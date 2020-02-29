快訊

案34四名醫院接觸者確診 張上淳證實發生院內感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

包辦免費機場接送哪張最適合？　2020信用卡優惠總整理

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
【免費機場接送】2020信用卡優惠總整理。 圖／Pixabay
【免費機場接送】2020信用卡優惠總整理。 圖／Pixabay

常常出國的人，每次想到要提著大包小包搭公車、捷運去機場就頭痛，如果是多人同行，搭乘大眾交通也未必比較省錢，但是開車去機場停車費又太高，這時候如果剛好有一張符合資格的信用卡在手，能夠包辦免費機場接送服務，問題就迎刃而解啦！但是信用卡那麼多種，哪張最適合自己呢？別擔心，小編為大家整理了一些比較常見的信用卡，大家一起來研究研究！

※以下優惠資訊若有異動，以各銀行官網為主。

華南銀行

優惠至2020/12/31

華南銀行。 圖／FunTime
華南銀行。 圖／FunTime

中國信託

優惠至2020/12/31

中國信託。 圖／FunTime
中國信託。 圖／FunTime

台新銀行

國泰航空世界卡、國泰航空翱翔鈦金卡/鈦金卡優惠至2020/6/30

其他卡種優惠至2020/12/31

台新銀行。 圖／FunTime
台新銀行。 圖／FunTime

國泰世華

優惠至2020/12/31

國泰世華。 圖／FunTime
國泰世華。 圖／FunTime

花旗銀行

優惠至2020/12/31

花旗銀行。 圖／FunTime
花旗銀行。 圖／FunTime

匯豐銀行

華航聯名卡優惠至2020/6/30

卓越理財信用卡優惠至2020/3/31

匯豐銀行。 圖／FunTime
匯豐銀行。 圖／FunTime

渣打銀行

優惠至2020/12/31

渣打銀行。 圖／FunTime
渣打銀行。 圖／FunTime

永豐銀行

優惠至2020/12/31

永豐銀行。 圖／FunTime
永豐銀行。 圖／FunTime

玉山銀行

優惠至2020/12/31

玉山銀行。 圖／FunTime
玉山銀行。 圖／FunTime

彰化銀行

優惠至2020/12/31

彰化銀行。 圖／FunTime
彰化銀行。 圖／FunTime

合作金庫

優惠至2020/12/31

合作金庫。 圖／FunTime
合作金庫。 圖／FunTime

陽信銀行

優惠至2020/12/31

陽信銀行。 圖／FunTime
陽信銀行。 圖／FunTime

聯邦銀行

優惠至2020/12/31

聯邦銀行。 圖／FunTime
聯邦銀行。 圖／FunTime

日盛銀行

優惠至2020/12/31

日盛銀行。 圖／FunTime
日盛銀行。 圖／FunTime

新光銀行

優惠至2020/12/31

新光銀行。 圖／FunTime
新光銀行。 圖／FunTime

凱基銀行

優惠至2020/12/31

凱基銀行。 圖／FunTime
凱基銀行。 圖／FunTime

兆豐銀行

優惠至2020/12/31

兆豐銀行。 圖／FunTime
兆豐銀行。 圖／FunTime

元大銀行

優惠至2020/12/31

元大銀行。 圖／FunTime
元大銀行。 圖／FunTime

台北富邦

優惠至2020/12/31

台北富邦。 圖／FunTime
台北富邦。 圖／FunTime

以上這麼多張信用卡，你有幾張呢？如果有很多張，可以看看哪一張對自己來說最好養，就多多用那張卡消費，比較有機會達到免費接送機的門檻，省下來的交通費就可以用來吃大餐和血拚啦！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國泰航空 機場 玉山

延伸閱讀

玉山Pi拍錢包 推新優惠

被傳在機場昏倒 女星親自還原真相

疫情衝擊觀光餐飲 聯合信用卡中心推三大紓困措施

免觀光業收單費…美國運通評估是否跟進

相關新聞

網傳我國人入境泰國將被隔離14天 外交部正式回應了

新冠肺炎疫情嚴峻，外交部今天表示，有關昨天網路流傳，泰國政府宣布我國、中、港、澳、日本、韓國及義大利等國人民入境泰國將被...

家樂福「台糖75％防疫酒精」3月1日下午2點提前開賣

家樂福原訂3月2日開賣的「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」（350ml），宣布提前於本周日（3月1日）下午2點起在全台1...

包辦免費機場接送哪張最適合？　2020信用卡優惠總整理

常常出國的人，每次想到要提著大包小包搭公車、捷運去機場就頭痛，如果是多人同行，搭乘大眾交通也未必比較省錢，但是開車去機場停車費又太高，這時候如果剛好有一張符合資格的信用卡在手，能夠包辦免費機場接送服務，問題就迎刃而解啦！但是信用卡那麼多種，哪張最適合自己呢？別擔心，小編為大家整理了一些比較常見的信用卡，大家一起來研究研究！

再減香 艋舺龍山寺3月13日起停止供香

台北市萬華區香客鼎盛的艋舺龍山寺，繼2017年觀音爐減為1炷香，昨再貼出公告，宣告將自3月13日起停止供應香客免費香枝，遊客入...

嘉義市懸日預報！ 3月10日起3天傍晚民族路賞懸日

中央氣象局預報，嘉義市民族路（文化路以西）3月10日至12日傍晚，在無雲遮下將可觀看懸日景象，適合觀賞懸日時間，約在傍晚...

一罩難求！達人DIY「立體口罩」爆紅：沒上家政課也知道怎麼做

新冠肺炎疫情來勢洶洶，被許多人視為防疫基本配備的口罩一罩難求，已激發出世界各地民眾自己動手做（DIY）的創意，特別是在以...

新冠肺炎疫情擴大不敢出國！ 7家廉航「改退票規定」看這篇

新冠肺炎疫情持續延燒，讓不少本來預計出國旅行的民眾想取消行程，尤其現在又正值賞櫻花期，不少人早就買妥前往日韓等國的機票，...

疫情失守！可樂旅遊「義大利11團、138人全部取消」

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，嚴重影響各地的旅遊觀光市場。可樂旅遊宣布，即日起全面取消至3月31日前出發的義...

義大利旅遊疫情升第三級警告 入境需居家檢疫14天

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，義大利近期新冠肺炎病例數及死亡病例快速增加，鑒於國人至當地感染的風險提高，指揮中心...

影／228假期上阿里山山櫻花滿開 櫻王下月中綻放

阿里山花季下月10日登場至4月10日，但粉紅色山櫻花及千島櫻，近期盛開超過8成，阿里山公路沿線到森林遊樂區內，處處可見粉...

大甲媽遶境進香確定延期 鄭銘坤：等疫情穩定了再舉行

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨日宣布，除非政府下令停辦，大甲媽祖遶境活動會如期舉辦，但不辦起駕宴、媽祖之光晚會和祝壽大典，...

1300坪「油菜花海」炸開！金黃地毯隨風搖　捷運就能到

2月下旬之後，就是油菜花的季節。目前在台北市木柵區的萬壽橋下，正有超過1,300坪的油菜花海盛開當中，讓民眾不用舟車勞頓...

熱門新聞

日本北海道進入緊急狀態　政府呼籲民眾周末避免外出

首例日本境外移入新冠肺炎者　大阪行同團21人恐需隔離

把握229好天氣！明起變天 北、東部雨一直下　

家樂福「台糖75％防疫酒精」3月1日下午2點提前開賣

花都種下去了！桃園停辦彩色海芋季 　3月底仍可賞花

228連假花蓮旅遊夯　旅宿爆滿車潮不輸春節

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。