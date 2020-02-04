大放送！光南宣布免費發50萬片口罩 全台25店限2天領
近期全台掀起「口罩之亂」，2月6日起將有口罩實名制，限制民眾持健保卡到特約藥局購買，而全台批發連鎖店「光南大批發」，稍早在臉書宣布，為回饋台灣消費者，將送出50萬片口罩，全台25間門市均有發送。
光南在臉書表示，將在2月7日早上11點起、8日早上11點起，在全台25門市發送，每人限領5片，發完為止，也呼籲「防疫大家一起來，將口罩留給有需要的人」。
以下為發送門市
大台北與基隆
基隆市仁愛區忠一路12號
台北市中正區許昌街40號
台北市中正區羅斯福路四段114號
新北市三重區重新路二段69號
新北市永和區永和路二段116號1-2樓
桃園與新竹
桃園市桃園區成功路一段21號
桃園市中壢區中山路100號
桃園市中壢區中正路82號(光南流行生活館)
新竹市東區民族路15號
台中與彰化
台中市北區三民路三段125號
台中市西屯區福星路427號B1
台中市豐原區中正路145號
彰化縣彰化市中正路一段559號
彰化縣員林市中山路二段52號
雲嘉南
雲林縣斗六市民生路185號
嘉義市西區中山路490號
台南市東區北門路一段146號
高雄屏東
高雄市岡山區溪東路2號
高雄市新興區文橫一路17號
高雄市苓雅區三多三路224號
高雄夢時代(藍鯨館):高雄市前鎮區中華五路789號2F(光南流行生活館)
屏東縣屏東市永福路31號
屏東縣潮州鎮新生路63號
宜花東
宜蘭縣宜蘭市舊城東路42號
花蓮縣花蓮市中正路535號
台東縣台東市中華路一段431號
留言