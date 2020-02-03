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老台北人的共同回憶！中華商場神還原被讚爆 快用行動支持

2020-02-03 11:57聯合新聞網 文／葉穎樂

你還記得7080年代時期，繁華無比的西門町嗎？曾經台北「中華商場」近期被施了時光倒流的魔法，在汐止一模模、一樣樣地重現了！照片一出，立馬湧入大批擁有共同回憶的男女老少好奇詢問：「在哪裡？好想去看看！」

圖／擷取自 老屋顏FB
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圖／取自 李明璁FB
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復刻版「中華商場」，其實是公視最新影集《天橋上的魔術師」的場景，近日首度被公開後，從建築外觀、走廊到每個空間的細節，都讓人忍不住直呼：「太逼真！」、「太可怕了，還原度100%！」。

圖／擷取自 老屋顏FB
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圖／取自 李明璁FB
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除了八棟一整排的中華商場和林立的店家，像是佳佳唱片行、點心世界等充滿大家青春的地方，都重現得毫無違和，「復刻得太好，回憶都湧上心頭」、「起雞皮疙瘩了，滿滿的回憶」、「我要帶我爸媽去，小時候我們常去中華商場吃鍋貼和豆腐腦！」

知名主持人黃子佼參訪後，也在臉書分享激動之情，分享了自己探班的路線和感觸。更表示：「古物老件太迷人了，殺青應該辦個古物市集」。

圖／擷取自 黃子佼FB粉專
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不過，重建的中華商場目前仍在進行劇集拍攝，也沒有特別開放民眾參觀。更令人不捨的是，場景即將在三個多星期後拆除。許多人都紛紛表示希望劇集殺青後能保留，「太懷念了！可不可以不要拆」、「可以請命保留嗎？能留多久就多久」、「真希望能收費參觀」、「希望可以開放參觀，我願意付門票費！」

圖／擷取自 老屋顏FB
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圖／擷取自 老屋顏FB
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這個令人驚艷的超大型片場，耗費8000萬、經過四個月終於從零到有搭建而成，搭配用心的成功召喚消失快30年的經典之處。由於光是美術已經花了整部劇預算的二分之一，目前出現了4800萬的資金缺口，因此啟動了募資計畫，募資金額每單位為100萬元，可應募一或多單位。有興趣的支持者，都能用行動，一起維護及保留回憶的文化。

圖／擷取自 老屋顏FB
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