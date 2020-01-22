南投全新夢幻秘境!埔里錫葉藤盛開成「紫色隧道」 春節搶拍浪漫花瀑

受到暖冬影響，今年繁花統統提前盛開，讓花控們又忙又開心！南投繼粉嫩的櫻花、純白的梅花和李花，現在喜歡紫色的朋友也可以衝一波啦！提早綻放的錫葉藤已經佈滿南投縣埔里鎮，預計春節期間前往都能賞到最美花況。

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位於南投觀音3號隧道旁、讓人少女心爆發的錫葉藤花海，由南平山道田有機農場種植，是今年最新的浪漫私房景點！農主免費開放賞花打卡，大家可以在農場內的兩排花瀑安心拍照。不論有沒有陽光，鮮艷的紫藍色花朵都超級吸睛，怎麼拍怎麼好看，絕對能來張滿意的夢幻照！

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錫葉藤還有「許願藤」和「喜願藤」的別名，株株夢幻的植物，搭配喜氣又吉祥的名稱，讓大家新年能夠看見這片迷人紫色風景。

雖然賞花地點稍微隱秘，但也成就了無污染的好環境，除了賞花的視覺饗宴，還能聞到新鮮的花香和空氣，整個超級療愈！但也提醒大家欣賞之餘，別忘了愛護環境哦！

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這波繽紛的花瀑隧道，預計可綻放至農曆春節後，而除了浪漫的錫葉藤，園內還有開好開滿的九重葛、朱櫻花，這個新年就趕快去欣賞真正豔紫妖紅的花海吧！

圖／取自南平山道田有機農場FB陳竣庭 分享 facebook

南平山道田有機農場

地址：南投縣埔里鎮中山路四段502號 往草屯方向隧道口旁

（導航搜尋：南平山鎮山宮／南投觀音3號隧道）

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