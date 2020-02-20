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姓林「現折1000元」！飯店超狂「姓名全中」999元入住，還能一日訂2間

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／台北中山希爾頓逸林酒店
圖／台北中山希爾頓逸林酒店

快約林先生、林小姐來去住一晚！台北中山希爾頓逸林酒店歡慶一週年，只要姓名裡有「林」住房直接砍1000元，姓名全中即享有3000元折價的優惠，等於最低只要「$999」就能入住，趕快分享給姓林的親朋好友！

圖／台北中山希爾頓逸林酒店
圖／台北中山希爾頓逸林酒店

台北中山希爾頓逸林酒店情人節推出單身好康，單身一人用餐直接祭出五折優惠，再送氣泡酒無限暢飲，令不少單身族直呼太貼心。這回歡慶滿週年再推好康活動，只要姓名裡有「台、北、中、山、希、爾、頓、逸、林」任一字，即可享有住房1000元的折價優惠、2個字折抵2000元、3個字折抵3000元、全中者換算下來，只需最低999元就能入住，還能每日訂房2間。這檔優惠專案即日起至2020年4月30日止，再享Alley麗餐廳早餐買一送一優惠。

除了住房優惠外，1樓Alley麗餐廳即日起推快閃優惠，主廚限定牛小排套餐680元；La Salle森酒吧消費咖啡/茶品，免費贈送每日精選蛋糕1塊（每日限量10塊，送完為止），活動至2月23日，快趁優惠期間約三五好友聚餐喝下午茶吧。

【注意事項】

1. 優惠房價包含服務費與營業稅，每日限量5間。早餐買一送一須加原價10%服務費。

2. 優惠房價不得與其他優惠併用，亦無法享有希爾頓榮譽客會會員福利與點數累積。

3. 入住時須出示住客本人身份證或健保卡，如無法出示證明將以原價$3999計算。

4. 此優惠專案限持台灣身份證或護照訂房，每人每日限訂2間，限電話訂房：02-6618-2174。

5. 台北中山希爾頓逸林酒店保有活動解釋、修改與取消權利。

圖／台北中山希爾頓逸林酒店
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圖／台北中山希爾頓逸林酒店
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