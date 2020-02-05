台北101今晚點燈致敬武漢肺炎防疫夥伴　網友爆哭：謝謝你、台灣加油❤️

稍早101已經點燈，內容寫著「第一線防疫夥伴、醫護檢疫人員，謝謝您們的愛，您們守護大家，也請保重自己，台灣加油❤️」。

內容超催淚，讓網友在網路瘋傳，直呼「太感動」、「謝謝防疫人員的努力」、「台灣加油！防疫加油！」