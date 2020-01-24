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2020最賺懶人包／過年全台景點優惠集合 鼠年激省玩法攻略

2020-01-24 12:30聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

農曆新年最適合走春啦！2020出遊前，想知道有哪些景點祭出了優惠，看這篇懶人包準沒錯！一次集結北中南，挑到喜歡的就賺到啦！

#雙北

1.台北兒童三館、兒童新樂園鼠年優惠

台北市立兒童新樂園、國立台灣科學教育館與台北市立天文科學教育館，截至2/9為止共同推出了限量8,800套的「春遊三館，樂不思鼠」聯合護照，每套只要199元，且不強制同一天使用完畢，直接幫父母省了一半的荷包。

台北市兒童新樂園推出一日票優惠活動。圖／取自臺北市立兒童新樂園臉書專頁
台北市兒童新樂園推出一日票優惠活動。圖／取自臺北市立兒童新樂園臉書專頁
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而兒童新樂園也特別推出鼠年優惠！1/25(初一)-1/29(初五)，購買一日票，只需要168元就可以無限暢玩園區13項遊樂設施，而初一至初三期間，還特別加碼生肖屬鼠的遊客，以99元的優惠價購買一日票。

「春遊三館 樂不思鼠」聯合護照

優惠價：199元

優惠日期：即日起-2020/2/9

使用方式：憑護照可到兒童新樂園入園1次、體驗大型遊樂設施5次；參觀科教館3至6樓常設展&7樓特展；欣賞天文館立體劇場；享有貓空纜車單程票優惠、動物園入園出示護照可兌換小禮物。

兒童新樂園新春一日票專鼠優惠（無限暢玩）

優惠價：168元

優惠日期：2020/1/25-2020/1/29（春節每日營運至20:00）

優惠價：99元（限屬鼠旅客）

優惠日期：2020/1/25-2020/1/27

2.新北大板根森林遊樂園

位於新北三峽的國寶級原始亞熱帶雨林園區，自1/25（初一)至1/29（初五）推出了春節限定的3大優惠專案，成人最低能以新台幣600元，享受入園及露天泡湯。

新北市三峽大板根森林遊樂區內有32.5公尺長的「彩虹吊橋」，是網美必拍點。 圖／...
新北市三峽大板根森林遊樂區內有32.5公尺長的「彩虹吊橋」，是網美必拍點。 圖／取自交通部觀光局網站
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優惠日期：即日起-2020/2/9

優惠方案：

（1）門票+露天溫泉SPA

成人600元 ；兒童400元 （身高110公分至140公分）

（2）門票＋新春饗宴

成人1,100元 ；兒童700 元（身高110公分至140公分）

（3）門票＋新春饗宴＋露天溫泉溫泉

成人1,500元；兒童950元（身高110公分至140公分）

#新竹

3.六福村主題遊樂園

亞洲首座結合生態動物園和多項大型遊樂設施的主題樂園，推出春節限定499元票種，只要在官網購買全民適用的六福村春節單人票，即日起至2/2可以門票5折優惠價入園。

六福村主題遊樂園動物今天開新年趴，園區內環尾狐猴挑戰大玩戳戳樂試手氣，抽中最喜歡...
六福村主題遊樂園動物今天開新年趴，園區內環尾狐猴挑戰大玩戳戳樂試手氣，抽中最喜歡的美食。圖／六福村提供
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優惠期限：即日起-2020/2/2

4.小叮噹科學主題樂園

圖／擷取自 小叮噹科學主題樂園FB粉絲團
圖／擷取自 小叮噹科學主題樂園FB粉絲團
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過年即使沒有出國，在新竹小叮噹科學主題樂園的滑雪場也能體驗到雪！園區特別推出了1/25～1/29新春優惠，大人全票原價500元只需350元、孩童也提供優惠320元，春節一家人也能玩得超爽的！

優惠價：全票350元、孩童320元

優惠期限：2020/01/25-2020/1/29

#桃園

5.中庄調整池景觀平台

圖／取自IG@_jj908
圖／取自IG@_jj908
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「中庄調整池」因透明玻璃棧道的美景，被網友封為台版《天氣之子》場景，去年一度爆發搶拍風潮，年初時特別開放這個景觀平台供遊客免費拍照，美景不用收費就更好看啦，正好過年可趕在月底前去朝聖！但記得四點半會準時關閉喲，要拍要快啦！

開放日期：1/31為止

開放時間：平日 10:00-11:00；假日 09:30-11:30、14:00-16:30

地址：桃園市大溪區22之9號

#台中

6.台中麗寶樂園

為了歡慶麗寶OUTLET二期全新開幕，春節期間12歲以下兒童在台中麗寶樂園現場購票，除夕到初五下午1點前購票入園，搭配1名大人現場購買全票（750元），即可兌換500元現金消費券。

位於台中麗寶樂園度假區的麗寶Outlet Mall二期擴大營運，於12/25試營...
位於台中麗寶樂園度假區的麗寶Outlet Mall二期擴大營運，於12/25試營運。圖／麗寶提供
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優惠方案：12歲以下兒童，13:00前現場購票入園，贈送500元現金消費券。（每名兒童須搭配1名大人）

活動期間：2020/1/24-1/29，春節除夕至初五

活動地點：麗寶樂園票亭

#東部

7.花蓮新光兆豐休閒農場

花蓮的兆豐農場有可愛的小鹿斑比還有浣熊，是不少人的親子一日遊景點，這次在過年期間推出鼠年優惠，年初一到年初五只要屬鼠都能免費入園，現省350元！而若購票滿2000元，也可抽獎，最高值可獲得免費住宿券。

圖／取自 花蓮新光兆豐休閒農場
圖／取自 花蓮新光兆豐休閒農場
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優惠方案：屬鼠旅客免費入園

優惠期間：2020/1/25-1/29

地址：花蓮縣鳳林鎮林榮里永福街20號

#南部

#高雄

8.高雄棧貳庫期間限定「JETS嘉年華」

高雄棧貳庫周邊有港口、有市集，而引進的移動式樂園「JETS嘉年華」，更特別推出1/25(初一)-1/29(初五)春節期間，提供旅客免費入園，大家可以帶小孩來坐摩天輪和純白的旋轉木馬，感受熱鬧新年氛圍。

圖／取自 棧貳庫KW2
圖／取自 棧貳庫KW2
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棧貳庫

優惠方案：2020/1/25-2020/01/29免費入園，餐飲遊樂設施另需付費

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號（高雄港7號碼頭）

時間：初一至初五 11:00-22:00（平常週日至週四10：00～21：00；週五、週六10：00～22：00)

9.義大遊樂世界

同樣在高雄還有另一個選擇！義大世界推出新年優惠，讓生肖屬鼠的旅客在1/25到1/29期間，只需花10元即可入園。而同時為了歡慶10週年，1/25到2/9期間，購買全票入園的旅客，同行的第2人就可享有99元優惠（2/5、2/7除外）。

優惠方案：入園10元（限屬鼠旅客）

優惠期間：2020/1/25-1/29

優惠方案：兩人同行，第2人購票享99元優惠

優惠期間：2020/1/25-2/9

天旋地轉。圖／義大世界提供
天旋地轉。圖／義大世界提供
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每個地區都有這麼多優惠，春節連假趕快衝一波了啦！

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