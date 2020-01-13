2020合歡山初雪來了！冬季掀追雪熱潮，還有台灣首座國際暗空公園可「追星」

受到冷氣團影響，最近台北天氣溫度降低，而有「雪鄉」之稱的合歡山，也迎來了2020年的第一場雪！合歡山今早開始飄雪，武嶺、昆陽及小風口等地慢慢化身銀白世界，部分地方開始積雪結冰，引起大批民眾興奮追雪。

2019年二月拍下的合歡山東峰雪景十分壯觀。圖／ IG@imma_pon授權 分享 facebook

南投縣的合歡山美景不斷，是遊客心目中數一數二的旅遊勝地。由於台灣平地不會下雪，每逢冬季大家最期待的，就是能有機會到山上賞雪！而今年真正冬天的合歡山終於現身啦！不少事先在合歡山等待的民眾成功迎接初雪，紛紛直播或分享目前山上雪況。

不少雪迷得知下雪消息，紛紛希望把握時機上山衝一波。提醒前往合歡山賞雪的民眾，追雪仍以安全為重，注意身體狀況並隨時注意交通管制資訊。其中，合歡山公路因今清晨下雨夾冰霰，部分路面結冰，提醒大家上山前記得事先加掛含破冰條的雪鏈。

松雪樓飄雪了。圖／取自FB社團合歡山玩雪團 蔡榮展 分享 facebook

松雪樓飄雪了。圖／取自FB社團合歡山玩雪團 蔡榮展 分享 facebook

除了欣賞雪景，合歡山其實還有夜間版絕美星空美景，靜候大家挖掘！合歡山2019年年末受到國際暗天協會（IDA）的認證，成為台灣首座受到國際級「暗空公園」，更是亞洲第三個「星空保護區」！

圖／取自 合歡山國際暗空公園官網 分享 facebook

國際暗天協會為了保護無光害、灰暗但耀眼的夜空，設立了相關認定制度。之前亞洲唯二受到認證的，為韓國的螢火蟲生態公園，以及日本沖繩西表石垣國立公園，而合歡山也在2019年年末成功躍升為亞洲前三。

為了推動當地的夜間觀光，政府也積極開發夜間設施，歡迎民眾可以上山觀星。觀星地點同樣位於台14甲線附近，其中涵蓋鳶峰、昆陽、武嶺、松雪樓、小風口等區域。到合歡山旅遊的遊客，除了追雪寶，還能一探星空秘境哦！

圖／取自 合歡山國際暗空公園官網 分享 facebook

合歡山雪季交通管制資訊

時間：元旦起-3/1（含農曆春節連續假日1/23-1/29、228和平紀念日連假2/28-3/1）

路段:台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心

合歡山國家森林遊樂區

地址：花蓮縣秀林鄉972號（台14甲線33KM處）

合歡山暗空公園

地址：南投縣仁愛鄉（台14甲線22.1km鳶峰前-37.1km小風口為止）

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