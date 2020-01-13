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史上最華麗的煙火秀！2020澎湖海上花火節X迪士尼 超強卡司打造「漫威」花火饗宴

2020-01-13 13:36聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

2020澎湖國際海上花火節將於4/20重磅登場！今年特別加場，延至6/29閉幕，也首次與華特迪士尼合作，結合漫威主題，勢必打造最繽紛璀璨的花火表演！

2019年澎湖國際海上花火節現場，煙火璀璨。圖／ IG@tw.luoyin授權
2019年澎湖國際海上花火節現場，煙火璀璨。圖／ IG@tw.luoyin授權
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「澎湖國際海上花火節」去年憑藉無人機科技燈光秀，搭配煙火演出，讓遊客大為驚艷，衝破歷屆花火節遊客人數。本次首度與迪士尼合作，將以無人機演出漫威圖形，搭配燦爛花火，讓大家在台灣本土體驗最國際化的盛宴。

漫威為迪士尼旗下的電影廠牌之一，漫威英雄系列的人物如鋼鐵人、美國隊長、黑寡婦、浩克都有大批擁護者，而台灣的漫威迷終於可以近水樓台先得月啦！這次花火節，可以一次看到以漫威人物為主題的主視覺及宣傳，澎湖縣政府也額外準備了六場「漫威花火之夜」，並將以開幕、閉幕成為漫威主題專場。

今年澎湖花火節，將加碼離島場次，也會搭配無人機科技燈光秀演出。圖／取自沿著菊島旅...
今年澎湖花火節，將加碼離島場次，也會搭配無人機科技燈光秀演出。圖／取自沿著菊島旅行-澎湖資訊網臉書社團團友黃保財
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澎湖國際海上花火節是澎湖重要的觀光年度盛事，歷年來的主題之夜備受好評。本次除了有漫威加持，澎湖縣政府今年也加碼推出國際煙火競賽，邀請8國團隊加入花火施放行列，於4/30至6/18、每週四花火場次，進行國際表演賽。

除此，本次花火節也加開離島3場次花火節表演，並加碼無人機科技演出。共計24場次的澎湖花火節，規模越來越龐大，想要參與這場花火饗宴的朋友們，看來要抓緊時間開始安排行程啦！

‎圖／取自沿著菊島旅行-澎湖資訊網臉書社團團友Chen WeiAn
‎圖／取自沿著菊島旅行-澎湖資訊網臉書社團團友Chen WeiAn
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2020澎湖國際海上花火節

時間：4/20-6/29

地點：馬公市中興里介壽路14鄰7號（馬公市觀音亭）

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