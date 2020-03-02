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電影《食神》拍攝地恐成絕景？香港海上皇宮「珍寶海鮮舫」黯然停業

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 <a href=香港遺美 Hong Kong Reminiscence" title="圖／擷取自 香港遺美 Hong Kong Reminiscence">
圖／擷取自 香港遺美 Hong Kong Reminiscence

新冠肺炎衝擊全球，各國旅遊景點、餐廳、住宿都被波及。而曾作為電影《食神》決賽取景地的「珍寶海鮮舫」也不敵疫情，宣布將於3/3暫時停業，如有最新情況將會另行通知。

攝影師2月份用餐時，餐廳已受疫情影響，門可羅雀。圖／擷取自 <a href=香港遺美 Hong Kong Reminiscence" title="攝影師2月份用餐時，餐廳已受疫情影響，門可羅雀。圖／擷取自 香港遺美 Hong Kong Reminiscence">
攝影師2月份用餐時，餐廳已受疫情影響，門可羅雀。圖／擷取自 香港遺美 Hong Kong Reminiscence

香港海上畫舫酒樓「珍寶海鮮舫」已有超過40年的歷史，因曾是周星馳主演、1996年上映的《食神》高潮戲份的食神大賽拍攝地，成為不少旅客朝聖必去之處。可惜餐廳營運狀況受疫情嚴重影響，負責經營的新濠國際，今年1月已曾裁減一半員工及縮減營業時間，有港人分享2月中前去時幾乎可以包場、生意慘淡，如今暫停營業，令不少人深感惋惜。

圖／擷取自 <a href=香港遺美 Hong Kong Reminiscence" title="圖／擷取自 香港遺美 Hong Kong Reminiscence">
圖／擷取自 香港遺美 Hong Kong Reminiscence

「珍寶海鮮舫」也有「珍寶王國」之稱，分別是珍寶海鮮舫和太白海鮮舫的統稱，昔日還有海角皇宮一併作為當地著名地標。歷史最悠久、規模最大的太白海鮮舫早已停業，僅存的珍寶海鮮舫卻也無法繼續經營，讓許多港人都盼能作為文物保存，建議改建為「香港水上人及海洋文化博物館」。

水上餐廳內部設計非常華麗。圖／擷取自 <a href=香港遺美 Hong Kong Reminiscence" title="水上餐廳內部設計非常華麗。圖／擷取自 香港遺美 Hong Kong Reminiscence">
水上餐廳內部設計非常華麗。圖／擷取自 香港遺美 Hong Kong Reminiscence

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