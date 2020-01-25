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春節搭郵輪選誰？30秒讀懂「世界夢號」賣點

2020-01-25 07:30行遍天下

【文：行遍天下．圖片提供：星夢郵輪】

世界夢號是一艘風格與內涵，皆與傳統美式郵輪截然不同的船隊，這艘15萬噸的郵輪，不只提供豐富刺激的娛樂設施、精彩絢麗的表演秀，還有選擇豐富且精緻美味的餐點，也是目前世界上把船中船概念做到最頂級的郵輪。

星夢郵輪世界夢號2020年將在台灣推出10個航次。
星夢郵輪世界夢號2020年將在台灣推出10個航次。
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入住皇宮套房享受最高CP值

世界夢號上有一區「The Palace皇宮」，承襲著同集團水晶郵輪的血統，住在此區域的旅客，不只有專屬用餐空間、泳池甲板，還能享受一般遊客的公共空間，最棒的是還有私人管家為其預訂餐廳、岸上觀光，以及優先上下船等各種貼心服務，尤其在6天航程中，住進「皇宮套房」總價只比豪華露台房貴1.4萬元。

船上每晚都會演出精彩的原創歌舞秀。
船上每晚都會演出精彩的原創歌舞秀。
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因此在2020年出發的賞櫻航次，世界夢號最供不應求的艙房，反而是價格較高的星夢皇宮，因為精打細算的行家稍微計算，就會發現星夢套房是這艘船上CP值最高的房型，若預算充足，建議不妨入主皇宮。為了在此賞櫻路線帶給遊客獨特體驗，世界夢號特別停靠瀨戶內海的廣島，讓旅客能一次造訪日本櫻所百選的千光寺公園、嚴島神社、瀨戶公園等知名賞櫻景點。

在船上一定要體驗刺激的海上高空滑索。
在船上一定要體驗刺激的海上高空滑索。
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套房設計極為巧妙，從房內便可飽覽海天一色的優美風光。
套房設計極為巧妙，從房內便可飽覽海天一色的優美風光。
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除了船上既有的精彩活動及豐富餐食外，這趟航次還能同時體驗充滿台灣味的「海上星光夜市」與濃厚日本風情的「廣島屋台夜市」，業者還把鬍鬚張等道地台灣味小吃搬上船；針對台灣客人的喜好，世界夢號還會舉辦海上泡泡派對、海上煙火秀，並邀請有台灣流通教父之稱的徐重仁與台灣電商之父詹宏志等重量級名人，並由知名主播方念華主持在海上進行世紀對談，讓不少已報名該航程的旅客直呼賺到，可近距離聆聽名人講座。

　

必玩體驗

A.到藍湖吃銅板美食

24小時營業的「藍湖」，提供許多叻沙麵、小籠包、麻辣燙、肉骨茶、海南雞飯、椰漿吐司等南洋風味美食，消夜時段只要5元港幣就能吃到！

各種風味美食都吃得到。
各種風味美食都吃得到。
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B.海上星光夜市

不僅把蚵仔麵線、鹹酥雞、酥炸花枝燒、刨冰等特色小吃通通搬上郵輪，還有套圈圈、彈珠台等充滿兒時回憶的小遊戲，要讓遊客在浪漫星空與微涼的海風下感受濃厚道地台味。

很台的夜市氣氛，在船上也有。
很台的夜市氣氛，在船上也有。
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C.海上泡泡派對

Zouk海灘派對俱樂部將把陸地上的夜店主題泡泡派對移師海上，同時在最後一個海上航行日，將施放獨一無二的海上煙火秀。

海上的泡泡趴，充滿特殊氣氛。
海上的泡泡趴，充滿特殊氣氛。
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世界夢號小簡介

排水量：15萬695噸

船身：長335公尺、寬40公尺

樓層：18層甲板

總載客量：3,376人

艙房數：1,686間

如何報名：世界夢號2020日本賞櫻6天5夜由雄獅旅遊獨售，出發日為3/28，每人32,900元起

　

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派對賞櫻煙火秀

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