。這家以高品質、大份量著稱的「裕成水果店」無論什麼時候來都是超人氣，想吃美食就必需耐心排隊！隨著四季變換出餐，用當季收成的多汁水果做成芒果冰、草莓冰，以及不受季節影響的紅豆牛奶冰和新鮮水果切盤。

特別推薦芒果冰，沒錯就是圖片上這「一座」像山一樣的甜點，上面還有用芒果做成的雪球，連假去台南玩的朋友一定要點上一碗。

＊營業時間：中午12：00~凌晨1：00

清明連假必吃美食＃6

台南中西區-石精臼蚵仔煎

▲清明連假景點-石精臼蚵仔煎。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

台南的小吃很多，基本上就是每天一餐為單位，一路從早吃到晚。這間石精臼蚵仔煎，每逢假日也是滿滿人潮，這家店的蚵仔煎好吃的特點在於包裹在內的肉燥，讓口感上不僅只有蚵仔的甜美還有肉燥的香氣，放到口中咀嚼香氣四溢。

＊營業時間：7：00~19：00

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