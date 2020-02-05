排隊前必看！光南送50萬片口罩規則出爐　但去有些地方戴了也沒用

全台連鎖的賣場「光南大批發」，宣布將在2月7、8日，在全台25間門市大放送50萬片口罩，消息一出讓網友暴動，直呼要「漏夜排隊」，甚至網路還出現代排價「5片100元」，不過有網友就提醒，光南贈送的是「一般三層式口罩」，並非「醫療用口罩」，去到醫院、或是有感冒症狀的人，是不合適配戴的。

光南宣布口罩大放送。圖／讀者提供 分享 facebook

光南在臉書曝光送口罩的消息，也特別說明是「散裝三層防護口罩」，這是一般式的防護口罩，並非醫療用口罩，三層防護口罩一般來說，適合防範飛沫、花粉、灰塵等，無法阻擋病毒，與醫療用口罩並不相關，也因為不是醫療用口罩，因此光南有特別說明，該口罩無法捐給醫護人員。

光南也特別解釋，這批要發送的口罩是去年12月下單採購進口，正常要販售的商品。期間遭遇反送中期間，春節期間才到貨高雄港，於2／4下午運送到光南總公司，並非屯貨。

光南強調，內部開會討論公司剛好有這些資源，正巧延期到貨，且看到台灣各地口罩搶購的狀況，民眾購買困難，本於「取之於社會 用之於社會」的基本想法，遂決定將這批剛到貨的口罩提供出來，給需要的鄉親朋友，除了門市贈送的口罩外，光南亦陸續接到部分社會團體的電話詢問，會同步回饋社會公益贈送給政府立案的公益團體或單位。

光南說明口罩發放規則。圖／摘自臉書 分享 facebook

還強調，這次贈送的口罩為一般三層防護口罩-非醫療等級，一般生活使用上對於飛沫、防塵、防護即已足夠，如需要出入醫院等高風險的場所，建議使用更高等級的醫用口罩，在此呼籲一般社會大眾，如您家裡已屯有口罩，盡可能留給有需要的人來領取，並請勿重複領取。

另外公布2／7～8兩天上午11點起，將於公布的門市地址發送，務必請大家遵守排隊秩序，每個門市會派出2名工作人員並戴上口罩手套！直接拆封50入一包的口罩，每位排隊人員發送5片，為響應減塑政策，請務必自備購物袋！各門市發送數量不一（會考量各分店在地的都市人口狀況），每日最後100名，會開始發號碼牌，以確定最後領取人，同時避免後面民眾空等。

有網友就表示，三層防護口罩，不適合戴到醫院，到醫院建議還是使用醫療用口罩，且如果本身有感冒狀況的人，也不適合配戴，但也有網友認為，台灣現在還沒有出現社區型感染，一般三層式口罩已經夠用了。

光南4日晚間在臉書表示，將在2月7日早上11點起、8日早上11點起，在全台25門市發送50萬片防護口罩，每人限領5片，發完為止，也呼籲「防疫大家一起來，將口罩留給有需要的人」。

以下為發送門市

大台北與基隆

基隆市仁愛區忠一路12號

台北市中正區許昌街40號

台北市中正區羅斯福路四段114號

新北市三重區重新路二段69號

新北市永和區永和路二段116號1-2樓

桃園與新竹

桃園市桃園區成功路一段21號

桃園市中壢區中山路100號

桃園市中壢區中正路82號(光南流行生活館)

新竹市東區民族路15號

台中與彰化

台中市北區三民路三段125號

台中市西屯區福星路427號B1

台中市豐原區中正路145號

彰化縣彰化市中正路一段559號

彰化縣員林市中山路二段52號

雲嘉南

雲林縣斗六市民生路185號

嘉義市西區中山路490號

台南市東區北門路一段146號

高雄屏東

高雄市岡山區溪東路2號

高雄市新興區文橫一路17號

高雄市苓雅區三多三路224號

高雄夢時代(藍鯨館):高雄市前鎮區中華五路789號2F(光南流行生活館)

屏東縣屏東市永福路31號

屏東縣潮州鎮新生路63號

宜花東

宜蘭縣宜蘭市舊城東路42號

花蓮縣花蓮市中正路535號

台東縣台東市中華路一段431號