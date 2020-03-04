新冠肺炎綜合懶人包／出入境注意事項、退票資訊、旅遊警示燈總整理

2019年末中國發布首則通報，發現不明原因肺炎病例，不到一個月的時間，疫情擴散至全球多國，引起世界關注。而台灣也開始執行相關防疫措施，為避免防疫漏洞，針對疫情較嚴重的國家提出出入境限制，並宣布全面禁止中港澳客入境，。

入境健康聲明卡

為提升我國的邊境檢疫，即日起非中港澳之所有入境航班旅客均需填報「入境健康聲明書」，並需據實填寫14天內的旅遊史、接觸史。表格內容如下，先了解內容就能快速填寫、快速入境！

入境健康申明卡全面電子化

即日起所有返台旅客，持有身分證/居留證及台灣手機門號者，可點選此連結入境防疫系統，預先填寫資料。飛機抵達台灣時，會收到簡訊憑證，並於入關時提供檢驗人員查證。若起飛前未填寫完成，也能於班機抵台後，掃描QRcode填寫。(2020/2/25更新)

防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡。 圖／疾管署

進出口規定

因應武漢肺炎，政府對於相關的醫療用品進行進出口的管制，小編已幫大家整理成表格供參考(2020.2.24更新)

進口規定。 圖／FunTime

出口規定。 圖／FunTime

各國入境限制

各國入境限制。 圖／FunTime

因武漢肺炎持續擴散，除了停飛及減少航班外，各國也陸續更新入境管制，FunTime也整理出部分已公告入境管制國家，因數量眾多及資訊不斷更新，在這段期間有要出國的朋友建議在出國前最好再搜尋最新的新聞確認或是直接打電話至機票所屬的航空公司確認。

航班異動資訊

長榮航空

長榮航空。 圖／FunTime

中華航空

中華航空 圖／FunTime

最新航班資訊及詳細退改票規則整理，請點我。

票券及訂房網退改資訊

票券及訂房網退改資訊。

備註1：Trip.com適用的訂單需在2020/1/28 00:00前預訂

備註2：中國籍旅客、14天內去過湖北之旅客、醫生開具流感證明、持有航空公司班機取消證明，符合以上四種條件的旅客檢附證明後可向KKday申請退款或改期(旅遊目的地為全球、不拘中、港、澳、台)

詳細退改規定整理，請點我。

旅遊警示燈公告

旅遊警示燈公告。 圖／FunTime

鑒於2019新型冠狀病毒疫情不斷擴大，外交部持續更新旅遊警示地區，小編提醒大家應自行評估是否前往！

日本遊樂園停止營業

日本遊樂園停止營業。 圖／FunTime

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime三月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」