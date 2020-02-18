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新北森林溫泉酒店「買一晚送一晚」！還有露天溫泉免費泡、早餐吃到飽

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／大板根森林溫泉酒店 The Great Roots Resort臉書專頁
圖／大板根森林溫泉酒店 The Great Roots Resort臉書專頁

寒流一波波現在泡溫泉正是時候！新北人氣溫泉酒店「大板根森林溫泉酒店」推出超好康優惠住宿「買一晚送一晚」，平均算下來一人最低只要1925元就能爽住兩天溫泉酒店，還能享受露天風呂、SPA水療，優惠至5/31止，對抗疫情，快到大板根呼吸新鮮空氣多吸取芬多精提高免疫力！

圖／大板根森林溫泉酒店 The Great Roots Resort臉書專頁
圖／大板根森林溫泉酒店 The Great Roots Resort臉書專頁

大板根森林溫泉酒店首次推出「買一晚送一晚」優惠活動，即日起至5/31止，凡平日週日至週五住宿，就享有二人房只要7700元起的優惠住宿價格，加碼再送一晚，等於每人平均每日最低不用2000元。

「買一晚送一晚」專案優惠還能免費享用早餐吃到飽、露天溫泉SPA、健身房、娛樂中心等，另外還加碼送太子西餐廳免費晚餐2客（價值1100元）。不妨趁著現在規劃一趟小旅行，欣賞大板根的美麗景色及豐富生態。

圖／大板根森林溫泉酒店 The Great Roots Resort臉書專頁
圖／大板根森林溫泉酒店 The Great Roots Resort臉書專頁

大板根森林溫泉酒店

地址：新北市三峽區插角里插角79號

電話：（02）2674－9228

注意事項 

請提前預約，本專案每日限量供應5間　● 無需加收一成服務費 ● 贈送之住宿券，期限至 2020 / 12 / 30 ● 加人費用： NT$ 1,500 / 人【含：加床、早餐、晚餐 ( 價值： NT$ 550 + 10% )、門票、露天溫泉 SPA 】 ● 本專案不得與其他優惠專案合併使用　● 欲入住酒店區客房，每房需加價 NT$ 800　● 平、假、旺日定義依大板根官網公告為準 ※住宿平旺假日定義請參看→大板根2020年住房平旺假日表　● 大板根保有活動內容變更之權利，若有變更以現場或官網公告為主

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