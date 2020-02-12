聽新聞
test
0:00 / 0:00
越南解禁台灣航班！近日赴越應備妥「2證明文件」 台駐越南辦事處提醒通關訣竅
武漢肺炎疫情持續緊張，越南二月初毫無預警宣佈，禁止台灣、香港、澳門、中國航班入境，讓旅客和旅遊業者都驚慌不已，所幸經協調後，四小時內解除禁令，才讓國人順利回家、預定旅行計劃也能照常進行。台灣駐越南辦事處昨日（2/11）特別發佈公告，在疫情尚未明朗化前，若仍計劃前往越南，記得備妥證明文件以利通關。
台灣駐越南代表處提醒，不論是否已持有紙本簽證，或計劃到當地機場入境時才申請落地簽證，為加速通關速度，建議國人在行前備妥下列文件：
1.入境前14天或以上出入境證明
近一個月有出國紀錄的旅客，出發前請到內政部移民署服務站申請，若無出國紀錄可利用自然人憑證線上申辦。紀錄應清楚列明每次出境前往的國家或地區名稱，以便於通關時作為最近未曾出入中國之證明。
2.護照清楚蓋有出入其他國家的日期章戳
若在前往越南前，還有到其他國家旅行的計畫，建議入出通關時，都清楚確認護照上蓋有該國出入境日期章戳(包含我國出入境日期章戳)，作為近期旅行地區佐證。
若備妥上述證明文件後，在當地入境仍遇困難，則可聯絡駐越南代表處及駐胡志明市辦事處求助。
駐越南代表處(順化以北)急難救助電話：
境外：(+84)913-219-986
境內：0913-219-986
駐胡志明市辦事處(峴港以南)急難救助電話：
境外：(+84)903-927-019
境內：0903-927-019
延伸閱讀：
．出國想帶「消毒用酒精、乾洗手」上飛機？6大注意事項一次看 加碼航警安檢人員解答
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言