一次看懂！ 旅遊警示退費標準大公開

開開心心安排出國，誰都不希望突然要取消行程，但是為了維護國人的安全，外交部、陸委會分別會針對各國及中國大陸發布旅遊警示，提供國人出國旅行參考的建議，分成灰、黃、橙、紅四個等級，作為判定該國家是否適合前往的依據，而觀光局也會以旅遊警示作為旅行團、自由行的退費指標發布消息。如果旅遊目的地不幸被標示嚴重的旅遊警戒，還是要來了解一下退費標準以保障自身權益喔。

最新旅遊警示消息：

旅遊警示提升

鑒於2019新型冠狀病毒疫情不斷擴大，陸委會已經將中國大陸及港澳地區提升旅遊警示，提醒大家應自行評估是否前往：

旅遊警示提升。 圖／FunTime

另外菲律賓當局日前發布對中、港、澳、台的旅遊禁令，目前陸續有台灣人在菲律賓機場受阻無法入境，外交部提醒國人近期赴菲請先聯繫航空公司確認班機，並隨時注意最新消息。（2020/02/11更新）

退費規定

因應中港澳旅遊警示提升，觀光局和品保協會研議退費標準，已於2020/02/12發布，整理如下：

退費規定。 圖／FunTime

旅遊警示分級&退費機制

旅遊警示燈是由「外交部領事事務局」所發布，「交通部觀光局」則會參考旅遊警示評估整體情勢，並適時公布旅客解約退費處理原則。

那麼大家知道「旅遊警示燈」的各種顏色究竟分別代表什麼意思嗎？而如果你買了機票、自由行、團體行程，到底能否退票、怎麼退？請看以下小編為大家整理的資訊：

☛ 各色旅遊警示燈所代表的意思：

各色旅遊警示燈所代表的意思。 圖／FunTime

（資料整理自外交部領事事務局網站）

灰色、黃色國家是目前較適合旅行的地方，不過顏色所指的地方不一定是一個國家，有時會是一個國家中的一個區域，部分國家某些區域警示為橙色或紅色，表示這些區域確實存比較多問題，前往該國時還是避免到這些地區。

不過橙色以上警戒並不代表完全無法進入，航班若無特別宣布還是一樣會飛，只是不確定因素高、也有被保險公司「限保」而無法保旅平險、不便險的可能。

☛團體旅行退費規則：

交通部觀光局會參考外交部公布的旅遊警示，在必要的情況下，依照個案情況發布退費規則，所以其實旅遊警示燈的顏色並不直接等於退費標準，觀光局也有一套自己的分級標準，不過一般民眾還是可以參考旅遊警示，判斷自己是否需要密切關注觀光局的消息，小編這邊也整理一個表格讓大家參考：

團體旅行退費規則。 圖／FunTime

☛自由行退費規則：

機票：如是國籍航空，依據政府宣布禁止前往或飛行，可依法退費。廉價航空則是得依照航空公司規範，各家情況不同。

飯店：需要自行與當地飯店協調。若透過Booking.com、Agoda等平台訂房，應依平台規定，可能可以申請退費或延期。

行程：透過Kkday、Klook等平台預訂行程，應依平台規定，可能可以申請退費或延期。

如果有消費爭議，建議可向品保協會申訴，申訴專線：0800-558-185

外交部針對國外局勢，隨時可能對警示燈號有所調整，觀光局的退費期間也會隨情況作宣布，別忘了把握好退費時間。如有不清楚，可以致電交通部觀光局02-2349-1500轉業務組1科詢問相關解約退費標準。

計畫前往的國家被提升旅遊警示不適合旅行了，但是假已經請了，怎麼辦？小編強烈建議想換個地方旅遊的朋友，可以到FunTime旅遊比價來選擇喔～

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」