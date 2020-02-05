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台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

台北101今晚點燈致敬武漢肺炎防疫夥伴　網友爆哭：謝謝你、台灣加油❤️

2020-02-05 18:55聯合新聞網 記者顏甫珉／即時報導

台北101晚間在外牆點燈，向防疫人員致敬。記者林澔一／攝影
台北101晚間在外牆點燈，向防疫人員致敬。記者林澔一／攝影
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武漢肺炎持續在威脅，之前武漢台商包機返台，出動大批醫護檢疫、與其相關的工作人員大陣仗防護，所有人24小時不間斷為台灣防疫努力，台北101宣布，今晚（2月5日）與明晚，在大樓外面點燈，致敬防疫夥伴。

稍早101已經點燈，內容寫著「第一線防疫夥伴、醫護檢疫人員，謝謝您們的愛，您們守護大家，也請保重自己，台灣加油❤️」。

內容超催淚，讓網友在網路瘋傳，直呼「太感動」、「謝謝防疫人員的努力」、「台灣加油！防疫加油！」

101今晚外牆點燈，感謝防疫人員。圖／讀者提供
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101今晚外牆點燈，感謝防疫人員。圖／讀者提供
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101今晚外牆點燈，感謝防疫人員。圖／讀者提供
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台北101
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