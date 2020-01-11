自由行夯！ 2019國人海外票券前10排行榜 光是迪士尼、JR就占6名

自由行夯不停，越來越多的國人出國旅遊會選擇自行規劃行程、購買當地票券或遊程，而哪些票券是大家心中必買呢？雄獅旅遊產業研究中心今日發布國人海外票券排行榜，前3名分別為東京迪士尼樂園門票、上海迪士尼樂園門票和JR西日本關空特快列車HARUKA車票，前10名中，東京、上海、香港迪士尼門票分別上榜，日本JR交通票券也有3名，10名裡面光是日本的票券就佔了8名。

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根據觀光局統計資料顯示，台灣民眾出國人數在2018年達到1,664.5萬人次，其中，出國自助的比例高達7成，更從2010年的380萬人次，快速提升到2018年的830萬人次，呈雙倍數成長。雄獅旅遊自2005年開始販售海外交通票券，近年來陸續針對民眾熱愛的日本、東南亞等地推出樂園、景點門票，進而規劃當地一日、二日遊程，每年營業額均以倍數穩定成長，顯見自由行興盛銳不可擋。雄獅旅遊產業研究中心根據2019年國人海外票券購買票種進行統計分析，列出十大票券排行榜，其中，最受到國人喜愛的日本，共計有8項票券上榜，又以迪士尼樂園、JR交通票券備受青睞。

雄獅旅遊觀察，不少自由行的旅客到目的地後，為了豐富遊程，除了購買交通、景點門票外，因交通不便、語言障礙，或是自行前往耗費成本過高，也會轉而購買一日體驗行程。看準自由行旅遊市場，身為國內旅遊業龍頭的雄獅旅遊，全球共有98個實體服務據點，包括24小時門市，橫跨兩岸三地、東北亞、東南亞、美洲、歐洲和澳洲，以及網站、APP、LINE官方帳號等多元數位服務平台，未來將積極整合海內外觀光資源，打造50條以上兼具價格競爭力及品質保障的當地遊路線，帶給消費者更多創新的旅遊體驗。

目前即針對備受台人喜愛、出國次數最高的日本及東南亞地區，推出3至4個精選行程，包括泰國曼谷古文明一日遊，帶旅客走訪邦芭茵夏宮、大城王朝遺跡文化巡禮、朝聖露天臥佛與樹中佛頭，全程無購物、無自費優質行程、附中文導遊，只要550元起，加購午晚餐均一價只要1,099元起；或是體驗經典丹能莎朵、安帕瓦雙水上市場，並享受河畔餐廳泰式風味晚餐，只要799元就搞定；喜歡去日本的朋友，也可以選擇走訪日本國山的富士山、河口湖一日遊，無須支付其他費用，只要1605元就能輕鬆遊走富士山，帶領遊客領略世界遺產，集購物和美景的超值富士山一日遊。讓大家用最理想的價格享受自由行的樂趣，同時獲得最安心的服務品質保證！

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2019年國人出國購買票券排行榜 1.東京迪士尼樂園門票 2.上海迪士尼樂園門票 3.JR西日本關空特快列車HARUKA車票 4.日本環球影城門票 5.JR西日本關西廣域周遊券 6.東京地鐵車票 7.大阪周遊卡 8.JR北九州鐵路周遊券 9.香港迪士尼樂園門票 10.阿倍野HARUKAS景觀台門票 （數據來源：2019年雄獅旅遊購買票券數量）

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