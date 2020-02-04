限量5000個！新竹超萌「起司鼠元宵提燈」免費領　發送時間、地點快筆記

圖／新竹市政府 分享 facebook 這個元宵提燈超可愛！新竹市政府日前於新竹公園推出「城市躲貓貓」藝術燈飾展覽，超萌動物造型燈飾裝置吸引大批遊客造訪，今年元宵節，竹市府將結合燈區展覽，於2月8、9日在新竹公園舉辦「放閃元宵賞花樂」元宵晚會活動，同時免費發送超萌「起司鼠小提燈」，限量5000個要搶要快！ 圖／新竹市政府 分享 facebook

新竹市「放閃元宵賞花樂」活動將於本周六登場，今年元宵節市府也特製了元宵提燈，以「城市躲貓貓」展覽內的藝術主燈「城市填填圈」發想，以可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，於活動當天在新竹公園現場發送，2月8日下午17點起，開放排隊領取，現場並有製作教學區，邀請大小朋友提上小燈籠一同來探索，以藝術開啟新的一年！

新竹市城銷處表示，晚會當天邀請到廣受歡迎的YOYO家族、兒童劇團-櫻花劇場、知名藝人唐貓、蛋堡、李千那現場熱鬧演唱、文創DIY、文創市集等，讓市民朋友感受不一樣的過節氛圍。活動資訊請上新竹市政府官網查詢，FB粉絲專頁「新竹市新鮮事」或撥打服務專線。