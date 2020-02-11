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菲律賓政府正式公文曝光！聲明「一個中國」原則下，來自台灣禁止入境

聯合新聞網 / 記者顏甫珉／即時報導
菲律賓正式拒絕來自台灣直航班機入境。路透

2月10日晚間傳出，菲律賓基於「一個中國」原則下，拒絕台灣旅客入境，但遭到外交部與菲律賓駐台機構（MECO）否認，不過10日深夜，有部落客布萊N 機票達人

曝光菲國交通及通訊部（ Republic of the Philippines Department Transportation and Communications）正式公文，表示基於「一個中國」原則下，正式拒絕來自台灣的直航班機乘客入境，該份公文也於菲國政府網站上曝光。

菲律賓政府官方公文曝光。圖／摘自http://www.cab.gov.ph網站

根據公文聲明中的內容，強調基於一個中國的原則下，台灣也被列入暫時拒絕入境行列，因此正式拒絕從台灣、中港澳出發的直航航班，且持台灣護照、或中港澳等護照都拒絕入境，只有菲律賓公民及永久簽證持有人除外。

另外，只要14天內到過台灣、中港澳的其他各國人員，均不能入境菲律賓，另外也正式拒絕菲律賓人前往台灣、中港澳等地。

不過持台灣護照有個狀況可以入境，就是從2月10日起，過去14天中都不在台灣與相關菲國禁令國家中，就可以持台灣護照入境。

該公文已能在菲律賓官方網站上曝光。

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