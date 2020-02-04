好市多下一個排隊品項？「創意防疫法」取代酒精應急　網勸：勤洗手較重要

因應武漢肺炎疫情日益嚴重，全民防疫可說是人人有責。除了買不到口罩，連消毒酒精、乾洗手液等也一併被搶售一空。近日就有網友分享創新防疫法，表示由於無法時常洗手，又想節省酒精洗手液，於是選擇購入手套應急，引起網友熱議。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

網友最近在好市多臉書社團發文，「無法時常洗手！又要節省酒精洗手液，決定買一盒應急備用哈哈」。貼文一出，許多人紛紛建議原PO勤洗手比較重要，表示「戴手套無法取代洗手」、「不環保+1、不實用+1」、「戴手套裡面會滋生更多細菌」、「勤洗手就好了，不一定要用酒精」、「用肥皂多洗手還比較實在」。

也有網友感同身受，認同這方法並留言：「我也有想過欸，有時候工作關係真的無法很常去洗手啊」、「我也是這樣！但我買便宜一點的塑膠手套，手扒雞的那種」、「買醫療級無粉末的，異位性皮膚炎根本沒辦法多洗手」。

有人還提及：「最近曾看到有人掃了整車的手套，但忘了他是掃哪一款的」。看來用手套暫時取代洗手的防疫法，原PO並不是第一例，讓一些網友開玩笑表示：「完蛋了，下波要沒貨的商品出現了」。

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