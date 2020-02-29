包辦免費機場接送哪張最適合？　2020信用卡優惠總整理

常常出國的人，每次想到要提著大包小包搭公車、捷運去機場就頭痛，如果是多人同行，搭乘大眾交通也未必比較省錢，但是開車去機場停車費又太高，這時候如果剛好有一張符合資格的信用卡在手，能夠包辦免費機場接送服務，問題就迎刃而解啦！但是信用卡那麼多種，哪張最適合自己呢？別擔心，小編為大家整理了一些比較常見的信用卡，大家一起來研究研究！

※以下優惠資訊若有異動，以各銀行官網為主。

華南銀行

優惠至2020/12/31

華南銀行。 圖／FunTime

中國信託

優惠至2020/12/31

中國信託。 圖／FunTime

台新銀行

國泰航空世界卡、國泰航空翱翔鈦金卡/鈦金卡優惠至2020/6/30

其他卡種優惠至2020/12/31

台新銀行。 圖／FunTime

國泰世華

優惠至2020/12/31

國泰世華。 圖／FunTime

花旗銀行

優惠至2020/12/31

花旗銀行。 圖／FunTime

匯豐銀行

華航聯名卡優惠至2020/6/30

卓越理財信用卡優惠至2020/3/31

匯豐銀行。 圖／FunTime

渣打銀行

優惠至2020/12/31

渣打銀行。 圖／FunTime

永豐銀行

優惠至2020/12/31

永豐銀行。 圖／FunTime

玉山銀行

優惠至2020/12/31

玉山銀行。 圖／FunTime

彰化銀行

優惠至2020/12/31

彰化銀行。 圖／FunTime

合作金庫

優惠至2020/12/31

合作金庫。 圖／FunTime

陽信銀行

優惠至2020/12/31

陽信銀行。 圖／FunTime

聯邦銀行

優惠至2020/12/31

聯邦銀行。 圖／FunTime

日盛銀行

優惠至2020/12/31

日盛銀行。 圖／FunTime

新光銀行

優惠至2020/12/31

新光銀行。 圖／FunTime

凱基銀行

優惠至2020/12/31

凱基銀行。 圖／FunTime

兆豐銀行

優惠至2020/12/31

兆豐銀行。 圖／FunTime

元大銀行

優惠至2020/12/31

元大銀行。 圖／FunTime

台北富邦

優惠至2020/12/31

台北富邦。 圖／FunTime

以上這麼多張信用卡，你有幾張呢？如果有很多張，可以看看哪一張對自己來說最好養，就多多用那張卡消費，比較有機會達到免費接送機的門檻，省下來的交通費就可以用來吃大餐和血拚啦！

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