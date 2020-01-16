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拔蘿蔔外還能暢遊波斯菊花海！烏日蘿蔔節1/18重磅登場

2020-01-16 15:35ShareLife分享生活

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今年的拔蘿蔔活動因適逢烏日區農會百年慶，烏日農會特地擴大辦理，不僅花海總面積廣達50公頃，其中除了佔地20公頃的波斯菊花海朵朵嬌嫩欲滴，還有向日葵花海也一同爭妍鬥豔，不過美中不足的就是去年年底和今年雨量偏少，所以今年的蘿蔔相較於去年體積偏小，拔蘿蔔活動也因此延後至2/1，待「發育」完成後再提供摘採以避免不必要的浪費。但期待很久的民眾也別緊張，除了拔蘿蔔因為天候因素影響延至2/1之外，其他活動維持在1/18舉行不受影響，18號當天一樣能體驗到許多有趣精彩的活動喔！

▲圖片來源：烏日區農會推廣部
▲圖片來源：烏日區農會推廣部
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由於今年過年較早，而元月24日就是除夕，農閒時間與花期成長較短，在2月中旬農民就必須耕除所有花海以進行插秧，歡迎民眾熱情參與，一同欣賞嬌豔花海、體驗親子童趣。

▲圖片來源：烏日區農會推廣部，1/18活動流程。
▲圖片來源：烏日區農會推廣部，1/18活動流程。
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1/18當天除了「迎春鼠來寶，作伙ㄇㄢ菜頭」拔蘿蔔這part活動延至2/1外，其他活動則照舊舉行，現場更有農會志工、高齡班及社區社團勁歌熱舞表演、菜頭娃娃DIY、花田小火車等許多精彩活動，趁著假日，跟親朋好友一同抓住假期，來烏日一同參與拔蘿蔔、賞花海吧。

「迎春鼠來寶．作伙ㄇㄢ菜頭」

日期： 2020/01/18 早上8:30~14:00；拔蘿蔔活動延至 2020/02/01 早上9:00

地點：台中市烏日區學田路論子巷旁農地


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花海波斯菊賞花

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