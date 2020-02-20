快訊

火速鎖定白牌車司機感染源 陳其邁透露幕後祕辛

全台最早停課達標的學校...台大教授預言是這所！

一次看懂！ 旅遊警示退費標準大公開

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
旅遊警示燈。 圖／FunTime
旅遊警示燈。 圖／FunTime

開開心心安排出國，誰都不希望突然要取消行程，但是為了維護國人的安全，外交部、陸委會分別會針對各國及中國大陸發布旅遊警示，提供國人出國旅行參考的建議，分成灰、黃、橙、紅四個等級，作為判定該國家是否適合前往的依據，而觀光局也會以旅遊警示作為旅行團、自由行的退費指標發布消息。如果旅遊目的地不幸被標示嚴重的旅遊警戒，還是要來了解一下退費標準以保障自身權益喔。

最新旅遊警示消息：

旅遊警示提升

鑒於2019新型冠狀病毒疫情不斷擴大，陸委會已經將中國大陸及港澳地區提升旅遊警示，提醒大家應自行評估是否前往：

旅遊警示提升。 圖／FunTime
旅遊警示提升。 圖／FunTime

另外菲律賓當局日前發布對中、港、澳、台的旅遊禁令，目前陸續有台灣人在菲律賓機場受阻無法入境，外交部提醒國人近期赴菲請先聯繫航空公司確認班機，並隨時注意最新消息。（2020/02/11更新）

退費規定

因應中港澳旅遊警示提升，觀光局和品保協會研議退費標準，已於2020/02/12發布，整理如下：

退費規定。 圖／FunTime
退費規定。 圖／FunTime

旅遊警示分級&退費機制

旅遊警示燈是由「外交部領事事務局」所發布，「交通部觀光局」則會參考旅遊警示評估整體情勢，並適時公布旅客解約退費處理原則。

那麼大家知道「旅遊警示燈」的各種顏色究竟分別代表什麼意思嗎？而如果你買了機票、自由行、團體行程，到底能否退票、怎麼退？請看以下小編為大家整理的資訊：

☛ 各色旅遊警示燈所代表的意思：

各色旅遊警示燈所代表的意思。 圖／FunTime
各色旅遊警示燈所代表的意思。 圖／FunTime

（資料整理自外交部領事事務局網站

灰色、黃色國家是目前較適合旅行的地方，不過顏色所指的地方不一定是一個國家，有時會是一個國家中的一個區域，部分國家某些區域警示為橙色或紅色，表示這些區域確實存比較多問題，前往該國時還是避免到這些地區。

不過橙色以上警戒並不代表完全無法進入，航班若無特別宣布還是一樣會飛，只是不確定因素高、也有被保險公司「限保」而無法保旅平險、不便險的可能。

☛團體旅行退費規則：

交通部觀光局會參考外交部公布的旅遊警示，在必要的情況下，依照個案情況發布退費規則，所以其實旅遊警示燈的顏色並不直接等於退費標準，觀光局也有一套自己的分級標準，不過一般民眾還是可以參考旅遊警示，判斷自己是否需要密切關注觀光局的消息，小編這邊也整理一個表格讓大家參考：

團體旅行退費規則。 圖／FunTime
團體旅行退費規則。 圖／FunTime

☛自由行退費規則：

機票：如是國籍航空，依據政府宣布禁止前往或飛行，可依法退費。廉價航空則是得依照航空公司規範，各家情況不同。

飯店：需要自行與當地飯店協調。若透過Booking.com、Agoda等平台訂房，應依平台規定，可能可以申請退費或延期。

行程：透過Kkday、Klook等平台預訂行程，應依平台規定，可能可以申請退費或延期。

如果有消費爭議，建議可向品保協會申訴，申訴專線：0800-558-185

外交部針對國外局勢，隨時可能對警示燈號有所調整，觀光局的退費期間也會隨情況作宣布，別忘了把握好退費時間。如有不清楚，可以致電交通部觀光局02-2349-1500轉業務組1科詢問相關解約退費標準。

