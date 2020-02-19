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韓元換起來！韓幣換匯再創新低 換5萬台幣現賺2張「愛寶樂園夜票」
受到新冠肺炎(COVID-19)疫情波及，各國換匯價格持續走低，根據台銀今（19）早公佈的外幣現金賣出匯價，韓元竟然掉到0.02742元，是自2012/5/31的匯價0.02731以來最低！
按照台銀今早的現金賣出匯價，韓元來到0.02742。雖然去年12月時也曾走貶，但如今相較以往，更是創下7年多以來的新低紀錄。而若以兌換新台幣5萬元來看，以目前的匯價0.02742元能換到182萬3,486韓元，但相較去年6/29最高點的0.02907元，當時僅能換到韓幣171萬9,986元，相差了10萬3,500韓元，等於可以多買2張愛寶樂園夜票。
目前截至11點45分公告，已恢復至0.02748，匯率波動速度快，若未來有計畫赴韓，可以考慮先換點韓元備用，增加荷包的戰鬥力！
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