2020鹽水最夢幻燈節，即將於1/18浪漫登場啦！台南「月津港燈節」是南台灣重要燈節慶典之一，歷年精心打造的特色燈光裝置，都吸引了大批人潮前去朝聖，一起渲染文化氣息。

作品：「光繪生活」。圖／取自 月津港燈節FB粉絲團 分享 facebook

迎來第九屆的「月津港燈節」，規模一年比一年盛大。本次以「海市蜃樓」為題，透過超過20組、來自國內外藝術家的創作，期待利用光學現象，將歷史的想像和現實環境交疊。這次燈節結合擴增實境（AR），民眾可以透過在融合藝術的拍照濾鏡，發掘對藝術更多層面的觀看方式。相信在融合當代藝術後，絕對讓鹽水獨特的城鎮風情更為升華！

作品：「崩世光景」。圖／取自 月津港燈節FB粉絲團 分享 facebook

而為了迎接本次月津港燈節，台南早已於2019年11月提前由「月之美術館」系列活動打頭陣，以月光為主軸，改造了鹽水區月津港周邊老街，讓整個小鎮化身美術館！月津港燈節近年吸引至少60萬遊客湧入鹽水，本屆截至2/16，有不少粉絲因展期太短表示可惜，希望能延長閉幕時間。建議大家卡個冷門時間，讓這趟充滿藝術氣息的行程，變成專屬於你的隱藏版台南一日遊！

作品：「光際， 之間」。圖／取自 月津港燈節FB粉絲團 分享 facebook

2020 台南月津港燈節

展期：2020/1/18-2020/2/16（開幕夜活動 1/18，晚上7:00）

地點：台南鹽水月津港親水公園（南市鹽水區康樂路、信義橋旁）

月之美術館

日期：2019/11/23-2020/2/16

地點：台南市鹽水歷史街區、中正路立面、月津故事館、一銀巷、連成巷、王爺巷、魚鱗巷

點燈時間：傍晚06:00-晚上10:00 (白天黑夜作品皆可觀賞)

作品：「(O)」。圖／取自 月津港燈節FB粉絲團 分享 facebook 作品：「運用幻象-洞」。圖／取自 月津港燈節FB粉絲團 分享 facebook

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