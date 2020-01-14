親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情

萌翻「米奇神社」全台都有！「福神米奇」爆米花桶超欠買，還有米奇福袋搶起來

2020-01-14 11:46聯合新聞網 文／陳信儒

圖／威秀影城
圖／威秀影城
分享
真的太萌了！繼米奇90周年爆米花桶開賣秒殺後，威秀影城配合2020鼠年，再度推出鼠年最佳代表米奇造型影城限定的爆米花桶等系列商品，此次以「達摩福神」為概念，除了紀念收藏價值外，作為新年的吉祥物，還可以祈福開運和許願，擺在家裡真的可愛到爆！另外，全台威秀影城也將布置成米奇版神社鳥居，讓米奇控一秒淪陷。
圖／威秀影城
圖／威秀影城
分享

威秀影城「福神米奇爆米花桶」紅通通、圓滾滾的米奇，耳朵與肚子上還印有鍍金的2020字樣及米奇經典圖樣，福態滿分，另外，還有極限量的「古銅香檳金」粉絲也必收藏，只有在「福神米奇全系列雙神套餐」才買得到，精緻有質感，除了放爆米花，作為擺飾或收藏也很適合，超澎派的全系列套餐還加碼贈送「燙金禮物提袋」以及「福神米奇春聯（2入）」。並且購買福神米奇爆米花桶的粉絲還可以抽「福神米奇籤」，繽紛的5款福神籤，米奇控快點蒐集起來。

圖／威秀影城
圖／威秀影城
分享

今年威秀影城強勢推出開運福袋，超值福袋內有2張電影票、2份單人套餐、1對米奇米妮福神造型玩偶、米奇福神造型的提袋以及米奇鼠年紅包袋，物超所值好禮絕對必搶！

圖／威秀影城
圖／威秀影城
分享
圖／威秀影城
圖／威秀影城
分享

除了限定商品，這次全台威秀影城現場會佈置成神社與鳥居展示，訂製的巨無霸米奇米妮大型公仔將會在現場讓粉絲們拍照合影，只要拍照上傳至Facebook或Instagram，並打卡官方地標，有機會將現場訂製的巨無霸米奇米妮大型公仔帶回家！

