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2/29壽星免費！ 29歲以下門票只要229元　228連假遊義大世界享四大優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
義大世界摩天輪。圖／義大世界提供
義大世界摩天輪。圖／義大世界提供

228連假三天將在下禮拜登場，高雄義大遊樂世界推出四大優惠活動，從2/28至3/1期間，29歲以下入園只要門票229元、第二人99元，2/29壽星不僅可免費當日入園，還能獲贈全年免費玩義大優惠！

義大世界奇幻燈光秀。圖／義大世界提供
義大世界奇幻燈光秀。圖／義大世界提供

義大遊樂世界迎接連假，也同步歡慶10周年優惠，第一、29歲以下只要299元就能入園(全票為899元)，第二、不分年齡即日起至3/1，第二人只要99元優惠，第三、2/29生日壽星不僅當日玩樂園不用錢，再加碼贈送「全年護照」，讓壽星全年暢遊義大世界。第四、2020年凡是連假內的當日壽星，或結婚10週年夫妻，皆可享免費入園優惠。

義大遊樂世界的浪漫聖托里尼山城。圖／義大世界提供
義大遊樂世界的浪漫聖托里尼山城。圖／義大世界提供

義大世界摩天輪。記者王昭月／攝影
義大世界摩天輪。記者王昭月／攝影

除了義大世界優惠，義大購物廣場也在連假三天的下午1~5點在C區2F挖沙米前方將舉辦「氣勢如虹氣球魔法秀」，且即日起至2/29，四年過一次生日的2/29壽星，只要去卡務/贈品中心，出示購物廣場會員E卡、身分證，就能兌換「Starbucks小蛋糕」兌換券一張，快推給你的2/29壽星朋友，準備衝一發吧！

義大世界購物廣場。圖／義大世界提供
義大世界購物廣場。圖／義大世界提供

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