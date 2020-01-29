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蘇花改後距離更近了！ 盤點「宜花東夜市」必逛必玩踩點名單

2020-01-29 08:03聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

隨著蘇花公路更新上路，這個春節人潮更密集地朝向台灣東部邁去，白天各式各樣的景點踩完，到了晚上肯定最想知道哪裡還能逛逛消磨打發時間，一口氣為大家整理宜蘭、花蓮、台東的夜市好去處，可能每個縣市的代表夜市，其出攤日期和頻率又都不一樣，快跟著我們瞧一瞧。

#宜蘭

說到宜蘭首推人氣NO.1的「羅東夜市」，推薦排隊必吃的有阿灶伯當歸羊肉、小春糕渣卜肉、七巧味三星蔥多餅，三面環繞著羅東中山公園的都是美味小吃；還有每日固定皆有擺攤的「東門夜市」，白天是車水馬龍的交通要道，晚上搖身變為美食攤販集散地，推薦排隊必吃的有10元龍鳳棒棒腿、梁大胖碳烤、搖搖冰。

羅東夜市人潮多。聯合報系資料照
羅東夜市人潮多。聯合報系資料照
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東門夜市10元龍鳳腿。圖／IG@__ieat__授權
東門夜市10元龍鳳腿。圖／IG@__ieat__授權
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東門夜市搖搖冰。圖／IG@foodiegg_chiayi授權
東門夜市搖搖冰。圖／IG@foodiegg_chiayi授權
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再來推薦幾處網路頗具人氣的流動夜市，非固定出攤也可能遇雨則休，但都還是各自有營業日期，先來一個2019年底最新成立的「礁溪觀光夜市」，每周五六日共三天出攤，目前攤販數大約30攤，以大牛排跟臭豆腐、蚵仔煎攤位最大最熱鬧；位於北宜蘭的「頭城夜市」算是中型夜市，每周五出攤，流動攤車有著濃厚復古味，較受歡迎的是三杯滷味、猴腮雷大腸包小腸、藥燉排骨；「清溝夜市」每周三出攤，是近年來較大型的流動夜市，長度多達一公里長，網路推薦必吃的有2326美食炸雞、墨西哥煎餅、小林炒飯。

礁溪觀光夜市從客運下車後，穿過停車場就可以抵達。圖／摘自礁溪觀光夜市粉絲團
礁溪觀光夜市從客運下車後，穿過停車場就可以抵達。圖／摘自礁溪觀光夜市粉絲團
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羅東夜市：每日

地址：宜蘭縣羅東鎮興東路與號民權路口

東門夜市：每日

地址：宜蘭縣宜蘭市聖後街

礁溪觀光夜市：每週五、六、日

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號

頭城夜市：每週五

地址：宜蘭縣頭城鎮開蘭東路68號

清溝夜市：每週三

地址：宜蘭縣冬山鄉清溝路

頭城夜市。圖／IG@ljleh.16授權
頭城夜市。圖／IG@ljleh.16授權
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#花蓮

「東大門國際觀光夜市」每天都有四百多攤的店家供選擇，共可分成四大部份：福町夜市、原住民一條街、自強夜市與各省一條街，每一區各有各的風格特色，福町夜市首推東麥局燒番麥、公正街香酥雞、南濱臭豆腐豬血湯；原住民一條街展現了花蓮六大原住民族群的熱情及特色，推薦的是原香嘟論竹筒飯、不一樣的瘋味蔥捲餅、高大俠海鮮燒烤Bar；各省一條街攤位很有古色古香的氣息，推薦的美食是法式官財板、唐人街牛排、圓愛玉；早期自強夜市的原攤販都順應搬遷到東大門觀光夜市來了，難以忘懷的美味有游家來來烤肉、拔絲地瓜芋頭、億大雪花冰。

花蓮東大門夜市。 圖／聯合報系資料照片
花蓮東大門夜市。 圖／聯合報系資料照片
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新城北埔福聖宮前集結10多家攤販小吃，是許多大漢技術學院同學們的記憶；從鳳林車站出來步行約6分鐘可抵達，主要兩條路線美食攤販，大同小異的攤車最常見的選擇是東山鴨頭、鹽水雞、碳烤10元。

東大門觀光夜市：每日

地址：花蓮縣花蓮市中山路、重慶路交界

北埔廟口夜市：每日

地址：花蓮縣新城鄉北埔福聖宮廣場

鳳林夜市：週六

地址：花蓮縣鳳林鎮中華路

#台東

台東必吃必逛的「正氣路夜市」是一條2010年才啟動的年輕夜市，白天是販賣各式水果的水果街，週四至週六的夜晚搖身一變成為台東觀光夜市，也是台東最齊全的深夜美食好去處，網友最推的是烤肉刈包、烤玉米、九層塔臭豆腐，到了週日，夜市則會再移至四維路上的「四維夜市」。

然而台東地緣遼闊，在幾處鄉鎮也有值得一訪的流動夜市，如週六出攤的太平夜市、週五出攤的知本夜市、周二才有的太麻里夜市，基本上攤車的內容形式相去不遠，但帶給在地民眾的美食旅行記憶則是無價。

正氣路夜市。圖／IG@aroundtheworldmm授權
正氣路夜市。圖／IG@aroundtheworldmm授權
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正氣路夜市：每週四五六

地址：台東縣台東市正氣路

四維夜市：每週日

地址：台東縣台東市四維路一段464巷

太平夜市：每週六

地址：台東縣卑南鄉和平路99號

知本夜市：每週五

地址：台東縣台東市知本路建農里 位於知本火車站前

太麻里夜市：每周二

地址：台東縣太麻里鄉太峰路

知本夜市。圖／IG@zhen_homestay授權
知本夜市。圖／IG@zhen_homestay授權
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