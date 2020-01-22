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過年返鄉、走春不塞車！春節國道交通懶人包

2020-01-22 00:54ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：d0972614949

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2020年春節假期自1月23日-1月29日，令人期待的7天春節連續假期，你是否已經規劃好旅行了呢？不管是要走春出遊還是返鄉，2020年春節期間開車一定要留意高速公路國道交通疏導措施，出門前別忘了看一下什麼時候的交通最順暢！可別因為塞車讓行程大delay又破壞興致啊~ReadyGo整理了國道交通管制詳細資訊，預祝大家新年快樂，旅途平安！

高速公路交通管制

收費標準｜

1. 單一費率「即打75折，無每日20公里優惠里程」

2. 國 3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率 8 折收費

3. 深夜 0-5 時國道全線暫停收費

高乘載管制｜

圖/Shelly@ReadyGo
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匝道封閉｜

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開放路肩｜

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即時路況通報與收聽

▸國道路況通報

高速公路局「1968」客服專線

警廣提供路況免費電話 「0800-000123」

▸警察廣播電台路況收聽頻率

全國交通網除中部 FM104.9、中部地區為 FM105.1、花東地區 FM101.3

警廣交通專業電台：湖口以北FM 94.3、中部FM 94.5、南部 FM 93.1、宜蘭 FM 101.3

地方交通網：新竹 AM 1512、臺南 AM 1314

▸即時路況網頁查詢/APP查詢

延伸閱讀>>【 2020春節 】走春不塞車！「中部走春景點」行程全攻略

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春節走春公路

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