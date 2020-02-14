2020「情人節超甜優惠」懶人包！　喝咖啡省一半、浪漫放閃到白色情人節

一年一度2月14日情人節怎麼度過呢？ 即使疫情打擊，應該還是有人想趁著情人節好好告白、浪漫聚首在一起，許多商家也趁勢將情人節優惠延長至整月份，部份品牌還甚至跨到白色情人節，udn旅遊美食小編整理各路「情人節超甜優惠」，讓大家相揪情人一起喝咖啡、一起嚐美食，甜蜜放閃度過這一天！

咖啡飲品

珍煮丹 2、1、4兌碼優惠

2/14-2/16連續三天推出情人節活動，出示含有本人身分證號之證件，並且身分證字號包含「2、1、4」其中號碼，三碼中兩碼：可享有指定品項第二杯半價優惠，三碼全中：可享有指定品項買一送一。三款指定飲品則是：覓蜜芋圓鮮奶、暖暖燒仙草、泰泰厚奶。

圖／摘自珍煮丹臉書

伯朗咖啡 買一送一

即日起至3/15止，活動期間至伯朗咖啡館購買指定杯款，同款兩入一組，享單一特價優惠。

圖／摘自伯朗咖啡官網

丹堤咖啡 買一送一

於2/14當日推出「心有所鼠甜蜜分饗」買1送1快閃活動，活動當日至全省門市出示FB指定畫面，即可享全系列大杯以上系列飲品買1送1。

圖／摘自丹堤咖啡官網

全家便利商店

2/14、2/15於全家App商品預售推出中杯熱單品美式咖啡、中杯熱單品拿鐵買2送2的超殺優惠，每人限購1組。全家便利商店「貝禮詩櫻桃奶酒巧克力」售價99元，2/14至3/10於門市購買可享第2杯1折。

美食情報

金子半之助

2/14至3/1期間，江戶前天丼＋鳳尾蝦2尾＋特調氣泡飲，原價610元，優惠價529元；嫩雞海老天丼＋鳳尾蝦2尾＋特調氣泡飲，原價460元，特價399元。

圖／金子半之助提供

日本橋海鮮丼辻半

2/14至3/1期間，點購竹套餐＋魚卵加量＋特調氣泡飲，原價930元，特價810元。點購焱套餐＋魚卵加量＋特調氣泡飲，原價730元，特價610元。期間來店，可再享氣泡飲單點買1送1。

圖／日本橋海鮮丼辻半提供

夏慕尼

即起2/23，推出「夏慕尼情人結」活動，於全台夏慕尼店內用餐約會，拍下與另一半手持紅線的放閃照，上傳IG寫下今日約會心得並加上指定#Hashtag#夏慕尼情人日，就有機會抽中GEORG JENSEN LOVE KNOT純銀手鐲(市價約11,500元，共抽出3組)。

西堤牛排

即起至2/16期間，點購2套經典套餐，可享白酒嫩煎干貝的299元加購價，限量8800份(售完為止)。

Su/food

推出La Sant’s情人節套餐，以「國王爐烤牛肉」、「女王香煎鮭魚」、「騎士嫩煎雞腿排」（3擇2）組成，雙人套餐價1,314 元。

圖／王品提供

沐越

推出「越是愛你 情人套餐」，情人套餐價1,040元，每人520元，還可加購限量「紅酒小酌」，每杯99元。

享鴨

推出烤鴨花束，在3/8前參加指定活動，有機會在3月14日白色情人節代贈烤鴨花束給指定對象，共計10名。

圖／王品提供

莆田

以龍蝦、螃蟹搭配特色菜餚，推出雙人套餐，每份2,020元。

藝奇

情人節限定「恋結雙人套餐」2,020元。

原燒

讓情侶慶祝西洋情人節和白色情人節，即起至3/15特別推「愛你愛你情人套餐」，以愛心元素搭配精釀啤酒，每套1,799元。

圖／王品提供

飯店優惠

台北國泰萬怡酒店

飯店「全日餐廳 MJ Kitchen」即日起至29日共11天，每周四至周日午餐推出「買一送一」優惠，且人數無上限，餐價平日1,080+10%、假日1,280+10%，第二人只收原價服務費，兩人用餐相當於54折。

圖／台北國泰萬怡酒店提供

晶華酒店

推出史無前例的「愛‧分享」回饋活動，於2月14日至3月14日活動期間，1990年至今所有在晶華酒店完婚的佳偶們，只要登入「晶華會」活動網站成為會員，即可享有包括用餐7折、豪華客房住宿每晚3,456元、沐蘭SPA療程3,300元。另推出「Sweet Suite」幸福住房專案每晚7,800元，情人節當晚入住可獲得限量情人節午茶組一套；3月14日前於館內用餐可參加「BMW浪漫之旅」抽獎活動，有機會獲得晶華酒店集團旗下五星酒店3天2夜的住宿劵。

圖／台北晶華酒店提供

礁溪山形閣

好好寵愛另一半！礁溪山形閣於2/13及2/14推出「情久久久」浪漫快閃優惠，凡預訂「標準雙人房」且其中任一住房客為55歲以上者，即可以5折優惠價7,999元，享受原價16,000元的一泊二食的情人節專屬配套，包含2客精緻早餐及主廚無菜單料理晚餐（原價一客1,500元+10%），再加贈Grandial Sparkling wine 康蒂雅氣泡酒2杯及浪漫的情人節客房佈置。

圖／礁溪山形閣提供

君品酒店

即日起至4月30日推出「2020國人純住房」優惠專案，每房3,300元(專案原價15,015元，超過2.2折，每日限量10間)，早餐加購價2客500元（原價748元/客），比買一送一更優惠。同時推出「國人一泊二食」住房專案，雙人成行每晚5,998元(專案原價27,333元，超過2.2折，每日限量10間)。

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