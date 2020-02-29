包辦免費機場接送哪張最適合？ 2020信用卡優惠總整理
常常出國的人，每次想到要提著大包小包搭公車、捷運去機場就頭痛，如果是多人同行，搭乘大眾交通也未必比較省錢，但是開車去機場停車費又太高，這時候如果剛好有一張符合資格的信用卡在手，能夠包辦免費機場接送服務，問題就迎刃而解啦！但是信用卡那麼多種，哪張最適合自己呢？別擔心，小編為大家整理了一些比較常見的信用卡，大家一起來研究研究！
※以下優惠資訊若有異動，以各銀行官網為主。
華南銀行
優惠至2020/12/31
中國信託
優惠至2020/12/31
台新銀行
國泰航空世界卡、國泰航空翱翔鈦金卡/鈦金卡優惠至2020/6/30
其他卡種優惠至2020/12/31
國泰世華
優惠至2020/12/31
花旗銀行
優惠至2020/12/31
匯豐銀行
華航聯名卡優惠至2020/6/30
卓越理財信用卡優惠至2020/3/31
渣打銀行
優惠至2020/12/31
永豐銀行
優惠至2020/12/31
玉山銀行
優惠至2020/12/31
彰化銀行
優惠至2020/12/31
合作金庫
優惠至2020/12/31
陽信銀行
優惠至2020/12/31
聯邦銀行
優惠至2020/12/31
日盛銀行
優惠至2020/12/31
新光銀行
優惠至2020/12/31
凱基銀行
優惠至2020/12/31
兆豐銀行
優惠至2020/12/31
元大銀行
優惠至2020/12/31
台北富邦
優惠至2020/12/31
以上這麼多張信用卡，你有幾張呢？如果有很多張，可以看看哪一張對自己來說最好養，就多多用那張卡消費，比較有機會達到免費接送機的門檻，省下來的交通費就可以用來吃大餐和血拚啦！
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