圖／威秀影城
圖／威秀影城
分享

福神米奇爆米花桶 

地點：全台威秀影城 時間：01/17

 價格：699元 

贈送：福神米奇籤

福神米奇／米妮燙金杯 

地點：全台威秀影城 

時間：01/17 

價格：139元

福神米奇全系列雙神套餐

 觀影現饗專屬：2個米奇福神爆米花桶（紅款＋金款）＋2份中份爆米花+2杯中杯可樂＋2杯福什米奇米妮燙金盃

 拜年送禮專屬：2個米奇福神爆米花桶（紅款＋金款）＋ 2份UNICORN法式甜點爆米花 

時間：01/17 

價格：1,588元 

贈送：福神米奇籤（2個）＋燙金禮物提袋＆福神米奇春聯（2入） 

備註：指定花旗信用卡／iShow儲值金優惠：1,429元

福神米奇限量福袋（威秀影城版本） 

地點：全台威秀影城 

內容：2張威秀影城2D電影票＋2份單人套餐（小份爆米花＋中杯飲料）＋1對福神米奇米妮玩偶＋福神米奇提袋＋福神米奇紅包袋

 時間：01/18  

價格：999元

福神米奇限量福袋（MUVIE CINEMAS限定） 

地點：台北市信義區松仁路58號9樓（MUVIE CINEMAS） 

內容：2張MUVIE CINEMAS 2D電影票＋2份單人套餐（小份爆米花＋中杯飲料）＋1個福神米奇大玩偶＋米奇福神提袋＋福神米奇紅包袋 

時間：01/18  

價格：999元

爆米花吉祥物甜點

相關新聞

史上最華麗的煙火秀！2020澎湖海上花火節X迪士尼 超強卡司打造「漫威」花火饗宴

2020-01-13 13:36

2020合歡山初雪來了！冬季掀追雪熱潮，還有台灣首座國際暗空公園可「追星」

2020-01-13 11:37

最夢幻"海市蜃樓"！台南「月津港燈節」1/18浪漫回歸 20組奇幻燈飾點亮海港

2020-01-09 15:48

春節至少休7天！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-09 15:45

想搭K董飛機！星宇航空小年夜首航 張國煒執飛航班曝光

2020-01-09 09:50

全球最好用護照排名出爐...日本奪榜首 台灣排第32

2020-01-08 11:15

南投飄雪了？2020最美梅花季來襲，絕佳賞梅秘境要拍要快！

2020-01-07 13:25

台北燈節雙主燈亮相 鼠年「白貓」超吸睛

2020-01-07 12:08

上百盞天燈緩緩升空！ 2020年平溪天燈節2/1、2/8登場

2020-01-07 10:57

求財運！ 北捷＆關渡宮發財金票卡16日限量開賣

2020-01-07 10:46

第二晚免費！蘇花改全線通車 ８家旅行社、飯店優惠懶人包

2020-01-07 10:31

許多上班族還不知道！今年春節假期比往年「早一天」

2020-01-06 06:21

長輩過年要拜拜不能出國怎解套？網友祭絕妙秘招

2020-01-03 21:24

超療癒！「60隻羊咩咩」佔領新北大都會公園，快閃4個月快去追羊

2020-01-03 17:27

全台最美客運「北花線」1/6發車！3大亮點、票價優惠一次看，往返花蓮的新選擇

2020-01-03 13:32

前3天免費搭！宜花公車1/6上路，加碼連續3個月「宜蘭-花蓮」只要100元

2020-01-02 13:26

圖坦卡門的黃金寶藏500件一次展出！免費送你去朝聖

2020-01-02 11:04

大人小孩都愛玩！ 最適合帶小孩旅行的國家TOP5

2020-01-02 10:01

6米高大猩猩現身田野！花蓮「稻草藝術節」開跑，17件超萌「稻草動物」免費拍

2019-12-31 12:56

想衝跨年？只想下班快速到家？台北、桃園、高雄跨年晚會交通攻略

2019-12-31 11:04

2020「最新」酒店！大直英迪格元旦試營運 入住抽總套

2019-12-31 10:18

北捷、淡海輕軌今早6點起連開42小時 一張表看北台灣升旗地點

2019-12-31 00:37

首爾來回含稅免4千！酷航跨年、元旦飛常酷推優惠

2019-12-30 13:01

迎接2020第一道曙光！ 全台超熱門「日出景點」快揪團~

2019-12-30 08:02

晉升貴婦不是夢！台北「睡眠咖啡館」贈免費3個月按摩體驗

2019-12-27 13:25

「台9線蘇花公路」被消失…觸犯公路命名守則這一條

2019-12-27 13:07

耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

2019-12-26 15:18

秒到歐洲！星巴克全台首座「鐘樓門市」台中登場，加碼「5間特色門市」必衝

2019-12-26 12:54

星巴克收藏家必敗！粉色超夢幻「麗寶鐘樓馬克杯」限定門市開賣

2019-12-25 17:14

蘇花改將通車 花蓮遠雄悅來買1送1、700元就能入住

2019-12-25 16:21

今年跨年要去哪？　從北到南「全台跨年活動」系列總整理

2019-12-25 11:58

荷蘭探險家列出全球10大驚悚之處　台灣超可怕痲瘋病院也上榜

2019-12-24 22:54

日本台灣守時觀念大不同 網分析：跟民族性有關

2019-12-24 20:57

沒有籠子的動物園！新竹動物園回歸「5大亮點」一次看，全台12歲以下小孩免費

