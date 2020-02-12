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越南解禁台灣航班！近日赴越應備妥「2證明文件」 台駐越南辦事處提醒通關訣竅

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
越南航空2/1曾受到禁飛令影響，航班調度大亂。圖／摘自越南航空官網

武漢肺炎疫情持續緊張，越南二月初毫無預警宣佈，禁止台灣、香港澳門、中國航班入境，讓旅客和旅遊業者都驚慌不已，所幸經協調後，四小時內解除禁令，才讓國人順利回家、預定旅行計劃也能照常進行。台灣駐越南辦事處昨日（2/11）特別發佈公告，在疫情尚未明朗化前，若仍計劃前往越南，記得備妥證明文件以利通關。

台灣駐越南代表處提醒，不論是否已持有紙本簽證，或計劃到當地機場入境時才申請落地簽證，為加速通關速度，建議國人在行前備妥下列文件：

1.入境前14天或以上出入境證明

近一個月有出國紀錄的旅客，出發前請到內政部移民署服務站申請，若無出國紀錄可利用自然人憑證線上申辦。紀錄應清楚列明每次出境前往的國家或地區名稱，以便於通關時作為最近未曾出入中國之證明。

2.護照清楚蓋有出入其他國家的日期章戳

若在前往越南前，還有到其他國家旅行的計畫，建議入出通關時，都清楚確認護照上蓋有該國出入境日期章戳(包含我國出入境日期章戳)，作為近期旅行地區佐證。

若備妥上述證明文件後，在當地入境仍遇困難，則可聯絡駐越南代表處及駐胡志明市辦事處求助。

駐越南代表處(順化以北)急難救助電話：

境外：(+84)913-219-986

境內：0913-219-986

駐胡志明市辦事處(峴港以南)急難救助電話：

境外：(+84)903-927-019

境內：0903-927-019

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