【機票攻略】武漢肺炎特殊退改票規定

通常為了能夠有好的機票價格，許多人都會提早至少半年開始看機票，甚至有優惠就下訂了，但總是會有萬一，如果旅遊時間快到的時候，才發現旅遊不能成行，那機票能退嗎？又該怎麼退呢？

本期小編為大家整理機票退票的幾大重點，希望能幫助大家應付突發狀況，又不至於損失太多唷！

關於機票。 圖／ Pixabay 分享 facebook

武漢肺炎特殊退改票辦法

因應2020爆發的武漢新型冠狀病毒，各大航空公司陸續釋出退改票機制以應變，以下小編就先為大家整理一些國人較常搭乘的航空，不過要注意的是，以下僅適用在航空公司網站購買的機票，透過旅行社購買之機票，還是要洽原開票旅行社協助辦理退票。

武漢肺炎特殊退改票辦法。 圖／FunTime 分享 facebook

一般航空

中華航空/華信航空

即日起至2020/3/31，持有2020/1/24(含)前已開立之華航、華信機票，且已訂妥華航/華信航班及行程涉及中國大陸及香港者

▶改訂2020/5/31前，和原開立機票同行程及艙等，免收價差/稅差及改票手續費1次

▶機票退費可豁免退票手續費，相關優選座位及預購超額行李亦可全額退費

長榮航空/立榮航空

即日起至2020/2/29，持有長榮及立榮航空國際暨兩岸航班且行程涉及大陸內地及港澳航班之旅客，並已於2020/1/24(含)之前開立2020/2/29(含)前之機位者

▶改訂2020/5/31前，和原開立機票同行程及艙等，免收價差/稅差及改票手續費1次

▶以非自願退票辦理，退票免扣手續費

星宇航空

即日起至2020/3/28，持有2020/1/24前開立2020/3/28前往返澳門機票的旅客

▶於機票效期內，可更改航班/搭乘日（但需相同訂位艙等RBD），若有因更改航班/搭乘日產生相關票價差及稅金差異，仍應由旅客自付

▶申請退票時可免除退票手續費，原購買的附加服務之費用，如預選座位、STARLUX Wi-Fi、預購額外行李，亦將全額退費

國泰航空/國泰港龍航空

即日起至2020/3/31，持有2020/1/28或以前經由全球辦事處發出，並於2020/1/28至2020/3/31涉及中國內地並已確認機位之國泰／國泰港龍航空機票者

▶改訂 2020/5/31或以前之行程費用豁免，惟須受艙位供應限制，機票有效期亦將作相應調整。更改航㸃往返或途經任何國泰航空／國泰港龍航空網上航點須受艙位供應丶機票／稅務差價限制。

▶取消行程及退票之費用豁免

澳門航空

2020/1/29前開立，2020/1/24至2020/6/30並已確認機位、涉及澳門往來中國大陸航線（含各地往來中國大陸的聯程/聯運）由澳門航空實際承運和掛NX航班號的代碼共用航班675票證客票（含散客、團隊）

▶可免費改期，豁免改期費及差價，變更後的旅行日期須在2020年6月30日或之前並須受艙位供應限制，新客票保持原訂座艙位

▶可免手續費退票

廉價航空

台灣虎航

即日起至2020/3/31，於2020/1/24(含)前訂妥台灣虎航澳門航線，且航班往來航段為2020/3/31(含)前者

▶航班出發前24小時辦理，始可免費改訂台灣虎航營運相同航點之其他日期，免收票差及手續費，更改以一次為限；可改訂日期範圍為原出發航班日期6個月以內（須以來回程皆可搭乘完畢為準）

▶航班出發前24小時辦理，始可選擇全額退費，直接進入線上表單填寫即可

其他中國籍民航公司

依據中國民航局為因應武漢肺炎，於2020/1/23發布的「關於免收民航機票退票費的通知」，及27日發布的補充通知，包括東方航空、海南航空、廈門航空及吉祥航空等航空公司，2020/1/28前已購買民航機票的旅客自願退票的，在客票有效期限內，各航空公司及其客票銷售代理機構應免費辦理退票，不得收取任何費用。

