菲律賓深夜正式宣告「來自台灣禁止入境」！民眾深夜抵達被拒入境，菲航航班全取消

菲律賓政府就在2月10日深夜,由官方交通及通訊部( Republic of the Philippines Department Transportation and Communications)正式出具公文,宣布基於一個中國原則下,即日起拒絕台灣直飛班機入境,消息一傳開,傳出已有民眾在10日深夜抵達馬尼拉,卻被拒絕入境,而菲律賓航空也緊急宣布台灣直飛航班全面取消。

有台灣網友表示,已經被菲國拒絕入境。圖/摘自布萊N 機票達人臉書粉絲團

根據部落客布萊N 機票達人在臉書的發文,曝光菲國正式斷航台灣的公文,有網友在下面留言,表示「我們是第一批被禁止入境的,現在被滯留在機場」,據了解,網友是搭乘亞航 Z2 7149班機,從桃園直飛馬尼拉,表定在2月10日深夜23點11分抵達,卻已經無法入境。

在菲國正式斷航台灣與拒絕來自台灣持護照入境的民眾後,菲律賓航空Philippine Airlines也馬上宣布,2月11日取消所有台灣直飛菲律賓的班機。

根據亞航的臉書表示,預計搭乘Z2 129,11日凌晨1點40分飛往馬尼拉的乘客,目前班機延誤,尚在確認中。