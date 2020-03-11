4月啟用確定！全台最長「雙龍七彩吊橋」30樓高 門票100元勇者快挑戰
南投信義鄉「雙龍七彩吊橋」原定去年底完工後元旦開放，但礙於周邊設施尚未完工而延遲啟用，如今敲定4月對外開放確定，屆時遊客就能體驗吊橋與雙龍瀑布的壯麗景觀。
素有「天空之橋故鄉」美譽的南投縣打造全台最長吊橋，全長342公尺、離河谷深達110公尺，相當於30層樓高度，也被喻為是全台最美、最長、且最深又刺激的景觀吊橋，懸吊在懸岩峭壁上，遠眺雙龍瀑布、俯瞰美麗溪谷，景色壯麗迷人。
「雙龍七彩吊橋」橋面設計採階梯式共有420階，以七色彩虹作為創作的靈感，每50公尺就有一種顏色，遠遠眺望像是一道絢麗的彩虹懸掛在山林間，勾勒出寧靜且悠閒的氛圍，療癒又舒心！
提醒計畫朝聖雙龍七彩吊橋壯麗景觀的遊客，目前僅開放電子購票，遊客上網購票完成憑購票明細搭乘接駁車入園，不分平假日人數管控1500人，另週一休園要留意。
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