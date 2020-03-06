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台北新景點！ 2.5公頃南港「新新公園」 主打濕地景觀、遛孩散步、還可看台北101
別再說台北沒地方可去了！「新新公園」日前已於北市南港區正式啟用，特色主打「濕地生態」景觀，希望藉由城市濕地生態教育，翻轉南港科技大樓形象，讓自然休憩功能活絡科技冷都，除了可與小孩共同體驗多樣性生態文化，讓民眾在自然景觀中學習濕地新知，還能眺望台北101壯闊景色，尤其搭配傍晚夕陽，美不勝收！
佔地約2.5公頃的新新公園，公園中央的濕地水池，更可容納約2,600頓的水量，多樣性的主題配置如滿滿的濕地花園、挺水植物區與落羽松林區等，讓初次前往的民眾大多賦予正面的評價，而環狀的石頭滑梯、繽紛的迷你攀岩牆與縮小版三索吊橋等遊樂設施，儼然成為多元親子生態樂園。除此之外，公園設計並非走傳統直條的步道，而是採用高低蜿蜒的步道設計，搭配枕木與意象廊道，讓民眾可以散步外又可細細品嚐景觀生態之美。
新新公園還有一項嘖嘖稱奇的功能，若豪大雨或颱風造成降雨量高時，配合外高內低的地形，可收集降雨，減輕周遭的排水負擔，預期可有效降低附近建築的淹水風險。
公園附近南港車站的蔦屋書店與琳琅滿目的品牌美食，還有今年6月要落成的「台北流行音樂中心」，不得不讚賞南港市區融合人文、自然與流行文化，成為台北一日旅遊新景點！週休假日趕快去走一走吧！
新新公園
交通：捷運至昆陽站一號出口，步行5分鐘約600公尺
Google Map：搜尋南港62號公園（尚未建置新新公園名稱）
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