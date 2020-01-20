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曼谷超狂酒店新開幕！18樓高空「無邊際泳池」賞無敵市景 快閃優惠最低2,222銖入住，限一天開搶

2020-01-20 16:57聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

泰國曼谷精華地段又新增了一家超狂飯店！即將在3月開幕的「Sindhorn Midtown」，之前因18層樓高的「無邊際泳池」備受矚目，近日又釋出限定2/2的快閃特價優惠，讓旅客最低能以2222泰銖入住。

圖／取自Booking.com
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「Sindhorn Midtown」座落市中心，地理位置十分優越，靠近BTS奇隆站（Chit Lom）、拉差當梅站（Ratchadamri），步行5分鐘即可抵達到水門市場、四面佛等熱門景點，周邊還有像是亞曼利購物商場和蓋頌生活購物商城等地，一次滿足吃喝玩樂和逛街。

作為四星級酒店，「Sindhorn Midtown」坐擁344間客房與49間公寓，內部以具有文青感的灰色調「莫蘭迪色」為視覺，營造出時髦質感之餘，最吸引人的特色就屬18樓的高空泳池。住客可以在無邊際泳池一次將曼谷的美景盡收眼底，晚上還能俯瞰無敵夜景。

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酒店將於2/2推出限時24小時的開幕特價促銷，當天輸入指定優惠代碼，即有機會以最低每晚2222泰銖的價位入住這家豪華酒店。計劃前往泰國遊玩的旅客，可以搶一波優惠，體驗在高空眺望超狂美景囉！

圖／取自Booking.com
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喜歡運動的人可以到19樓，使用24小時開放的健身中心。圖／取自Booking.c...
喜歡運動的人可以到19樓，使用24小時開放的健身中心。圖／取自Booking.com
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Sindhorn Midtown Hotel Bangkok

地址：68 Langsuan Road, Khwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok

活動優惠代碼：2/2快閃促銷 SDM222020

（適用入住日期：2020/3/1-2020/10/31；不含4/10-4/16、5/22-5/27）

圖／取自Booking.com
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