然而，目前除中國國際航空仍收取退票手續費外，南方航空官網也有限制所退機票行程日期需在2020/3/29前的狀況，要申請退票的乘客需特別注意。

一般航空退票須知

當需要退票的時候，旅客機票如果是透過旅行社購買，請洽原開票旅行社辦理；如果是在航空公司櫃檯購票，請洽原開票櫃檯申辦。

一般航空退票須知。 圖／Pixabay 分享 facebook

機票不能退的情況

▶ 團體機票不可退票。

▶ 特殊優惠票，且機票標示"NON-REF"或"NON-REFUNDABLE"(不可退票)的票，不能退票。

▶ 包機機票通常在會寫上「CHARTER」，錯過指定班機不能退票。

▶ 機票票根未依順序使用。

▶ 已使用部份之機票價值超過原來購買之機票價值則無退票價值，不能退票。

▶ 機票上客戶留底聯(PASSENGER COUPON)遺失，只剩下搭乘聯來辦退，也不能退！

機票退票期限

自開票日起1年內必須辦理退票（華航為開票日起2年內）

部份航空公司有規定限於機票上敲印的出發效期內申辦退票，如逾期亦無法接受退票。

退票辦理時間約一至四個月不等（若是遺失機票退票、外籍航空或大陸民航等機票，辦理時間將長達六個月至一年）。

如有資料準備不齊全，需等資料齊全後才開始計算退票時間喔！

退票手續費

未使用的機票及自由行：

可以退款。不過需要先扣除當初旅行社售票所收取的服務費和刷卡手續費，之後還要依照航空公司及開票中心的票種差異，扣NT$3000到票面50%不等的費用，不同航空公司所收取的實際費用也會有所不同。如果當初是透過旅行社購買，旅行社會全權處理，不過也會收取相關手續費哦～

使用過的機票

使用過的機票，如果是部份航段票，一般航空公司會以正常票的計算方式，計算使用過的航段再算出剩餘的價值，再扣掉手續費。

航段較多的票，用掉大部份航段時甚至無退票價值了。

機票的效期最長為一年，如超過效期不可退票！！

補充☛若是透過旅行社開票，直接向客服人員尋求協助及解答！

廉價航空退票須知

國際航空的市場競爭激烈，廉價航空的機票退票條件比較嚴苛，原因是來自於廉航的市場營運策略，只要資訊有充份揭露，就沒有違反國內規定，大家在搶購廉價航空優惠機票的同時，也一定要注意機票相關規定和限制，才不會得不償失唷！

廉價航空退票須知。 圖／Pixabay 分享 facebook

廉價航空在退票方面有四項需要特別注意

▶ 退票手續費用高、加購服務不得申退

▶ 除非宣布停航或延後航班，否則恐怖攻擊、傳染疾病疫情等非天災不可抗力因素發生時，業者仍拒絕退票

▶ 業者因恐攻、疫情宣佈停航，補償的保留期恐要支付票差

▶ 業者因恐攻、疫情宣佈停航，退票仍要支付手續費

各航空改簽與退票

捷星航空

部分航班需支付資費差額、適用費用及手續費，如果已變更訂位適用的資費較低，則不得要求退款。不同航班手續費不同，所有金額必須按你最初訂票時使用的貨幣（或Jetstar記錄的貨幣）進行支付，具體金額可能因匯率差異而有所不同。捷星機票費用明細>>

台灣虎航

▶ 變更預訂費用以每人/每單程航段計費，且須於訂單中欲修改之原航班起飛4小時以前透過管理訂單完成變更，乘客需支付變更手續費與變更時所產生的機票差價。更改機票手續費>>

▶ 台灣虎航採無退票政策，如果乘客因為個人情況變動，例如：決定不再需要飛行或無法參與本次旅行。為預防此類取消狀況，建議可投保個人旅行保險。

宿霧航空

▶ 如果乘客已經使用機票中部分的航段，就無法取消航班與或變更航班。

▶ 飛往美國或美離美國的航班，乘客需要於飛行時間前七天或更早時間完成預訂，如果是在訂票後24小時內取消，且符合特殊情況條件，則不收取費用。促銷票價無法退款。運輸條款查詢>>

酷鳥航空

▶ 酷鳥航空提供24 小時的寬限期，在此期間內更改僅限航班日期、航班時間或乘客姓名，是不收取任何費用。但幾個條件要符合：若新預訂航班的票價等級比原先預定低，將不予退還差價。若新預定的價格高於原航班，將由乘客支付差價。不允許更改目的地、不允許添加或取消航班。訂票服務細則>>

酷航

▶ 酷航規定更改航班需支付資費差額、適用費用及手續費，倘若已變更訂位適用的資費較低，則不得要求退款。兒費用因航線不同而有差異。各手續費查詢>>

樂桃航空

▶ 任何一種票價類型均可更改行程，但依票價類型的不同，更改需支付資費差額、適用費用及手續費也不相同。如果已變更訂位適用的資費較低，則不得要求退款。航班變更手續費>>

▶ 關於取消訂位分為三種狀況，分別是因旅客個人因素取消行程、因天候因素導致航班延誤或取消、因本公司因素而導致航班延誤或取消，每種狀況的規定不同。

香港快運

▶ 修正名字規定則是，每輕微修正姓名一次需支付港幣350元，所有費用根據每個訂單計算。

▶ 每位旅客每更改一次航段需支付港幣580元。如改期後的機票價格比原票價高，旅客將需要支付相關差額，如改期後價格比原票價低，相關差額將不予退還，且需在航班起飛前48小時前進行。

▶香港快運的票價不設退款。如去程航班於香港起飛，可以申請退還香港國際機場的航空旅客離境稅、旅客保安費和機場建設費，申請結果根據實際情況決定。離境稅如需退款，將按當地法律要求進行。所有申請均須審核，處理時間由申請當日起計，大約需6至8星期。價格規則查詢>>

不管是一般航空還是廉價航空，訂機票又取消就是會有一定的風險和損失，下訂前大家一定要先了解各航空公司的相關規定，才不會得不償失唷！

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