2019-12-24 15:39

整理包／「遠百信義A13」最新焦點！ 頂級威秀、深夜食堂、百貨大戰搶攻信義新亮點

2019-12-24 12:44

3秒摧毀全鄉聖誕小確幸！鄉民氣：都還沒拍到呢

2019-12-23 21:04

台版《天氣之子》場景！大溪玻璃棧道限時開放拍仙照

2019-12-23 09:43

迎接2020第一道光！ 全台曙光秘境推薦 一生一定要看一次

2019-12-23 09:00

絕美銀白世界 玉山降下今年冬天「初雪」

2019-12-20 12:38
看更多

熱門文章

未來10年小年夜都放假 行政院：若政黨輪替也不受影響

2020-01-09 10:32

恐有兩波冷氣團接力襲台 北台灣像洗三溫暖

2020-01-12 18:40

日圓換匯0.27字頭 差一天換新台幣3萬多了快500元

2020-01-09 10:49

史上最狂航空董事長！星宇航空1月23日首航竟由「張國煒親自駕駛」

2020-01-08 20:10

南投飄雪了？2020最美梅花季來襲，絕佳賞梅秘境要拍要快！

2020-01-07 13:25

冷氣團來襲！濕冷到周三低溫下探10度 高山有機會降雪

2020-01-12 12:04

他為省100元好市多停車費爆汗趕結帳 網看低消全傻眼

2020-01-08 14:20

米奇米妮行李箱快搶！7-11「迪士尼集點送」第二波來囉

2020-01-10 12:08

劍南路站經松山抵動物園站 捷運東環段最快2023年開工

2020-01-07 00:38

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

全球最好用護照排名出爐...日本奪榜首 台灣排第32

2020-01-08 11:15

日本福袋內容物大勝台灣？ 網友揭關鍵因素

2020-01-09 20:43

整片「粉紅櫻花海」眼前炸開！平菁街42巷櫻花開7成

2020-01-11 14:40

迪化街年貨大街交通管制看這裡！ 今天開跑注意取締

2020-01-07 12:44

影／合歡山飄雪了！山頭成銀白世界 追雪族樂直播

2020-01-13 07:53

世界絕美熱氣球在台灣！2020台灣熱氣球嘉年華6月27日登場

2020-01-06 15:30

今起變天！兩波冷空氣接力襲 最冷時間點曝光

2020-01-08 09:04

北捷農曆年後取消8折優惠 同時發放1月回饋金

2020-01-14 07:55

北花客運一班慘僅三人搭 業者嘆搭乘率低

2020-01-05 09:35

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-07 08:39

全台最美客運「北花線」1/6發車！3大亮點、票價優惠一次看，往返花蓮的新選擇

2020-01-03 13:32

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-07 08:16

許多上班族還不知道！今年春節假期比往年「早一天」

2020-01-06 06:21

春節至少休7天！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-09 15:45

彰化那棵誇張紅花風鈴木炸開沒？大家迫不及待了

2020-01-07 12:49

冷氣團發威各地濕冷！傍晚前可追雪 明天低溫下探10度

2020-01-13 09:43

最夢幻"海市蜃樓"！台南「月津港燈節」1/18浪漫回歸 20組奇幻燈飾點亮海港

2020-01-09 15:48

2020更要玩！酷航推韓國來回3千5、虎航揪滿4人享75折

2020-01-13 13:36

南橫天池通車首日 遊客歡呼「久違了！天池」

2020-01-13 14:50

史上最華麗的煙火秀！2020澎湖海上花火節X迪士尼 超強卡司打造「漫威」花火饗宴

2020-01-13 13:36

告別小時候的回憶！老字號美妝「美華泰」關4家分店　今年不再展店

2020-01-09 11:35

北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

2020-01-06 17:00

梅山公園梅花燦爛綻放 大選結束剛好賞「梅」景

2020-01-06 13:11

太魯閣的梅花開了！ 這家飯店開門就見花海

2020-01-07 11:36

想搭K董飛機！星宇航空小年夜首航 張國煒執飛航班曝光

2020-01-09 09:50

第二晚免費！蘇花改全線通車 ８家旅行社、飯店優惠懶人包

2020-01-07 10:31

台北燈節雙主燈亮相 鼠年「白貓」超吸睛

2020-01-07 12:08

前3天免費搭！宜花公車1/6上路，加碼連續3個月「宜蘭-花蓮」只要100元

2020-01-02 13:26

甩尿騷車廂臭名、春節延長營運時間　機捷直達車換新椅迎新年

2020-01-10 12:19

伊朗情勢緊張 華航、長榮啟動應變措施

2020-01-08 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top