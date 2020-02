菲律賓政府正式公文曝光！聲明「一個中國」原則下，來自台灣禁止入境

2月10日晚間傳出,菲律賓基於「一個中國」原則下,拒絕台灣旅客入境,但遭到外交部與菲律賓駐台機構(MECO)否認,不過10日深夜,有部落客布萊N 機票達人

曝光菲國交通及通訊部( Republic of the Philippines Department Transportation and Communications)正式公文,表示基於「一個中國」原則下,正式拒絕來自台灣的直航班機乘客入境,該份公文也於菲國政府網站上曝光。

菲律賓政府官方公文曝光。圖/摘自http://www.cab.gov.ph網站

根據公文聲明中的內容,強調基於一個中國的原則下,台灣也被列入暫時拒絕入境行列,因此正式拒絕從台灣、中港澳出發的直航航班,且持台灣護照、或中港澳等護照都拒絕入境,只有菲律賓公民及永久簽證持有人除外。

另外,只要14天內到過台灣、中港澳的其他各國人員,均不能入境菲律賓,另外也正式拒絕菲律賓人前往台灣、中港澳等地。

不過持台灣護照有個狀況可以入境,就是從2月10日起,過去14天中都不在台灣與相關菲國禁令國家中,就可以持台灣護照入境。

該公文已能在菲律賓官方網站上曝光。