計畫前往的國家被提升旅遊警示不適合旅行了，但是假已經請了，怎麼辦？小編強烈建議想換個地方旅遊的朋友，可以到FunTime旅遊比價來選擇喔～

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 航空 自由行

延伸閱讀

【即時短評】就算模里西斯很遠 外交部不能鴕鳥心態

模里西斯禁台 周春米秀公文斥：外交部慢半拍令人搖頭

模里西斯禁台入境？外交部：14日曾旅中港澳台不得入境

日本隱性社區傳播？1日增8例 列一級旅遊警示

相關新聞

好市多推新款「滅菌神水」沒人搶？ 網：這價格買不下手

新冠肺炎疫情持續升溫，由於新型冠狀病毒主要的傳染途徑分為飛沫及接觸傳播，除了戴口罩、勤洗手以外，民眾紛紛搶購酒精、殺菌液來消毒雙手、住家、店面環境。有網友就在臉書社團中表示，在逛美食賣場好市多時，突然發現一款新推出的次氯酸水滅菌液，不過許多網友認為價格過高，很難下手。

南韓出現多起新冠肺炎群聚 旅遊疫情升至一級注意

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，韓國近期COVID-19(新冠肺炎)病例數快速上升，目前累計逾80例，約7成為當地...

姓林「現折1000元」！飯店超狂「姓名全中」999元入住，還能一日訂2間

快約林先生、林小姐來去住一晚！台北中山希爾頓逸林酒店歡慶一週年，只要姓名裡有「林」住房直接砍1000元，姓名全中即享有3000元折價的優惠，等於最低只要「$999」就能入住，趕快分享給姓林的親朋好友！

「天橋上的魔術師」汐止神還原中華商場 有望保留3個月

公視影集「天橋上的魔術師」在新北市汐止雍和建設2期基地，重現80年代中華商場風采。新北市長侯友宜日前到汐止關心劇組拍攝狀...

賞櫻不必出國 尖石司馬庫斯粉紅花海怒放

賞櫻不必搭飛機出國！新竹縣尖石鄉後山的司馬庫斯部落，遍植超過2000株櫻花，其中最大宗的昭和櫻，已經開始怒放，讓上帝的部...

2/29壽星免費！ 29歲以下門票只要229元　228連假遊義大世界享四大優惠

228連假三天將在下禮拜登場，高雄義大遊樂世界推出四大優惠活動，從2/28至3/1期間，29歲以下入園只要門票229元、第二人99元，2/29壽星不僅可免費當日入園，還能獲贈全年免費玩義大優惠！

未婚情侶限定！ 華信航空推免費三天兩夜「試婚戀愛旅行團」 未來寶寶每年一次免費入住老爺酒店

沉浸在熱戀中的你，對幸福婚姻的想像是什麼？計畫結婚成家的你，是不是仍對未來充滿不確定感？有人說，「旅行」是確認彼此契合程度最好的方式，不僅可以更深入了解對方的想法，還可以培養兩人的好默契。華信航空、知

汐止獨有美景 「台北101串丸子」一年僅2個月可看到

中央氣象局指出，除明日清晨氣溫偏低，之後氣溫會逐漸回升，且水氣沒有特別多，各地天氣均多雲到晴，儘管明白天東北季風稍增強，...

韓元換起來！韓幣換匯再創新低 換5萬台幣現賺2張「愛寶樂園夜票」

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情波及，各國換匯價格持續走低，根據台銀今（19）早公佈的外幣現金賣出匯價，韓元竟然掉到0.02742元，是自2012/5/31的匯價0.02731以來最低！ 按

最新！公主遊輪公布「各國包機及離船時間」

公主遊輪今日表示，已收到加拿大、澳洲和香港大使館的通知，預計以專機方式，將目前鑽石公主號上隔離的該國公民和永久居民撤回(...

「我是台灣人」胸章、貼紙網購狂賣！行李箱防水貼最夯

新冠肺炎疫情延燒，有不少網友說在國外時發現有排華現象，網購也掀起搶買「我是台灣人」周邊商品的熱潮，根據露天拍賣統計，近一...

南部飯店業關房放無薪假！墾丁「超狂飯店」住房率卻大漲5成

新冠肺炎疫情衝擊高雄飯店業，漢來、漢王等多家老字號飯店暫時關閉部分樓層、房間，節省開支，也鼓勵員工多先休假，另漢王已有3...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。