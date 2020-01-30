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全球最美飯店重新洗牌！2020夢幻旅宿清單

2020-01-30 23:00聯合報 記者鄭千鈺／報導

Ambiente Sedona預計會是北美第一個「景觀酒店」。 圖／業者提供
Ambiente Sedona預計會是北美第一個「景觀酒店」。 圖／業者提供
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前言

「夢幻旅宿」早已不再是上個世紀飯店業奉為圭臬的Home Away from Home；2020年的夢幻旅宿，一一都是幫你造夢開眼的Dream Maker。

虹夕諾雅沖繩 近距賞海

儘管數量擴張上，歐美酒店品牌總是迅雷不及掩耳鋪天蓋地；但亞洲的頂級酒店品牌雖腳步謹慎，卻總以令人眼睛全開的亮度讓普世驚艷。

以獨特日式美學與細緻服務引領客人步入安寧幻境的「虹夕諾雅」可謂箇中翹楚，虹夕諾雅谷關還在熱頭上，一海之隔的虹夕諾雅沖繩已經要以「近距離欣賞海洋風光」的低樓層海景房，讓旅客感受「日本最純靜的海洋」的湛藍如碧。

虹夕諾雅沖繩低樓層海景房，讓旅客感受「日本最純靜的海洋」的湛藍如碧。 圖／業者提...
虹夕諾雅沖繩低樓層海景房，讓旅客感受「日本最純靜的海洋」的湛藍如碧。 圖／業者提供
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這個虹夕諾雅第8號作品依舊講究，酒店選址在一片未經雕琢的珊瑚礁海岸，靈感來自奄美群島的古蹟「御城」，客房全數蜿蜒於海岸線上，大片奢侈海景不在話下，起居空間仿日本古建築的「土間」，超大桌子成為生活中心，沖繩食材搭上義大利西西里烹飪手法，結合成海味加倍的「琉球西西里餐」。酒店預計4月15日試營運，正是沖繩剛進入夏季，賞海玩水最佳時機！

Aman Kyoto花費15年僅打造26間客房。 圖／業者提供
Aman Kyoto花費15年僅打造26間客房。 圖／業者提供
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去年11月開幕的Aman Kyoto（是的，平均房間數在55間以下、每4個服務人員服務1個客人的Aman也是亞洲品牌），花費15年打造的26間客房全帶有京都人「位於天子腳下」的嚴謹與驕傲，2019年得以入住體驗的人宛如鳳毛麟角，今年依舊該在你的夢幻清單上。

東奧效應 百花齊放

東京本是頂級酒店兵家必爭，加上今年奧運效應更是百花綻放。Edition請來設計東奧主場館「新國立競技場」的隈研吾打造了Edition Toranomon，搶在年中開幕目的不言可喻；四季的東京第二家酒店Four Seasons at Otemachi也將落腳大手町。是的沒錯，大手町正是Aman Tokyo與虹夕諾雅東京的勢力範圍，三個超級品牌的貼身肉搏，可能比東奧更令酒店迷引頸。

Four Seasons 重回曼谷

讓我們往南飛，看看Four Seasons多愛與別人短兵相接。即將開始接受訂位的Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River，要帶給你一場昭披耶河畔的超現實空間！等等，這條曼谷的命脈，不是早已經有半島、文華東方以及The Siam三大天王環伺了嗎？

曼谷四季酒店設計充滿水的元素。 圖／業者提供
曼谷四季酒店設計充滿水的元素。 圖／業者提供
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重回曼谷的四季自然有備而來，設計師Jean-Michel Gathy沿著200米長的河畔構建了占地3.6公頃的層疊式亭台水榭，還打破室內室外的空間感，宛若一場水鄉夢境，光看3D模擬圖已經令人想要馬上買機票外加新泳衣與墨鏡；Mandarin Oriental Saigon今年也將為胡志明市錦上添花。

Six Senses打造出旅人的綠洲。 圖／業者提供
Six Senses打造出旅人的綠洲。 圖／業者提供
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Six Senses 懸崖絕景

一路向西，Six Senses動作多多：在不丹的第四間物業Six Senses Gangtey只有8間當地傳統農舍風格的奢華套房，間間享受面對山谷的180美景；Six Senses Shaharut也將用以色列沙漠與懸崖的絕景，打造出一個宛如海市蜃樓的綠洲向你招手！

