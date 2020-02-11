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菲律賓深夜正式宣告「來自台灣禁止入境」！民眾深夜抵達被拒入境，菲航航班全取消
菲律賓政府就在2月10日深夜，由官方交通及通訊部（ Republic of the Philippines Department Transportation and Communications）正式出具公文，宣布基於一個中國原則下，即日起拒絕台灣直飛班機入境，消息一傳開，傳出已有民眾在10日深夜抵達馬尼拉，卻被拒絕入境，而菲律賓航空也緊急宣布台灣直飛航班全面取消。
根據部落客布萊N 機票達人在臉書的發文，曝光菲國正式斷航台灣的公文，有網友在下面留言，表示「我們是第一批被禁止入境的，現在被滯留在機場」，據了解，網友是搭乘亞航 Z2 7149班機，從桃園直飛馬尼拉，表定在2月10日深夜23點11分抵達，卻已經無法入境。
在菲國正式斷航台灣與拒絕來自台灣持護照入境的民眾後，菲律賓航空Philippine Airlines也馬上宣布，2月11日取消所有台灣直飛菲律賓的班機。
根據亞航的臉書表示，預計搭乘Z2 129，11日凌晨1點40分飛往馬尼拉的乘客，目前班機延誤，尚在確認中。
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