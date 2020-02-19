未婚情侶限定！ 華信航空推免費三天兩夜「試婚戀愛旅行團」 未來寶寶每年一次免費入住老爺酒店

華信航空、知本老爺、HOLA首度合作，精心規劃出「試婚戀愛旅行團」。（圖片提供／知本老爺酒店） 沉浸在熱戀中的你，對幸福婚姻的想像是什麼？計畫結婚成家的你，是不是仍對未來充滿不確定感？有人說，「旅行」是確認彼此契合程度最好的方式，不僅可以更深入了解對方的想法，還可以培養兩人的好默契。華信航空、知本老爺酒店、HOLA特力和樂首度跨界合作，推出三天兩夜免費的「試婚戀愛旅行團」，徵求10對年滿20歲的未婚情侶一同參與，親身體驗由3個品牌精心企劃的限定活動。

搭乘華信航空，只要約60分鐘即可從台北飛抵台東。（圖片提供／華信航空） 精彩豐富的三天兩夜「試婚戀愛旅行團」，要帶著獲選情侶搭乘華信航空ATR班機往返台北和台東，將原本需要耗費8個小時的車程，縮短為約60分鐘即可抵達，節省了許多寶貴時間。還可以免費入住台東知本老爺酒店兩晚，體驗由HOLA布置的客製化主題房、盡情享受溫泉風呂，以及大啖五星主廚餐點。

乘坐華信航空ATR班機，可以享受舒適的飛行體驗。（圖片提供／華信航空）

特別推出「成家體驗企劃」 預習未來婚姻生活

此外，更別錯過這次旅行團特別打造的「成家體驗企劃」，要讓獲選情侶搶先體驗升格夫妻後的家庭生活。知本老爺酒店安排了「信任與默契企劃」，由活動指導員為準夫妻們客製化設計任務考驗，從層層闖關中增進彼此的默契，進而形成對家的共識。再搭配由酒店精心安排的台東海岸線之旅，朝聖網美最愛的IG打卡點和祕境美食，創造兩人甜蜜的出遊回憶，同時培養出共同興趣。

參加「試婚戀愛旅行團」徵選獲選者，可免費入住知本老爺酒店三天兩夜。（圖片提供／知本老爺酒店）

而HOLA則獨家推出「家的企劃師服務」，由專業企劃師為準夫妻們諮詢，考量雙方生活習慣、偏好需求與對未來的展望後，描繪出符合雙方身心靈需要的新居樣貌，並將描繪雛型具體化，打造成入住知本老爺期間的專屬主題房。HOLA另提供料理課程、餐桌布置、睡眠企劃等活動，一步步取得彼此對家的共識，降低共同生活的焦慮與摩擦，預先體驗「家」的動人時刻。

「試婚戀愛旅行團」活動內容豐富，包含HOLA「家的企劃師服務」。（圖片提供／知本老爺酒店）

「試婚戀愛旅行團」活動於即日起至3/31開放報名，只要完成報名步驟，並寫下你和另一半特別的愛情故事，以及用創意方式呈現想來參加的原因，就有機會獲選免費體驗三天兩夜的豐富遊程。凡是未來成功成家者，將可再獲得知本老爺酒店及HOLA精心準備的成家禮，兩人生下的小孩也將被認證為「老爺寶寶」，享有終生每年一次免費入住知本老爺酒店的福利。

凡參加「試婚戀愛旅行團」未來成功成家者，小孩可享終生每年一次免費入住知本老爺酒店。（圖片提供／知本老爺酒店）

除了「試婚戀愛旅行團」之外，知本老爺酒店也推出年後住宿優惠專案。凡於3/31前入住，每人每晚最低只要$1,661元起，加購華信航空「台北－台東」機票，每人每趟也只要$1,314元起，再享精緻早餐、VR無限暢玩、台東機場或台東/知本火車站至飯店來回接駁等好康，詳細資訊可上知本老爺酒店官網查詢。

華信航空X知本老爺X HOLA「試婚戀愛旅行團」

報名條件：年滿20歲之未婚情侶

報名日期：2020年2月11日（二）～3月31日（二）

獲選公布日期：2020年4月10日（五）

出團日期：2020年5月12日（二）～5月14日（四）

活動內容：

1、華信航空「台北－台東」雙人來回機票乙張。

2、「台東機場－知本老爺酒店」雙人來回接駁乙次。

3、免費入住知本老爺酒店客製化主題房兩晚，含三天兩夜餐食。

4、免費參加三天兩夜特別企劃活動。

文／周惠儀

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