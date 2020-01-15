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「洋紅風鈴木」浪漫花海太猖狂！ 中南部9大夢幻景點粉紅佳人必去

2020-01-15 12:32聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

春天真是花的盛宴，除了大家熟悉的梅花、櫻花和炮仗花等，每年都會掀起打卡熱潮的「洋紅風鈴木」也已悄悄來臨！這波炸開的粉紅花海，目前正在慢慢延燒中南部，趕快把景點筆記下來，才不會錯過夢幻的粉紅花球啦！

圖／IG @liu.z.s_1999、@3more_hi4、@jiyeon_wo...
圖／IG @liu.z.s_1999、@3more_hi4、@jiyeon_wooo授權
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#嘉義

嘉義水上鄉

和櫻花不同，「洋紅風鈴木」長得有點像粉嫩的繡球花，如果想盡情地拍照，先偷偷推薦大家一個能避開人潮的秘密景點！有開車的花控們，可以選擇到嘉義赤蘭溪橋河堤邊，絕對是隱藏版的好去處！網友親自推薦，雖然去年只有兩棵盛開，但是非常漂亮，足以抵上好幾棵呢！

圖／IG@3more_hi4授權
圖／IG@3more_hi4授權
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國立嘉義啟智學校

校園就有絕佳美景！位於國立嘉義啟智學校邊的洋紅風鈴木，全盛期時圓滾滾的花瓣會直接超出圍墻範圍，壯觀的粉紅色場景總是吸引大批遊客前去拍攝。去年在二月中旬就大爆發，今年氣候關係各個花種都提前，這次記得趕上的同時，也要切記一起維護校園環境和秩序哦！

圖／IG@bb211019授權
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嘉義蒜頭糖廠

嘉義蒜頭糖廠是嘉義親子一日遊絕佳景點，而這個期間到這裡散步的時候，還能看到洋紅風鈴木，幫旅程錦上添花！

圖／IG@br.0108授權
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#台中

三甲公園

全天開放的三甲公園也看的到粉嫩的洋紅風鈴木，目前已盛開，在台中的朋友們先去散散步、賞賞花嘍！

圖／IG@su_ta_wei授權
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新盛綠川水岸廊道

台中的綠川雖然小，但到了晚間仍是非常漂亮的夜景！白天搭配期間限定的風鈴木，整個別有一番日系風味呢！

圖／IG@littlestar0202 授權
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#南投

台灣工藝文化園區

南投的台灣工藝文化園區不需要門票，每隔段時間也會換不同展覽，非常適合和家人一起旅遊。這裡也有可愛的洋紅風鈴木，讓你賞心悅目哦！

圖／IG@liu.z.s_1999授權
圖／IG@liu.z.s_1999授權
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南投縣草屯鎮立體育館

在台灣工藝文化園區附近的草屯鎮立體育館，也是個散步好去處。去草屯的時候不如趁著花期排在一起，就可以當個一日粉紅佳人啦！

圖／IG@min_7911授權
圖／IG@min_7911授權
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竹山紫南宮

有「神明銀行」之稱的南投竹山紫南宮，除了可以求財，其實也可以賞花！近期就已經開花了，喜歡的朋友可以去一起添財運和花運囉！

圖／IG@chi_057授權
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#彰化

彰化縣立南郭國小

最後一個打卡景點也在學校！這棵位於南郭國小大門口的洋紅風鈴木，全盛期時非常茂盛，去年更是和爆發的粉紅花球一樣熱門，吸引許多人爭相一睹「粉紅花后」的風采。但同樣記得，賞花時要注意不要影響到校內師生囉！

圖／取自攝影師IG@baucaca
圖／取自攝影師IG@baucaca
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整整9大景點任你挑選，期間限定就看這一波啦！

「洋紅風鈴木」賞花資訊

1.國立嘉義啟智學校

地址：嘉義市西區世賢路二段123號

參觀時間：平日下午4點後、假日09：00～17：00

2.嘉義蒜頭糖廠

地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號

時間：08：00～17：00

3.嘉義水上鄉

地址：嘉義縣中埔鄉中華路178號

4.台中三甲公園

地址：台中市北屯區旱溪東路三段與景賢路口

5.新盛綠川水岸廊道

地址：台中市綠川東街和民權路交叉口

6.台灣工藝文化園區

地址：南投縣草屯鎮中正路573號

時間：09:00-17:00 (週一公休)

圖／IG@jiyeon_wooo授權
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7.南投縣草屯鎮立體育館

地址：南投縣草屯鎮中正路571-2號

8.竹山紫南宮

地址：南投縣竹山鎮大公街40號

9.彰化縣南郭國小

地址：彰化縣彰化市中興路98號

圖／取自攝影師IG@baucaca
圖／取自攝影師IG@baucaca
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