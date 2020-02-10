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出國想帶「消毒用酒精、乾洗手」上飛機？6大注意事項一次看 加碼航警安檢人員解答

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／部落客Windko授權

武漢肺炎疫情日益嚴重，口罩、消毒酒精甚至乾洗手液在各地持續被搶購一空。出國但擔心當地買不到，想要自備卻不知道能否帶上飛機嗎？這篇懶人包結合官方規定、還加碼部落客親自詢問航警局安檢人員後的解答，讓你安心收行李！

1.乾洗手、75%藥用酒精、酒精棉片，皆可帶出國

華航、長榮近來都在各自官方網站，公佈了台灣攜帶醫療酒精類出國相關資訊。依據國際民航組織(ICAO)與國際空運協會(IATA)規定，只要不是放射性物質（含噴劑）、符合國際規範的醫療用品，皆可托運、手提方式攜帶上機。代表乾洗手、酒精棉片或75%藥用酒精是可以自備的

圖／部落客Windko授權

2.托運：單瓶限500ml

根據民航局法規，托運75%醫療用酒精或乾洗手液，單瓶不能超過500ml，而每人可攜帶的淨總量將會與香水、古龍水等梳妝用品一併計算，托運總容量不得超過2公升哦！

3.手提：單瓶限100ml

若想以手提方式帶消毒酒精上機，按照國際針對液態，膠態，噴霧罐(LAGs)之規定，單瓶不得超過100ml且要放於1公升的夾鏈袋中。

4.保留原包裝，有利於安檢人員辨識內容物及容量

不論是托運還是手提上機，攜帶的酒精及乾洗手液，都建議保留原包裝或標籤，才能讓安檢人員一眼看出容量資訊、正確辨識是否為醫療用酒精，自己也能迅速過關卡！

5.藥用酒精、飲料酒精限制不同

航警局安檢人員特別提醒，ICAO及IATA對醫療用品有較寬規定，75%消毒用酒精、乾洗手及抽取式酒精棉片，都不是放射性物質醫療用品，因此可以帶上飛機。但仍要注意的是，濃度超過70％或以上的酒精飲料，無法隨身攜帶、手提及託運哦！

6.酒精稀釋小撇步

買不到75%的酒精怎麼辦？根據網友經驗，在藥局只買到95%的酒精，被藥師提醒，需要回家自行稀釋後才可以使用。因此若在非常時期只有高濃度酒精，也可考慮用這個方法自製呢！

圖／部落客Windko授權

看完這些資訊，希望有出國行程的人，了解相關規定後，別忘了加倍做好防疫，健康出遊、健康回家哦！

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