萌翻「米奇神社」全台都有！「福神米奇」爆米花桶超欠買，還有米奇福袋搶起來
真的太萌了！繼米奇90周年爆米花桶開賣秒殺後，威秀影城配合2020鼠年，再度推出鼠年最佳代表米奇造型影城限定的爆米花桶等系列商品，此次以「達摩福神」為概念，除了紀念收藏價值外，作為新年的吉祥物，還可以祈福開運和許願，擺在家裡真的可愛到爆！另外，全台威秀影城也將布置成米奇版神社鳥居，讓米奇控一秒淪陷。
威秀影城「福神米奇爆米花桶」紅通通、圓滾滾的米奇，耳朵與肚子上還印有鍍金的2020字樣及米奇經典圖樣，福態滿分，另外，還有極限量的「古銅香檳金」粉絲也必收藏，只有在「福神米奇全系列雙神套餐」才買得到，精緻有質感，除了放爆米花，作為擺飾或收藏也很適合，超澎派的全系列套餐還加碼贈送「燙金禮物提袋」以及「福神米奇春聯（2入）」。並且購買福神米奇爆米花桶的粉絲還可以抽「福神米奇籤」，繽紛的5款福神籤，米奇控快點蒐集起來。
今年威秀影城強勢推出開運福袋，超值福袋內有2張電影票、2份單人套餐、1對米奇米妮福神造型玩偶、米奇福神造型的提袋以及米奇鼠年紅包袋，物超所值好禮絕對必搶！
除了限定商品，這次全台威秀影城現場會佈置成神社與鳥居展示，訂製的巨無霸米奇米妮大型公仔將會在現場讓粉絲們拍照合影，只要拍照上傳至Facebook或Instagram，並打卡官方地標，有機會將現場訂製的巨無霸米奇米妮大型公仔帶回家！
福神米奇爆米花桶
地點：全台威秀影城 時間：01/17
價格：699元
贈送：福神米奇籤
福神米奇／米妮燙金杯
地點：全台威秀影城
時間：01/17
價格：139元
福神米奇全系列雙神套餐
觀影現饗專屬：2個米奇福神爆米花桶（紅款＋金款）＋2份中份爆米花+2杯中杯可樂＋2杯福什米奇米妮燙金盃
拜年送禮專屬：2個米奇福神爆米花桶（紅款＋金款）＋ 2份UNICORN法式甜點爆米花
時間：01/17
價格：1,588元
贈送：福神米奇籤（2個）＋燙金禮物提袋＆福神米奇春聯（2入）
備註：指定花旗信用卡／iShow儲值金優惠：1,429元
福神米奇限量福袋（威秀影城版本）
地點：全台威秀影城
內容：2張威秀影城2D電影票＋2份單人套餐（小份爆米花＋中杯飲料）＋1對福神米奇米妮玩偶＋福神米奇提袋＋福神米奇紅包袋
時間：01/18
價格：999元
福神米奇限量福袋（MUVIE CINEMAS限定）
地點：台北市信義區松仁路58號9樓（MUVIE CINEMAS）
內容：2張MUVIE CINEMAS 2D電影票＋2份單人套餐（小份爆米花＋中杯飲料）＋1個福神米奇大玩偶＋米奇福神提袋＋福神米奇紅包袋
時間：01/18
價格：999元
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