亞洲頂級旅宿一片看好，歐美則呈現另一種景色。一線城市早有多個西方酒店品牌占地為王，東方或新興品牌正絕地反攻。

Six Senses與安縵紛紛看上被哥吉拉踩過兩腳的紐約：Six Senses New York跟Aman New York都是該集團在北美第一個都會型旅館，前者坐擁哈德遜河美景，後者在外表鍍金的皇冠大廈（Crown Building）頂層鳥瞰中央公園，83間客房標榜全部配有「紐約最大」的壁爐，「反映在地」的設計風格讓室內充滿大都會色調與風格，卻又藏著一些Aman的東方背景。

Aman 駐足墨西哥海灘

去年底，Aman剛剛宣布下一個都會旅館將在2023年落腳邁阿密海灘，這意味著Aman會更往塵世走去嗎？別擔心，即將在墨西哥Cortez海灘登場的Amanvari，會讓死硬派的Amanjunkie們安心一點。

除了紐約，北美也會在今年出現第一間景觀旅館（Landscape Hotel），景觀旅館比起那些選擇祕境的頂級旅宿更Hardcore更單一更純粹，建築上也更有機更不打擾周遭環境，烏拉圭的Sacromente最具代表性。今年預計開始迎賓的Ambiente Sedona位於美國亞利桑納州，住房全是一個個加上屋頂的透明玻璃盒子，你可以全天候24小時欣賞環繞著你的Sedona壯麗紅岩。

歐洲 特色酒店天下

歐洲則是特色酒店的天下，一來連鎖品牌多已進駐，二來老建築諸多法規限制酒店無限制拓展，三來Airbnb以獨特在地魅力成為旅歐人主流，因此，一票個性酒店遂成新寵。

巴黎今年就將迎來幾個充滿無可取代個性的嶄新酒店。像是全球首個宮殿飯店Le Grand Contrôle，就要讓付得起的客人直接入住凡爾賽宮，不過只有14個房間，可能Waiting List會非常長！

將在春季開幕Cheval Blanc Paris也很有事。Chavel Blanc你可能極少聽到，畢竟它旗下已開業的4間酒店有3間在法國（另一間在馬爾地夫），品牌自帶法國老派優雅卻獨具時尚符碼的風格另一種追求者趨之若鶩，若你知道它屬於LVMH集團，那大概就不會太意外。酒店坐落左岸市中心，距離羅浮宮僅幾步之遙，外觀則像是間私人百貨，雖已經開放訂房，不過官網目前連張房間圖都欠奉！可見相當自信不愁買帳的人！

托斯卡尼的The Sense Experience Resort以色系吸引人。 ...
托斯卡尼的The Sense Experience Resort以色系吸引人。 圖／業者提供
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往南到托斯卡尼，3月要開幕的The Sense Experience Resort靈感來自「五感」，號稱「單一旅館，諸多（感官）旅程」，私人海灘與松林讓這裡有著天然好基因。我們喜歡這裡的家具與色調，與印象中義大利的濃烈鮮明完全沾不上邊，說是紅過一兩年的莫蘭迪色也好，說是大地色系也罷，帶點灰的藍與綠與木材質，在日光襯托下，寧靜又強烈的存在感讓眼睛舒服極了！

夏季時可以感受Arctic Bath浮在水面上的悠閒氣氛。 圖／業者提供
夏季時可以感受Arctic Bath浮在水面上的悠閒氣氛。 圖／業者提供
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Arctic Bath 瑞典雪中孤島

若向北走到瑞典，則是另一種寧靜又強烈的存在：Arctic Bath是一座浮在呂勒河畔的旅館，由一個圓形的Spa及一排客房組成，永晝夏日可以近看波光粼粼，有極光的冬季則如雪中孤島。

Arctic Bath圓形的Spa。 圖／業者提供
Arctic Bath圓形的Spa。 圖／業者提供
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鳥巢狀的Spa裡有三溫暖芳療室及位於中央的圓形冷水池，空間有種神祕的北國異質感，以浮橋連接的旅館則溫暖舒適。極圈生活本就要與自然共存，這裡的體驗活動裡赫然還有園林草藥、療癒之歌吟唱等等，充滿我們難以了解的北國神祕。當然，你是不用擔心會出現《仲夏魘》的情節啦！從Spa的體驗行程看來，這裡的服務可是貼心到極點！

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