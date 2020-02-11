「2020台灣燈會」打卡懶人包 這裡一站秒變仙女

2020台灣燈會8日在台中點燈。台中市長盧秀燕指出，2020台灣燈會是台灣舉辦燈會31年來規模最大、展期最長的一次，將打造一場「璀璨又夢幻的史詩級演出」。這個夢幻新世界，自然吸引不少網美打卡，以下整理「讓你一秒變仙女」的打卡地，拍照加分絕不失敗。

里山禾樂燈區幾乎每個展件都唯美好拍。像是「觀山入林」，以竹構、山脈圖像、燈光，引導人入山林，展開人與自然的對話；「森光霧果」則以季節更替、生命流動為主題，林中的木製果實是藝術燈，霧氣從樹上灑落，再由地燈打亮，是一場浪漫的自然體驗。

串聯森林及馬場園區的「花馬道」，以「母親之河─大甲溪」為主意象並添加新意，同時描述台中大甲溪流域所流經的5個客家重點發展區。例如馬場園區裡有動物狂歡、原藝交響等燈區，讓人感受到動物園般的歡樂氛圍，彷若置身藝想世界。

台中光影燈區裡的「生命之樹」最是讓人驚嘆，2層樓高、位於場域中心，隨著故事推演經歷無數盛放與蛻變，這也象徵著台中土地與人民生生不息、能量源源不絕，因而命名。

燈區最主要的大型沉浸式投影「無邊界意境」，透過9米高的環形無邊界意境，感受環繞著台中的原生森林、庶民信仰、舊城魅力及都會活力等景色，被稱為「喚醒靈魂深處的美感與共鳴」。

漫遊客家庄燈區的主燈「手護客家」，溫暖讓人動容。以客家母親沾滿馬藍染料撐起幸福家庭的手，象徵台中母親之河大甲溪，孕育了多元文化與文明底蘊。

東勢燈區的「新丁祈福」則展現很現代的美感。以現代燈光科技結合東勢百年傳統新丁粄文化，讓觀眾由下往上仰望，猶如向「天燈(添丁)祈福」。

原藝交響燈區表現原鄉之美，其中的「天籟原鄉」，是一面互動音樂牆，可與民眾互動，定時展演原住民族各族群的音樂(樂器)藝術。「風之歌」在表現風是時間的信差，它穿透時空，傳遞著祖靈的神話與傳說。

2020台灣燈會在台中時間：2月8日到2月23日共16天，平日14:00~22:00、假日10:00~22:00地點：台中后里花博園區交通：有3處燈會專用停車場，包含神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場。此外，「停車場旁就是接駁站」，民眾停車後可直接轉乘接駁車至展區，配合燈區配置，交通局規劃南、北兩處轉運站，共8條接駁車路線。官網： https://2020taiwanlantern.tw/