聽新聞
test
0:00 / 0:00
電影《食神》拍攝地恐成絕景？香港海上皇宮「珍寶海鮮舫」黯然停業
新冠肺炎衝擊全球，各國旅遊景點、餐廳、住宿都被波及。而曾作為電影《食神》決賽取景地的「珍寶海鮮舫」也不敵疫情，宣布將於3/3暫時停業，如有最新情況將會另行通知。
香港海上畫舫酒樓「珍寶海鮮舫」已有超過40年的歷史，因曾是周星馳主演、1996年上映的《食神》高潮戲份的食神大賽拍攝地，成為不少旅客朝聖必去之處。可惜餐廳營運狀況受疫情嚴重影響，負責經營的新濠國際，今年1月已曾裁減一半員工及縮減營業時間，有港人分享2月中前去時幾乎可以包場、生意慘淡，如今暫停營業，令不少人深感惋惜。
「珍寶海鮮舫」也有「珍寶王國」之稱，分別是珍寶海鮮舫和太白海鮮舫的統稱，昔日還有海角皇宮一併作為當地著名地標。歷史最悠久、規模最大的太白海鮮舫早已停業，僅存的珍寶海鮮舫卻也無法繼續經營，讓許多港人都盼能作為文物保存，建議改建為「香港水上人及海洋文化博物館」。
延伸閱讀：
．疫情影響！型男名廚傑米奧利佛台灣、香港3店「熄燈」 今天全面5折
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言