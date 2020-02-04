大放送！光南宣布免費發50萬片口罩　全台25店限2天領

光南宣布口罩大放送。圖／讀者提供 分享 facebook

近期全台掀起「口罩之亂」，2月6日起將有口罩實名制，限制民眾持健保卡到特約藥局購買，而全台批發連鎖店「光南大批發」，稍早在臉書宣布，為回饋台灣消費者，將送出50萬片口罩，全台25間門市均有發送。

經歷過SARS，面對武漢肺炎全民也更有警覺，但也造成口罩大缺貨的現象。本報資料照片 分享 facebook

光南在臉書表示，將在2月7日早上11點起、8日早上11點起，在全台25門市發送，每人限領5片，發完為止，也呼籲「防疫大家一起來，將口罩留給有需要的人」。

光南宣布口罩大放送。圖／摘自臉書 分享 facebook

以下為發送門市

大台北與基隆

基隆市仁愛區忠一路12號

台北市中正區許昌街40號

台北市中正區羅斯福路四段114號

新北市三重區重新路二段69號

新北市永和區永和路二段116號1-2樓

桃園與新竹

桃園市桃園區成功路一段21號

桃園市中壢區中山路100號

桃園市中壢區中正路82號(光南流行生活館)

新竹市東區民族路15號

台中與彰化

台中市北區三民路三段125號

台中市西屯區福星路427號B1

台中市豐原區中正路145號

彰化縣彰化市中正路一段559號

彰化縣員林市中山路二段52號

雲嘉南

雲林縣斗六市民生路185號

嘉義市西區中山路490號

台南市東區北門路一段146號

高雄屏東

高雄市岡山區溪東路2號

高雄市新興區文橫一路17號

高雄市苓雅區三多三路224號

高雄夢時代(藍鯨館):高雄市前鎮區中華五路789號2F(光南流行生活館)

屏東縣屏東市永福路31號

屏東縣潮州鎮新生路63號

宜花東

宜蘭縣宜蘭市舊城東路42號

花蓮縣花蓮市中正路535號

台東縣台東市中華路一段431號